தொடர்புடைய செய்திகள்
- மீண்டும் டெல்லி செல்லும் முதல்வர் விஜய்!.. யாருடனெல்லாம் மீட்டிங்?..
- நண்பர்களுக்கு திருமண பார்ட்டி வைத்த மணப்பெண் சில மணி நேரங்களில் மர்ம மரணம்.. கணவர் வீட்டார் காரணமா?
- டெல்லி சிறப்பு பிரதிநிதி!.. ஜனநாயகன் புரட்யூசரை விஜய் டிக் அடித்ததன் பின்னணி!..
- மின்சார கார்களுக்கு சாலை வரி, பதிவு கட்டணம் ரத்து!.. அதிரடி அறிவிப்பு...
- கமர்ஷியல் சிலிண்டர் விலை குறைப்பு.. ஹோட்டல் உரிமையாளர்கள் நிம்மதி..
அரசு மருத்துவமனையில் மின்விசிறி விழுந்து நோயாளி மரணமா? உறவினர்கள் அதிர்ச்சி...
டெல்லியில் உள்ள ஜிடிபி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்த நோயாளி ஒருவர், சிகிச்சை பெற்றுக்கொண்டிருந்தபோது அவர் மீது மின்விசிறி அறுந்து விழுந்ததில் உயிரிழந்ததாக அவரது உறவினர்கள் பரபரப்பு குற்றச்சாட்டை முன்வைத்துள்ளனர்.
மருத்துவமனையின் பாதுகாப்பின்மை மற்றும் பராமரிப்பு குறைபாடே இந்த துயர சம்பவத்திற்கு காரணம் என்று பாதிக்கப்பட்ட குடும்பத்தினர் ஆவேசத்துடன் தெரிவித்துள்ளனர். அரசு மருத்துவமனைகளில் நோயாளிகளின் பாதுகாப்பிற்கு உத்தரவாதம் இல்லை என்பதை இச்சம்பவம் உணர்த்துவதாக கூறி அப்பகுதியில் பெரும் பதற்றம் நிலவுகிறது.
இதனை மறுத்துள்ள மருத்துவமனை நிர்வாகம், மின்விசிறி விழுந்ததால்தான் நோயாளி இறந்தார் என்ற குற்றச்சாட்டு தவறானது என்று விளக்கம் அளித்துள்ளது. குறித்த நோயாளி தீவிர உடல்நல குறைபாட்டினால் பாதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வந்ததாகவும், அவரது மரணத்திற்கு நோய் பாதிப்புதான் காரணம் என்றும் நிர்வாகம் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மின்விசிறி விழுந்தபோது நோயாளிக்கு காயம் ஏற்பட்டதா என்பது குறித்த தெளிவான விளக்கத்தை அளிக்காத நிர்வாகம், தற்காப்பு பதில்களை மட்டுமே முன்வைப்பதாக உறவினர்கள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர்.
இச்சம்பவம் குறித்து விரிவான விசாரணை நடத்தப்பட வேண்டும் என்று நோயாளியின் தரப்பினர் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர். அலட்சியமாக செயல்பட்ட மருத்துவமனை ஊழியர்கள் மற்றும் பராமரிப்பு பிரிவினர் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது. பொதுமக்களின் பாதுகாப்பில் இத்தகைய அலட்சியம் காட்டப்படுவது பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
Edited by Siva
விஜய்க்கு 5 ரூம் தள்ளி என் பையன் ரூம்!.. இதைவிட என்ன வேணும்!.. சின்னி ஜெயந்த் நெகிழ்ச்சி!..
அடுத்த இன்னிங்ஸை ஆரம்பிக்கலாமா?!.. உதயநிதி ஸ்டாலின் டிவிட்!...
அரசு மருத்துவமனையில் மின்விசிறி விழுந்து நோயாளி மரணமா? உறவினர்கள் அதிர்ச்சி...
திமுக எம்.எல்.ஏ கைதுக்கு பாஜக வரவேற்பு.. கேடுகெட்ட உறுப்பினரை கைது செய்யாமல் எப்படி இருக்க முடியும்..
மானங்கெட்ட முதலமைச்சரே, எங்களை கோமாளிகள் என்றா நினைத்து கொண்டிருக்கிறாய்? சட்டமன்றத்தை கூட்டினால் உனக்கு எலும்பு இருக்காது, உடைத்து தான் உன்னை அனுப்புவோம்" என்று விளாத்திகுளம் சட்டமன்ற உறுப்பினர் மார்க்கண்டேயன் பொதுக்கூட்டத்தில் பேசியிருப்பது வன்மையாக கண்டிக்கத்தக்கது. அந்த கேடுகெட்ட உறுப்பினரை கைது செய்தது வரவேற்கத்தக்கது. இந்த கைதை கண்டித்து திமுக தலைவர்கள் கண்டனம் தெரிவிப்பது கேவலத்தின் உச்சக்கட்டம். மக்கள் பிரதிநிதியாக இருப்பவர் வாய்க்கு வந்தபடியெல்லாம் தகாத வார்த்தைகளை பேசி முதலமைச்சரை விமர்சிப்பது ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத ஒன்று என