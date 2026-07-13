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Written By Webdunia
Last Updated : Monday, 13 July 2026 (11:34 IST)

எப்போது ஸ்டாலினுக்கு கோபம் வருகிறதோ, அப்போது தவெக ஆட்சி முடிந்துவிடும்: ராஜேந்திர பாலாஜி..

தமிழக அரசியல்
Written By: Webdunia
Updated: Mon, 13 Jul 2026 (11:34 IST)
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முன்னாள் அமைச்சர் ராஜேந்திர பாலாஜி, "ஸ்டாலினுக்கு கோபம் வரும் நேரம், விஜய் ஆட்சி முடிவுக்கு வந்துவிடும்" என்று கூறிய கருத்து தமிழக அரசியல் களத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
 
அதிமுகவில் இருந்துகொண்டே திமுகவிற்கு ஆதரவாக அவர் பேசியிருப்பது பலரையும் ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது. விஜய்யின் அரசியல் எழுச்சியைக் குறைத்து மதிப்பிடும் வகையில் அவர் விடுத்த இந்த எச்சரிக்கை, எதிர்க்கட்சிகள் மத்தியிலான விவாதமாக மாறியுள்ளது.
 
இதற்குப் பதிலடி கொடுக்கும் வகையில் தமிழக வெற்றி கழகத்தினர், "ஏற்கனவே ஸ்டாலின் ஒருமுறை கோபப்பட்டதால்தான், கொளத்தூரில் அவர் தோல்வியைச் சந்தித்து முன்னாள் எம்.எல்.ஏ.வாகிவிட்டார். மீண்டும் அவர் கோபப்பட்டால், திமுக என்ற கட்சியே இல்லாமல் போய்விடும்" என்று காட்டமாக விமர்சித்துள்ளனர். 
 
அதிமுக மற்றும் தவெக தொண்டர்களிடையே இந்த மோதல் போக்கு சமூக வலைதளங்களில் விவாதங்களை உருவாக்கியுள்ளது. அதிகார பலம் மற்றும் அரசியல் பகடி என இருதரப்பும் மாறி மாறி மோதிக்கொள்வது, தமிழக அரசியலில் புதிய அலைகளை உண்டாக்கியுள்ளது. ராஜேந்திர பாலாஜியின் இந்த எதிர்பாராத திருப்பம், எதிர்கால அரசியல் கூட்டணிகள் குறித்த பல கேள்விகளையும் எழுப்பியுள்ளது.
 
Edited by Siva

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