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மத்திய அரசின் அனுமதி பெறாமல் வெளிநாடு செல்வதா? தமிழக அமைச்சர்களுக்கு நோட்டீஸ்..
மத்திய அரசின் உரிய அனுமதியை பெறாமல் அரசு முறை பயணமாக வெளிநாடுகளுக்கு சென்றதாக தமிழக அமைச்சர்கள் இருவருக்கு மத்திய அரசு விளக்கம் கேட்டு நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ள விவகாரம் தற்பொழுது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
சமீபத்தில் தமிழக பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன் மற்றும் தொழில்துறை அமைச்சர் கீர்த்தனா ஆகியோர் ஐஏஎஸ் அதிகாரிகளுடன் இணைந்து வெளிநாடுகளுக்கு அரசு முறை பயணம் மேற்கொண்டனர். விதிகளின்படி, அமைச்சர்கள் அரசு முறை பயணமாக வெளிநாடுகளுக்கு செல்லும்போது மத்திய உள்துறை அமைச்சகத்திடம் உரிய அனுமதியை பெற வேண்டும் என்பதும், தங்களுடைய டிப்ளமேடிக் பாஸ்போர்ட் மூலமாகவே பயணிக்க வேண்டும் என்பதும் கட்டாயமாகும்.
ஆனால், அமைச்சர்கள் ராஜ்மோகன் மற்றும் கீர்த்தனா ஆகிய இருவரும் மத்திய அரசிடம் எவ்வித முன் அனுமதியும் பெறாமல், தங்களின் தனிப்பட்ட சொந்த பாஸ்போர்ட் மூலம் வெளிநாடுகளுக்கு பயணம் செய்தது தற்பொழுது தெரியவந்துள்ளது.
விதிமுறைகளை மீறி செயல்பட்ட இந்த விவகாரத்தை அடுத்து, இரு அமைச்சர்களிடமும் உரிய விளக்கம் கேட்டு மத்திய வெளியுறவுத் துறை அமைச்சகம் தற்பொழுது நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளது. இந்த அதிரடி நடவடிக்கையால் தமிழக அரசியல் வட்டாரத்தில் சலசலப்பும் பெரும் பரபரப்பான சூழலும் நிலவி வருகிறது.
Edited by Siva
யாராவது கட்சியை விட்டு போறதா இருந்தா ஜூலை 21க்குள் போயிடுங்க: மம்தா பானர்ஜி
மேற்கு வங்க முன்னாள் முதலமைச்சரும் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவருமான மம்தா பானர்ஜி, ஜூலை 21ஆம் தேதி வரவிருக்கும் தியாகிகள் தின பேரணிக்கு முன்பாக கட்சியை விட்டு வெளியேற விரும்புபவர்கள் தாராளமாக வெளியேறலாம் என்று ஆவேசமாக தெரிவித்துள்ளார். இது தொடர்பாக அவர் தனது ஃபேஸ்புக் பக்கத்தில் நேரலையில் பேசிய வீடியோ தற்போது சமூக வலைத்தளங்களில் வெளியாகி அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
1,600 செயற்கைக்கோள்களை ஏவுவதற்கு மத்திய அரசு அனுமதி.. மாஸ் காட்ட போகும் ரிலையன்ஸ் ஜியோ...
மத்திய அரசின் விண்வெளி ஒழுங்குமுறை ஆணையமான இன்-ஸ்பேஸ், ரிலையன்ஸ் ஜியோ நிறுவனத்தின் மெகா திட்டத்திற்கு அதிரடியாக ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. ரிலையன்ஸ் நிறுவனத்தின் தலைவரான முகேஷ் அம்பானியின் செயற்கைக்கோள் மூலமான இணைய சேவை வழங்கும் முயற்சிக்கு, விண்வெளியில் சுமார் 1,600 செயற்கைக்கோள்களை ஏவுவதற்கு மத்திய அரசு தற்போது அதிகாரப்பூர்வமாக அனுமதி வழங்கியுள்ளது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
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பழனி கோயில் நிலம் முறைகேடு விவகாரம்: நிலத்தை விற்ற, வாங்கியவர்கள் தலைமறைவு..
பழனி முருகன் கோவிலுக்கு சொந்தமான பல நூறு கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள நில விவகாரம் தொடர்பான செய்திகள் அண்மைக்காலமாக தமிழகத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி வருகின்றன. இந்த நிலையில், இந்த நிலத்தை முறைகேடாக விற்றவர்கள் மற்றும் வாங்கியவர்கள் தற்போது தலைமறைவாக இருப்பதாக வழக்கை விசாரித்து வரும் சிபிசிஐடி பிரிவு காவல்துறை அதிரடி தகவலை வெளியிட்டுள்ளது.