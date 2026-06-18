வாயை திறந்து பேசுங்க சி.எம்!.. சட்டசபையில் திமுக அட்ராசிட்டி!...
தமிழகத்தில் தற்போது தவெக ஆட்சி நடைபெற்று வருகிறது. தவெகவின் தலைவர் விஜய் முதல்வராகியிருக்கிறார். விஜய் தமிழக முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்று 45 நாட்களுக்கும் மேல் ஆகிவிட்டது. இந்த 45 நாட்களில் டாஸ்மாக் கடைகள், சட்ட ஒழுங்கு, பெண்கள் மீதான பாதுகாப்பு, வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றுவதில் பல விமர்சனங்கள் எழுந்துள்ளன.
தவெக அரசின் முதல் சட்டப்பேரவை கூட்டத் தொடர் ஆளுநரின் உரையோடு இன்று துவங்கியது. சட்டமன்றத்துக்கு உரையாற்ற வந்த ஆளநர் அர்லேகருக்கும், முதலமைச்சருக்கும் காவல்துறை மரியாதை வழங்கப்பட்டது. ஆளுநரை செங்கோட்டையன், சட்டமன்ற செயலர் சாந்தி, சபாநாயகர் ஜேடிசி பிரபாகர் ஆகியோர் வரவேற்றனர்.
ஒருபக்கம், உதயநிதி தலைமையிலான திமுக எம்.எல்.ஏக்கள் கதறல் கேட்குதா சி.எம், ரீல்ஸ் இங்கே ரியல் எங்கே.. மாஸ்டர் வாயில் பிளாஸ்டர் என்கிற வாசகங்கள் பொருந்திய பதாகைகளை கையில் ஏந்தியபடி சட்டமன்றத்திற்கு வந்திருக்கிறார்கள். எனவே, சட்டமன்றத்தில் பரபரப்பு ஏற்பட்டிருக்கிறது.
தவெக அரசின் முதல் சட்டப்பேரவை கூட்டத் தொடர் ஆளுநரின் உரையோடு இன்று துவங்கியது. சட்டமன்றத்துக்கு உரையாற்ற வந்த ஆளநர் அர்லேகருக்கும், முதலமைச்சருக்கும் காவல்துறை மரியாதை வழங்கப்பட்டது. ஆளுநரை செங்கோட்டையன், சட்டமன்ற செயலர் சாந்தி, சபாநாயகர் ஜேடிசி பிரபாகர் ஆகியோர் வரவேற்றனர்.
ஒருபக்கம், உதயநிதி தலைமையிலான திமுக எம்.எல்.ஏக்கள் கதறல் கேட்குதா சி.எம், ரீல்ஸ் இங்கே ரியல் எங்கே.. மாஸ்டர் வாயில் பிளாஸ்டர் என்கிற வாசகங்கள் பொருந்திய பதாகைகளை கையில் ஏந்தியபடி சட்டமன்றத்திற்கு வந்திருக்கிறார்கள். எனவே, சட்டமன்றத்தில் பரபரப்பு ஏற்பட்டிருக்கிறது.
வேதாந்தா பவர் பங்குகள் அதிரடி உயர்வு: புதிய உச்சத்தைத் தொட்டு சாதனை
வேதாந்தா குழுமத்தில் இருந்து தனியாக பிரிக்கப்பட்டு, சமீபத்தில் பங்குச்சந்தையில் பட்டியலிடப்பட்ட ‘வேதாந்தா பவர்’ நிறுவனத்தின் பங்குகள், புதிய உச்சத்தை தொட்டு சாதனை படைத்துள்ளன. உலகளாவிய சந்தை நிலவரங்களால் இந்திய பங்குச்சந்தைகள் ஏற்ற இறக்கத்துடன் காணப்பட்ட போதிலும், இந்த நிறுவனத்தின் பங்குகள் தொடர்ந்து முன்னேற்றத்தை கண்டுள்ளன.
இனி மொபைலில் தேவையற்ற விளம்பர அழைப்புகள் மற்றும் குறுஞ்செய்திகள் வராது.. மத்திய அரசு அறிமுகம் செய்யும் DND செயலி..
இந்தியாவில் மொபைல் போன் வாடிக்கையாளர்களுக்கு தினசரி தலைவலியாக இருக்கும் தேவையற்ற விளம்பர அழைப்புகள் மற்றும் விளம்பர குறுஞ்செய்திகளை எளிதாக தடுத்து நிர்வகிக்கும் வகையில், இந்திய தொலைத்தொடர்பு ஒழுங்குமுறை ஆணையம் தனது அதிகாரப்பூர்வ 'Do Not Disturb' செயலியை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இந்த செயலி மூலம் பயனர்கள் தங்களின் மொபைல் போன் வழியாகவே தேவையற்ற விளம்பர தொடர்புகளை கட்டுப்படுத்த முடியும்.
டெலிகிராம் செயலி மூலம் தீவிரவாத பிரச்சாரம்: உத்தராகண்ட் வாலிபர் அதிரடி கைது
ஆளுநர் பேசுறதுலாம் நிஜம்தானா!. சட்டசபையில் ஆச்சர்யம்!.. சாதித்து காட்டிய தவெக!..
வெள்ளை அறிக்கை வெளியீடு.. திமுகவுக்கு ஆதரவாக மாறினார்களா அதிகாரிகள்? கடுங்கோபத்தில் முதல்வர்?
தமிழகத்தில் புதிதாக பொறுப்பேற்றுள்ள தமிழக வெற்றி கழக அரசு, கடந்த திமுக ஆட்சியின் நிதிநிலை குறித்த வெள்ளை அறிக்கையை அண்மையில் வெளியிட்டது. ஆனால், இதில் மக்கள் எதிர்பார்க்கும் முக்கிய தகவல்களும், திமுக அரசின் நிதி முறைகேடுகளும் திட்டமிட்டு மறைக்கப்பட்டிருப்பதாக கூறி, முதல்வர் விஜய் சம்பந்தப்பட்ட நிதித்துறை அதிகாரிகளுக்கு கடுமையான ‘டோஸ்’ கொடுத்துள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.