செவ்வாய், 23 டிசம்பர் 2025
Written By Siva

விஜய்யின் அரசியல் வருகை யாருக்கு நஷ்டம்? யாருக்கு லாபம்? அரசியல் விமர்சகர்கள்..!

தமிழக அரசியலில் நடிகர் விஜய்யின் 'தமிழக வெற்றிக் கழகம்' ஏற்படுத்தியுள்ள தாக்கம், ஆளுங்கட்சியான திமுகவுக்கு பெரும் தலைவலியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. சமீபத்திய அரசியல் நகர்வுகள் மற்றும் திமுக தரப்பில் நடத்தப்பட்டதாக கூறப்படும் ரகசிய கருத்துக்கணிப்புகள், வரும் 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் ஒரு மிகப்பெரிய மாற்றத்தைக் கோடிட்டு காட்டுகின்றன.
 
இந்த ஆய்வுகளின்படி, தமிழகத்தில் உள்ள 120-க்கும் மேற்பட்ட தொகுதிகளில் விஜய்யின் வருகை திமுகவின் வெற்றி வாய்ப்பை நேரடியாக பாதிக்கும் எனத் தெரியவந்துள்ளது. குறிப்பாக, திமுகவின் வாக்கு வங்கியில் சுமார் 18% வாக்குகளை விஜய் கவர வாய்ப்புள்ளதாக கணிக்கப்படுகிறது. அதே நேரத்தில், அதிமுகவின் வாக்குகளில் அவர் வெறும் 7% மட்டுமே தாக்கத்தை ஏற்படுத்துவார் என்று சொல்லப்படுகிறது. இந்த வாக்குப்பிரிப்பு விகிதாச்சாரம் ஆளுங்கட்சிக்கு மிகப்பெரிய பின்னடைவாகும்.
 
பொதுவாக, ஒரு மும்முனை போட்டி நிலவும்போது ஆளுங்கட்சியின் வாக்குகள் சிதறுவது எதிர்க்கட்சிக்கே சாதகமாக அமையும். ஆனால் திமுகவின் வாக்குகள் பெருமளவில் விஜய்க்கு திரும்புவது, தொங்கு சட்டமன்றத்தை கொண்டு வரக்கூடும். 2021-ல் திமுகவுக்கு ஆதரவாக இருந்த இளைஞர்கள் மற்றும் முதல்முறை வாக்காளர்கள் இப்போது விஜய்யின் பக்கம் சாய்வது தேர்தல் முடிவுகளில் பெரும் அதிர்வுகளை ஏற்படுத்தும்.
 
2026 தேர்தல் களம் என்பது வெறும் ஆட்சி மாற்றத்திற்கானதாக மட்டுமில்லாமல், திராவிட அரசியலின் அடுத்தகட்டப் பரிணாமத்தை தீர்மானிக்கும் களமாகவும் அமையப்போகிறது.
 
Edited by Siva

