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டெங்கு பாதிப்பால் 8,963 பேர் பாதிப்பு.. 3 பேர் பலி.. பொதுமக்கள் எச்சரிக்கையாக இருக்க அறிவுறுத்தல்..
தமிழகத்தில் கடந்த சில நாட்களாக டெங்கு காய்ச்சலின் தாக்கம் தீவிரமாக அதிகரித்து வருவது பொதுமக்களிடையே பெரும் அச்சத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. நடப்பாண்டில் ஜூலை 16-ஆம் தேதி வரையான நிலவரப்படி, மாநிலத்தில் டெங்கு காய்ச்சலால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளவர்களின் எண்ணிக்கை 8,963 ஆக உயர்ந்துள்ளதாக தமிழக சுகாதாரத்துறை தெரிவித்துள்ளது.
இந்த விவகாரத்தில் நாமக்கல், திருவள்ளூர் மற்றும் தேனி ஆகிய மாவட்டங்களில் தலா ஒருவர் என மொத்தம் மூன்று பேர் டெங்கு காய்ச்சலுக்கு பலியாகியுள்ளதாக வெளியாகியுள்ள தகவல் நிலைமையின் தீவிரத்தை உணர்த்துவதாக உள்ளது.
இதனை தொடர்ந்து, டெங்கு காய்ச்சலின் பரவலை கட்டுப்படுத்தவும் நோய்த்தடுப்பு நடவடிக்கைகளை தீவிரப்படுத்தவும் சுகாதாரத்துறை பல்வேறு அதிரடி நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது. குறிப்பாக, வீடுகளுக்கு அருகில் வெட்டவெளியில் மழைநீரோ அல்லது தேவையற்ற தண்ணீரோ தேங்கி நிற்காமல் பாதுகாப்பாக அகற்ற வேண்டும் என்றும், குடிநீர் தொட்டிகள் மற்றும் பாத்திரங்களை எப்போதும் மூடி வைக்க வேண்டும் என்றும் பொதுமக்களுக்கு தீவிர எச்சரிக்கைகளும் அறிவுறுத்தல்களும் வழங்கப்பட்டுள்ளன.
டெங்கு கொசு உற்பத்தியாகும் இடங்களை அழிக்கும் பணியில் உள்ளாட்சி அமைப்புகளும் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வரும் நிலையில், பொதுமக்கள் அனைவரும் விழிப்புணர்வுடன் இருக்க வேண்டும் என சுகாதாரத்துறை கேட்டுக்கொண்டுள்ளது.
Edited by Siva