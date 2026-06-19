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Last Updated : Friday, 19 June 2026 (15:15 IST)

சட்டசபை நேரடி ஒளிபரப்பு: திமுக, அதிமுக வழியில் தவெகவும் நடக்கிறதா? வெளிப்படைத்தன்மை குறித்துக் கேள்வி

cm vijay
Publish: Fri, 19 Jun 2026 (15:14 IST) Updated: Fri, 19 Jun 2026 (15:15 IST)
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தமிழக சட்டமன்ற கூட்டத்தொடர் நிகழ்வுகள் முழுமையாக நேரடி ஒளிபரப்பு செய்யப்பட வேண்டும் என்பது மக்களின் நீண்டகால கோரிக்கையாகும். முன்னதாக அதிமுக ஆட்சியில் இருந்தபோது, எதிர்க்கட்சியாக இருந்த திமுக தாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்தால் சட்டசபை விவாதங்கள் அனைத்தையும் முழுமையாக நேரடி ஒளிபரப்பு செய்வோம் என்று வாக்குறுதி அளித்தது. ஆனால், ஆட்சி பொறுப்புக்கு வந்த பிறகு அந்த வாக்குறுதியை அவர்கள் நிறைவேற்றவே இல்லை.
 
தற்போது, புதிதாக ஆட்சி பொறுப்பேற்றுள்ள விஜய் தலைமையிலான தமிழக வெற்றி கழக அரசும் அதே பாதையில்தான் பயணிக்கிறது என்று அரசியல் விமர்சகர்கள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர். நேற்றுதான் தவெக அரசின் கல்வித்துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன், இந்த அரசு மிகவும் தூய்மையான, வெளிப்படையான மற்றும் திறமையான அரசு என்று மேடைகளில் புகழ்ந்து பேசினார். ஆனால், அடுத்த ஒரு நாளுக்குள்ளேயே இந்த வெளிப்படைத்தன்மை குறித்த பேச்சுக்கள் தற்போதைய செயல்பாடுகளால் மிகப்பெரிய கேள்விக்குறியாக மாறியுள்ளன.
 
இந்த நேரடி ஒளிபரப்பு மறுப்பு விவகாரத்திற்கு, "இது சபாநாயகரின் தனிப்பட்ட முடிவு, அவையின் விதிகளை தீர்மானிப்பதில் அவைத்தலைவரின் முடிவே இறுதியானது" என்று கூறி, மொத்த பழியையும் சபாநாயகர் மீது போட்டு தவெக அரசு தப்பிக்கப் பார்க்கும் என்றே அரசியல் உற்றுநோக்கர்கள் கருதுகின்றனர். வாக்குறுதிகள் கொடுப்பதில் தவெகவும் பழைய திராவிட கட்சிகளை போலவே செயல்படுகிறதா என்ற விவாதம் தற்போது எழுந்துள்ளது.
 
Edited by Siva
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Webdunia

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