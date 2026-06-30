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பள்ளி கல்வித்துறை பாடத்திட்ட வடிவமைப்பு குழுவின் தலைவராக மயில்சாமி அண்ணாதுரை.. சர்வதேச தரத்தில் இனி பாடங்கள்...
தமிழகப் பள்ளி பாடத்திட்டத்தை சர்வதேச தரத்திற்கு உயர்த்துவதற்காக, இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் உலகப் புகழ்பெற்ற விஞ்ஞானி டாக்டர் மயில்சாமி அண்ணாதுரையை, பள்ளி கல்வித் துறை பாடத்திட்ட வடிவமைப்பு குழுவின் தலைவராக தமிழ்நாடு அரசு நியமித்துள்ளது.
டாக்டர் மயில்சாமி அண்ணாதுரை, இந்தியாவின் மிக வெற்றிகரமான விண்வெளி திட்டங்களான சந்திரயான்-1 திட்ட இயக்குநராக செயல்பட்டவர். மேலும், சந்திரயான்-2 மற்றும் செவ்வாய் கிரகத்தை ஆய்வு செய்த மங்கள்யான் திட்டங்களில் முதன்மையான தலைமை பொறுப்புகளை வகித்து, இந்தியாவிற்கு உலக அரங்கில் பெருமை தேடித்தந்தவர். இத்தகைய சாதனை விஞ்ஞானியின் வழிகாட்டுதலில் புதிய பாடத்திட்டம் உருவாக்கப்பட உள்ளது பெரும் வரவேற்பை பெற்றுள்ளது.
இன்றைய நவீன காலகட்டத்திற்கு ஏற்ப மாணவர்களின் அறிவியல், தொழில்நுட்பம் மற்றும் பகுத்தறிவு சிந்தனையை வளர்க்கும் வகையில், பள்ளி பாடத்திட்டத்தை மறுவடிவமைப்பு செய்யும் முக்கிய பொறுப்பு இவரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளது. இவருடைய அனுபவமும், தொலைநோக்கு பார்வையும் தமிழக அரசு பள்ளி மாணவர்களின் கற்றல் திறனை மேம்படுத்தி, அவர்களை உலகளாவிய போட்டிகளுக்குத் தயார்படுத்தும் என்று கல்வியாளர்களும் பெற்றோர்களும் மிகுந்த நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளனர்.
Edited by Siva
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திரையுலகினர் சார்பில் முதல்வர் விஜய்க்கு பாராட்டு விழாவா? இன்னொரு பாசத்தலைவனுக்கு பாராட்டு விழா போன்றதா?
திரையுலகினர் சார்பில் தனக்கு பிரம்மாண்டப் பாராட்டு விழா நடத்த திட்டமிட்டுள்ளதை, முதலமைச்சர் சி. ஜோசப் விஜய் திட்டவட்டமாக நிராகரிக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை சமூக வலைத்தளங்களில் வலுத்து வருகிறது. இது முற்றிலும் தேவையற்ற ஒன்று என்றும், முதலமைச்சர் விஜய் இந்த விழாவை நாகரிகமாக மறுக்க வேண்டும் என்றும் பொதுமக்கள் மற்றும் அரசியல் விமர்சகர்கள் கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.