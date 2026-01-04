ஞாயிறு, 4 ஜனவரி 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By BALA
Last Updated : ஞாயிறு, 4 ஜனவரி 2026 (13:32 IST)

பொங்கல் பரிசு!.. திமுக கேட்டது 5 ஆயிரம்.. கொடுத்தது 3 ஆயிரம்!.. ஒரு பிளாஷ்பேக்!...

stalin
கடந்த சில வருடங்களாகவே பொங்கலின் போது ரேஷன் அட்டை வைத்திருப்பவர்களுக்கு பொங்கல் தொகுப்போடு சேர்ந்து பொங்கல் பரிசம் கொடுக்கப்பட்டு வருகிறது. 2021ம் வருடம் எடப்பாடி பழனிச்சாமி முதல்வராக இருந்தபோது 2,500 பொங்கல் பரிசாக கொடுக்கப்பட்டது.
அப்போது ‘மக்களுக்குதானே கொடுக்கிறீர்கள்.. 5 ஆயிரமாக கொடுங்கள் என அப்போது எதிர்க்கட்சித் தலைவர் மு.கஸ்டாலின் மற்றும் அவரின் மகன் உதயநிதி ஸ்டாலின் ஆகியோர் பேசியிருந்தார்கள்.

இப்போது திமுக ஆட்சியில் இருக்கும் நிலையிலும், 2026 சட்டமன்ற தேர்தல் வருவதாலும் பொங்கல் பரிசாக திமுக அரசு மக்களுக்கு எவ்வளவு கொடுக்கும் என்கிற எதிர்பார்ப்பு மக்களிடம் ஏற்பட்டது. சிலர் 2 ஆயிரம் எனவும், சிலர் 3 ஆயிரம் எனவும் தொடர்ந்து சொல்லி வந்தார்கள். இதனால் குழப்பம் நீடித்து வந்தது.

இந்நிலையில் ரேஷன் அட்டைதாரர்களுக்கு பொங்கல் பரிசாக 3 ஆயிரம் ரூபாய் அளிக்கப்படும் என முதல்வர் ஸ்டாலின் தற்போது அறிவித்திருக்கிறார்.

அரிசி குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு பொங்கல் தொகுப்புடன் 3 ஆயிரம் ரொக்கம் வழங்கப்படும். பொங்கல் பரிசாக 2.22 கோடி குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு ஒரு கிலோ பச்சரிசி, ஒரு கிலோ சர்க்கரை, ஒரு முழு நீள கரும்பு வழங்கப்பட உள்ளது. அதோடு பொங்கல் பரிசு தொகுப்புடன் வேஷ்டி, சேலையும் வழங்கப்பட்டுள்ளது. பொங்கல் திருநாளுக்கு முன்பாக ரொக்கப்பரிசும், பொங்கல் தொகுப்பும் ரேஷன் கடைகளில் வழங்கப்படும்’ என மு.க ஸ்டாலின் அறிவித்திருக்கிறார்.

இதையடுத்து, நாங்க 2,500 கொடுத்தபோது 5 ஆயிரமாக கொடுங்கள் என கேட்ட திமுக இப்போது 3 ஆயிரம் கொடுப்பதாக சொல்லியிருக்கிறது என அதிமுகவின் பேச துவங்கிவிட்டனர்.

வங்கி ஊழியர்களின் நீண்ட காலக் கோரிக்கை: 5 நாள் வேலை முறை எப்போது? டிரெண்டில் #5DayBankingNow

வங்கி ஊழியர்களின் நீண்ட காலக் கோரிக்கை: 5 நாள் வேலை முறை எப்போது? டிரெண்டில் #5DayBankingNowவளர்ச்சியடைந்த பாரதத்தை நோக்கி இந்தியா பயணிக்கும் வேளையில், டிஜிட்டல் பரிவர்த்தனைகள் முன்னெப்போதும் இல்லாத வகையில் அதிகரித்துள்ளன. இந்த நவீன சூழலில், வங்கி ஊழியர்களின் 5 நாள் வேலை முறை என்ற கோரிக்கை மீண்டும் விஸ்வரூபம் எடுத்துள்ளது. தற்போது சமூக வலைதளங்களில் #5DayBankingNow என்ற ஹேஷ்டேக் 1.75 லட்சம் பதிவுகளை கடந்து முதலிடத்தில் ட்ரெண்டாகி வருகிறது.

