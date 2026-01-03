சனி, 3 ஜனவரி 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By BALA
Last Modified: சனி, 3 ஜனவரி 2026 (18:01 IST)

இந்தமுறை விடக்கூடாது!.. காங்கிரஸ் முடிவு!.. மு.க.ஸ்டாலின் ரியாக்‌ஷன் என்ன?..

stalin rahul
stalin rahul

தமிழக அரசியலை பொறுத்தவரை கடந்த பல வருடங்களாகவே காங்கிரஸ் கட்சி திமுகவுடன் கூட்டணி அமைத்து தேர்தலை சந்தித்து வருகிறது. திமுக கொடுக்கும் தொகுதிகளையும் வாங்கிக் கொள்கிறது. அதே நேரம் ஆட்சி மற்றும் அதிகாரத்தில் காங்கிரசுக்கு திமுக இதுவரை எந்த பங்கும் கொடுக்கவில்லை. காங்கிரஸ் வேட்பாளர்கள் தேர்தலில் வெற்றி பெற்றி எம்.எல்.ஏக்களாக இருந்தாலும் அவர்களுக்கு அமைச்சர் பதவி கொடுக்கப்படவில்லை.

ஆனால் 2026 தேர்தலில் திமுகவிடம் அதிக சீட்டுகளை வாங்குவதோடு, ஆட்சி, அதிகாரத்தில் பங்கை வாங்க வேண்டும் என காங்கிரஸ் தலைமையிடம் நினைக்கிறதாம்.
ஆனால் திமுக தலைவர் ஸ்டாலினுக்கு இதில் உடன்பாடு இல்லை என்கிறார்கள். ஏனெனில் தமிழக முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா இல்லாமல் பலவீனமாக இருக்கும் அதிமுக கூட பாஜகவை கூட்டணியில் சேர்த்துக் கொண்டாலும் கூட்டணி ஆட்சிக்கு வாய்ப்பே இல்லை என சொல்லிவிட்டது. அதிமுக கூட்டணியில் எடப்பாடி பழனிச்சாமிதான் முதல்வராக இருப்பார் என தெளிவாக சொல்லிவிட்டார்கள். அப்படி இருக்கும் போது தமிழகத்தில் வலுவான கட்சியாக இருக்கும் நாம் ஏன் காங்கிரசுக்கு ஆட்சியில் பங்கு கொடுக்க வேண்டும் என ஸ்டாலின் நினைக்கிறாராம்.

ஒருபக்கம் திமுகவுடன் எத்தனை தொகுதிகள் என பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வரும் காங்கிரஸ் மறுபக்கம் தங்களின் கோரிக்கையை நிறைவேற்றப்படாவிட்டால் விஜயின் தமிழக வெற்றிக் கழகத்திடம் கூட்டணி அமைக்க யோசித்து வருதாக சமீபத்தில் செய்திகள் வெளியானது. காங்கிரஸ் பிரமுகர் பிரவீன் சக்ரவர்த்தி சில நாட்களுக்கு முன்பு விஜயை சந்தித்தும் பேசினார்.

இந்நிலையில்தான், இன்று சென்னை வந்த காங்கிரஸ் மேலிட பொறுப்பாளர் கிரிஷ் சோடங்கர் செய்தியாளர்களை சந்தித்தபோது ‘தவெகவுடன் காங்கிரஸ் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருவதாக வெளியான செய்தியில் உண்மை இல்லை.. அது முற்றிலும் வதந்தி.. நாங்கள் திமுகவுடன் மட்டுமே தொடர்ந்து பேசி வருகிறோம்’ என்று கூறியிருந்தார். காங்கிரஸ் திமுக கூட்டணியில் நீடிக்குமா இல்லை தவெக பக்கம் செல்லுமா என்பது விரைவில் தெரிந்துவிடும்.

உடல் ஐஸ்கட்டி போல உறைந்து மரணம்!.. போலி மருத்துவர் கைது!...

உடல் ஐஸ்கட்டி போல உறைந்து மரணம்!.. போலி மருத்துவர் கைது!...போலி மருத்துவர்களை காவல்துறை அதிகாரிகள் அவ்வப்போது கண்டுபிடித்து கைது செய்தாலும் முழுமையாக அதை ஒழிக்க முடியவில்லை.

மகாராஷ்டிரா தேர்தலில் டிவிஸ்ட்!.. போட்டியின்றி 68 இடங்களில் பாஜக வெற்றி!..

மகாராஷ்டிரா தேர்தலில் டிவிஸ்ட்!.. போட்டியின்றி 68 இடங்களில் பாஜக வெற்றி!..மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் 29 மாநகராட்சிகளுக்கான தேர்தல் வருகிற 15ம் தேதி நடைபெறவுள்ளது

வெனிசுலாஅதிபர் நிக்கோலஸ் மதுரோ கைது.. நாடு கடத்தப்பட்டதாக டிரம்ப் அறிவிப்பு!

வெனிசுலாஅதிபர் நிக்கோலஸ் மதுரோ கைது.. நாடு கடத்தப்பட்டதாக டிரம்ப் அறிவிப்பு!தென் அமெரிக்க நாடான வெனிசுலாவில் கடந்த சில மாதங்களாக நிலவி வந்த அரசியல் பதற்றம், இன்று உச்சகட்டத்தை எட்டியுள்ளது. வெனிசுலா மீது அமெரிக்க படைகள் மிகப்பெரிய அளவிலான வான்வழித் தாக்குதலை நடத்தியுள்ளதாக அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளார்.

மாசடைந்த குடிநீரை குடித்ததால் விபரீதம்.. 10 பேர் பலி.. மருத்துவமனையில் 200 பேர்..!

மாசடைந்த குடிநீரை குடித்ததால் விபரீதம்.. 10 பேர் பலி.. மருத்துவமனையில் 200 பேர்..!மத்திய பிரதேச மாநிலத்தில் மாசடைந்த குடிநீரை பருகியதால் ஏற்பட்ட விபரீதத்தில் இதுவரை 10 பேர் உயிரிழந்துள்ள சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

யார் அடுத்த முதல்வர்?.. கருத்துக்கணிப்பில் பழனிச்சாமியை பின்னுக்கு தள்ளிய விஜய்!...

யார் அடுத்த முதல்வர்?.. கருத்துக்கணிப்பில் பழனிச்சாமியை பின்னுக்கு தள்ளிய விஜய்!...நடிகர் விஜய் தமிழக வெற்றிக் கழகம் என்கிற அரசியல் கட்சியை துவங்கி கடந்த இரண்டு வருடங்களாகவே அரசியல் களத்திலும் செயல்பட்டு வருகிறார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com