போனா போகட்டும்!.. காங்கிரஸ் நமக்கு வேணாம்!... திமுகவில் சலசலப்பு..
தமிழகத்தில் சட்டமன்ற தேர்தல் நெருங்கி வரும் நிலையில் திமுக - காங்கிரஸ் கூட்டணி இதுவரை உறுதியாகவில்லை. ஏனெனில் ஆட்சி மற்றும் அதிகாரத்தில் பங்கு, 40 தொகுதிகள், இரண்டு ராஜ்ய சபா சீட் என பல டிமான்ட்களை காங்கிரஸ் வைத்திருக்கிறது. ஆனால் இதில் எதையுமே கொடுக்க திமுகவுக்கு விருப்பமில்லை..
எனவேதான், திமுக - காங்கிரஸ் இடையேயான கூட்டணி தொகுதி பங்கீடு தொடர்பான பேச்சுவார்த்தை இதுவரை தொடங்கப்படவில்லை. திமுக தலைவரான ஸ்டாலின் சமீபத்தில் ஆட்சியில் பங்கு கொடுப்பது தமிழகத்திற்கு ஒத்துவராது என கூறியிருந்தார். ஆனாலும், காங்கிரஸ் தனது கோரிக்கையிலிருந்து பின்வாங்குவது போல் தெரியவில்லை. எனவே திமுக கூட்டணியில் காங்கிரஸ் நீடிக்குமா என்பதை சந்தேகமாக இருக்கிறது..
ஒருபக்கம் தவெகவுக்கு 100 சீட் கொடுப்பதற்கு தயாராக இருக்கும் விஜயின் தமிழக வெற்றிக் கழகத்துடன் இணையலாமா என்கிற எண்ணமும் காங்கிரசுக்கு இருக்கிறது. ஒருவேளை காங்கிரஸ் கேட்பதை திமுக கொடுக்காவிட்டால் அவர்கள் தவெக பக்கம் செல்ல நிறைய வாய்ப்பிருக்கிறது..
ஏனெனில், காங்கிரஸுக்கு 22 தொகுதிகள் மட்டுமே கொடுக்க முடியும் என திமுக சொல்வதாக தெரிகிறது. ஒருபக்கம் காங்கிரஸ் கட்சியின் செயல்பாடுகளாலும் விஜயை வைத்து பேரம் பேசுவதாலும் அக்கட்சியின் மீது திமுகவினர் கோபம் அடைந்திருக்கிறார்களாம். கூட்டணிக்கு காங்கிரஸ் தேவையில்லை.. அவர்கள் எங்குவேண்டுமானாலும் போகட்டும் என திமுக தலைமையிடம் சொல்லி வருகிறார்களாம்.