அதிமுக - திமுக.. யார் ஓட்டுக்களை அதிகம் பிரிக்கிறார் விஜய்? சமீபத்திய கருத்துக்கணிப்பு..!

அதிமுக - திமுக.. யார் ஓட்டுக்களை அதிகம் பிரிக்கிறார் விஜய்? சமீபத்திய கருத்துக்கணிப்பு..!சமீபத்திய, புள்ளிவிவரங்களின்படி விஜய்யின் வாக்கு வங்கி பெரும்பாலும் திமுகவின் கூட்டணிக்குள் இருக்கும் சிறுபான்மையினர் வாக்குகள் மற்றும் இளைஞர்களின் வாக்குகளை குறிவைப்பதாக ஆய்வுகள் கூறுகின்றன.

வெனிசுலா அதிரடி மாற்றம்: நிகோலஸ் மதுரோ கைது - இடைக்கால அதிபராக டெல்சி ரோட்ரிக்ஸ் நியமனம்!

வெனிசுலா அதிரடி மாற்றம்: நிகோலஸ் மதுரோ கைது - இடைக்கால அதிபராக டெல்சி ரோட்ரிக்ஸ் நியமனம்!தென் அமெரிக்க நாடான வெனிசுலாவில் கடந்த சில தினங்களாக நிலவி வந்த அரசியல் பதற்றம் தற்போது உச்சக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. வெனிசுலா அதிபர் நிகோலஸ் மதுரோ மற்றும் அவரது மனைவி சிலியா ஃபுளோரஸ் ஆகியோரை அமெரிக்காவின் 'டெல்டா ஃபோர்ஸ்' சிறப்பு படையினர் நேற்று அதிரடியாக கைது செய்துள்ளனர்.

20 லட்சம் கல்லூரி மாணவர்களுக்கு லேப்டாப் வழங்கும் திட்டம்.. முதல்வர் தொடங்கி வைக்கிறார்..

20 லட்சம் கல்லூரி மாணவர்களுக்கு லேப்டாப் வழங்கும் திட்டம்.. முதல்வர் தொடங்கி வைக்கிறார்..தமிழக மாணவர்களின் நீண்ட கால எதிர்பார்ப்பை பூர்த்தி செய்யும் வகையில், அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் கல்லூரி மாணவர்களுக்கு விலையில்லா மடிக்கணினி வழங்கும் திட்டத்தை முதல்வர் நாளை சென்னையில் தொடங்கி வைக்கிறார். கடந்த சில ஆண்டுகளாக நிலுவையில் இருந்த இந்த திட்டம், தற்போது சுமார் 20 லட்சம் மாணவர்களுக்கு பயன் தரும் வகையில் விரிவுபடுத்தப்பட்டுள்ளது.

என்.டி.ஏவில் அன்புமணி பாமக? திமுக கூட்டணியில் ராமதாஸ் பாமக? ஒரே தொகுதிகளில் மோதலா?

என்.டி.ஏவில் அன்புமணி பாமக? திமுக கூட்டணியில் ராமதாஸ் பாமக? ஒரே தொகுதிகளில் மோதலா?பாட்டாளி மக்கள் கட்சிக்குள் ஏற்பட்டுள்ள உட்கட்சி முரண்பாடுகள் தற்போது தமிழக அரசியலில் பெரும் விவாத பொருளாக மாறியுள்ளன. ஒருபுறம் கட்சியின் தலைவர் டாக்டர் ராமதாஸ் அவர்கள், திமுகவுடன் மென்மையான போக்கை கடைப்பிடிக்க விரும்புவதாக தகவல்கள் கசிகின்றன. மறுபுறம், கட்சியின் தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் அவர்கள், தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியில் நீடித்து, பாஜகவுடன் இணைந்து 2026 தேர்தலை சந்திக்க ஆர்வம் காட்டி வருகிறார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com