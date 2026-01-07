புதன், 7 ஜனவரி 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By BALA
Last Modified: புதன், 7 ஜனவரி 2026 (10:02 IST)

அதிமுக கூட்டணியில் பாமக!.. பழனிச்சாமி - அன்புமணி அறிவிப்பு.. எவ்வளவு தொகுதி?..

ramadoss
2026 சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கு இன்னும் சில மாதங்களை இருப்பதால் தமிழக அரசியல் களம் சூடு பிடித்திருக்கிறது. குறிப்பாக யாருடன் யார் கூட்டணி அமைப்பார் என்கிற எதிர்பார்ப்பு அரசியல் வட்டாரத்திலும் மக்களிடமும் ஏற்பட்டிருக்கிறது. அதிமுகவை பொறுத்தவரை ஏற்கனவே பாஜகவுடன் கூட்டணி அறிவித்துவிட்டது.

இந்த கூட்டணியில் எந்த கட்சிகளெல்லாம் இணைவார்கள் என்கிற எதிர்பார்ப்பு மக்களிடம் இருக்கிறது. இந்நிலையில் இன்று காலை கிரீன்வேஸ் சாலையில் உள்ள எடப்பாடி பழனிச்சாமி வீட்டிற்கு அன்புமணி ராமதாஸ் வந்தார். அவர்கள் சில நிமிடங்கள் பேசினார். அதன்பின் இருவரும் கூட்டாக செய்தியாளர்களை சந்தித்தனர்.

அப்போது அதிமுக கூட்டணியில் பாமக சேர்ந்துள்ளது என எடப்பாடி பழனிச்சாமி உறுதி செய்தார். மேலும் அதிமுக கூட்டணியில் தற்போது பாமக இணைந்திருக்கிறது. இன்னும் பல கட்சிகள் எங்கள் கூட்டணியுடன் இணையும். நாங்கள் தேனீக்கள் போல எறும்புகள் போல சுறுசுறுப்பாக வேலை பார்த்து 234 தொகுதிகளில் பெரும்பாலான தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்று தனிப்பெரும்பான்மையுடன் ஆட்சி அமைப்போம்.

பாமக கழக நிர்வாகிகள் விரும்பியதுபடி அதிமுக நிர்வாகிகள் விரும்பியது படி இந்த கூட்டணி அமைந்திருக்கிறது. இது இயல்பான கூட்டணி வெற்றி கூட்டணி என அறிவித்தார் அறிவித்திருக்கிறார் பழனிச்சாமி. மேலும், பாமகவுக்கு எவ்வளவு தொகுதிகள் என்பதை பின்னர் அறிவிப்போம் என அவர் கூறினார். அனேகமாக பாமகவுக்கு 15 தொகுதிகள் ஒதுக்கப்பட்டிருப்பதாக செய்திகள் கசிந்திருக்கிறது.

சமீபத்தில் உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா சென்னை வந்தார். எனவே, அவரின் அறிவுறுத்தலால்தான் இந்த கூட்டணி அமைந்திருப்பதாக பார்க்கப்படுகிறது.

’ஜனநாயகன்’ படத்தையும், சிபிஐயையும் வைத்து விஜய்யை மடக்க முடியுமா? பாஜக எண்ணம் ஈடேறுமா?

’ஜனநாயகன்’ படத்தையும், சிபிஐயையும் வைத்து விஜய்யை மடக்க முடியுமா? பாஜக எண்ணம் ஈடேறுமா?தளபதி விஜய் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள 'ஜனநாயகன்' திரைப்படத்திற்கு தணிக்கை வாரியம் மூலம் முட்டுக்கட்டை போடுவதும், அதன் பின்னணியில் மத்திய புலனாய்வு அமைப்புகளை வைத்து நெருக்கடி கொடுப்பதும் பாஜகவின் அரசியல் தந்திரமாக பார்க்கப்படுகிறது.

திருப்பரங்குன்றம் தீப விவகாரத்தில் மேல்முறையீடு செய்ய வேண்டும்.. கம்யூனிஸ்ட் கட்சி கோரிக்கை..!

திருப்பரங்குன்றம் தீப விவகாரத்தில் மேல்முறையீடு செய்ய வேண்டும்.. கம்யூனிஸ்ட் கட்சி கோரிக்கை..!மதுரை திருப்பரங்குன்றம் மலை மேல் தீபம் ஏற்றுவது தொடர்பான உயர்நீதிமன்றத்தின் சமீபத்திய தீர்ப்பு, தமிழக அரசியல் மற்றும் ஆன்மீக வட்டாரத்தில் பெரும் விவாதத்தை கிளப்பியுள்ளது. திருப்பரங்குன்றம் மலை மீது தீபம் ஏற்ற நீதிமன்றம் அனுமதி அளித்ததை தொடர்ந்து, அந்த பகுதி பொதுமக்கள் பட்டாசு வெடித்து மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தினர்.

’ஜனநாயகன்’ விஜய்யின் கடைசி படம் என்பதை நம்ப மாட்டேன்: தமிழிசை செளந்திரராஜன்

’ஜனநாயகன்’ விஜய்யின் கடைசி படம் என்பதை நம்ப மாட்டேன்: தமிழிசை செளந்திரராஜன்தளபதி விஜய் நடிப்பில் வெளியாகவுள்ள 'ஜனநாயகன்' திரைப்படம் தான் தனது திரையுலக பயணத்தின் இறுதிப் படம் என்று அவர் அறிவித்துள்ள நிலையில், அதனை தான் நம்ப தயாராக இல்லை என்று பாஜக மூத்த தலைவர் தமிழிசை சௌந்தரராஜன் தெரிவித்துள்ளார். இது குறித்து அவர் அளித்துள்ள பேட்டி அரசியல் மற்றும் திரை வட்டாரத்தில் பெரும் விவாதத்தை கிளப்பியுள்ளது.

சென்னையில் 49வது புத்தக கண்காட்சி.. எப்போது, எங்கு தொடங்குகிறது?

சென்னையில் 49வது புத்தக கண்காட்சி.. எப்போது, எங்கு தொடங்குகிறது?சென்னையின் மிக முக்கியமான கலாச்சார நிகழ்வான 49-ஆவது சென்னை புத்தக கண்காட்சி, நந்தனம் ஒய்.எம்.சி.ஏ மைதானத்தில் நாளை கோலாகலமாக தொடங்குகிறது. தென்னிந்திய புத்தக விற்பனையாளர்கள் மற்றும் பதிப்பாளர்கள் சங்கம் சார்பில் ஆண்டுதோறும் நடத்தப்படும் இந்த அறிவு திருவிழா, நாளை தொடங்கி வரும் ஜனவரி 21-ஆம் தேதி வரை நடைபெற உள்ளது.

தம்பி விஜய் எனக்கு எதிரி இல்லை!... திடீர் டிவிஸ்ட் கொடுத்த சீமான்...

தம்பி விஜய் எனக்கு எதிரி இல்லை!... திடீர் டிவிஸ்ட் கொடுத்த சீமான்...நடிகர் விஜய் எப்போது அரசியல்வாதியாக மாறி தமிழக வெற்றிக் கழகம் என்கிற அரசியல் கட்சியை தொடங்கினாரோ அப்போது முதலே அவரை கடுமையாக விமர்சித்து வருகிறார் நாம் கட்சி தமிழர் சீமான்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com