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  4. Patient Dies in Delhi's GTB Hospital After Ceiling Fan Falls on Him, Relatives Allege Negligence
Written By Webdunia
Last Updated : Monday, 20 July 2026 (12:43 IST)

அரசு மருத்துவமனையில் மின்விசிறி விழுந்து நோயாளி மரணமா? உறவினர்கள் அதிர்ச்சி...

டெல்லி
Written By: Webdunia
Updated: Mon, 20 Jul 2026 (12:43 IST)
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டெல்லியில் உள்ள ஜிடிபி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்த நோயாளி ஒருவர், சிகிச்சை பெற்றுக்கொண்டிருந்தபோது அவர் மீது மின்விசிறி அறுந்து விழுந்ததில் உயிரிழந்ததாக அவரது உறவினர்கள் பரபரப்பு குற்றச்சாட்டை முன்வைத்துள்ளனர். 
 
மருத்துவமனையின் பாதுகாப்பின்மை மற்றும் பராமரிப்பு குறைபாடே இந்த துயர சம்பவத்திற்கு காரணம் என்று பாதிக்கப்பட்ட குடும்பத்தினர் ஆவேசத்துடன் தெரிவித்துள்ளனர். அரசு மருத்துவமனைகளில் நோயாளிகளின் பாதுகாப்பிற்கு உத்தரவாதம் இல்லை என்பதை இச்சம்பவம் உணர்த்துவதாக கூறி அப்பகுதியில் பெரும் பதற்றம் நிலவுகிறது.
 
இதனை மறுத்துள்ள மருத்துவமனை நிர்வாகம், மின்விசிறி விழுந்ததால்தான் நோயாளி இறந்தார் என்ற குற்றச்சாட்டு தவறானது என்று விளக்கம் அளித்துள்ளது. குறித்த நோயாளி தீவிர உடல்நல குறைபாட்டினால் பாதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வந்ததாகவும், அவரது மரணத்திற்கு நோய் பாதிப்புதான் காரணம் என்றும் நிர்வாகம் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 
 
மின்விசிறி விழுந்தபோது நோயாளிக்கு காயம் ஏற்பட்டதா என்பது குறித்த தெளிவான விளக்கத்தை அளிக்காத நிர்வாகம், தற்காப்பு பதில்களை மட்டுமே முன்வைப்பதாக உறவினர்கள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர். 
 
இச்சம்பவம் குறித்து விரிவான விசாரணை நடத்தப்பட வேண்டும் என்று நோயாளியின் தரப்பினர் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர். அலட்சியமாக செயல்பட்ட மருத்துவமனை ஊழியர்கள் மற்றும் பராமரிப்பு பிரிவினர் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது. பொதுமக்களின் பாதுகாப்பில் இத்தகைய அலட்சியம் காட்டப்படுவது பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
Edited by Siva

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