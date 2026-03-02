திங்கள், 2 மார்ச் 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By Mahendran
Last Modified: திங்கள், 2 மார்ச் 2026 (10:33 IST)

மஞ்சுமெல் பாய்ஸ் இயக்குனர் மீது பாலியல் புகார்!.. போலீசார் வழக்குபதிவு!..

manjummel
2024ம் வருடம் பிப்ரவரி மாதம் மலையாளத்தில் வெளியான திரைப்படம் மஞ்சுமெல் பாய்ஸ்.. கேரளாவில் மஞ்சுமெள் பாய்ஸ் என்கிற குழுவை சேர்ந்த சில இளைஞர்கள் கொடைக்கானலில் உள்ள குணா குகையை பார்க்க செல்கிறார்கள். அப்போது குணா குகையில்  ஒருவர் தவறி விழுந்துவிட என்ன நடக்கிறது என்பதுதான் கதை..

கமல் ஏற்கனவே நடித்திருந்த குணா படம் தொடர்பான கதை என்பதால் இந்த படம் தமிழகத்தில் வரவேற்பை பெற்றது.. ஆச்சரியம் என்னவெனில் கமலின் குணா படம் ஓடவில்லை.. ஆனால் குணா குகை தொடர்பான கதையை கொண்டு உருவான மஞ்சுமெல் பாய்ஸ் திரைப்படம் அசத்தலான வெற்றியை பெற்றது..

இந்த படத்தில் இடம்பெற்ற ‘கண்மணி அன்போடு காதலன்’ பாடல் மீண்டும் ரசிகர்களிடம் வைரலானது.. இந்த படம் உலகமெங்கும் 200 கோடி இவரை வசூல் செய்ததாக சொல்லப்பட்டது. இந்நிலையில்தான், இந்த படத்தை இயக்கிய சிதம்பரம் பொடுவேல் மீது ஒரு பெண் பாலியல் புகார் கொடுத்திருக்கிறார்.. அந்த புகாரின் அடிப்படையில் கேரள போலீஸ் சிதம்பரம் மீது பாலியல் வழக்கு பதிவு செய்திருக்கிறது.. இது தொடர்பான விவரங்கள் விரைவில் வெளியாகும் எனத்தெரிகிறது. இந்த விவகாரம் மலையாள திரைப்படங்களில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது..

தொகுதி பங்கீட்டில் இழுபறி!.. இன்று டெல்லி செல்லும் எடப்பாடி பழனிச்சாமி...

தொகுதி பங்கீட்டில் இழுபறி!.. இன்று டெல்லி செல்லும் எடப்பாடி பழனிச்சாமி...2026 சட்டமன்ற தேர்தல் நெருங்கும் நிலையில் திமுக வலுவான கூட்டணி அமைத்திருக்கிறது.

25 தொகுதிகளுக்கு சம்மதிக்க முடியாது.. தவெகவுடன் கூட்டணி.. ராகுல் காந்தி அதிரடி முடிவு?

25 தொகுதிகளுக்கு சம்மதிக்க முடியாது.. தவெகவுடன் கூட்டணி.. ராகுல் காந்தி அதிரடி முடிவு?தமிழக அரசியலில் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான கூட்டணி கணக்குகள் இப்போதே சூடுபிடிக்க தொடங்கியுள்ளன. குறிப்பாக, திமுக கூட்டணியில் நீடிக்கும் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு வெறும் 25 தொகுதிகள் மட்டுமே ஒதுக்கப்பட வாய்ப்புள்ளதாகத் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. இந்த எண்ணிக்கைக்கு ராகுல் காந்தி கடும் அதிருப்தி தெரிவித்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

போர் எதிரொலி!.. 33 விமான சேவைகள் ரத்து!.. சென்னை விமான நிலையத்தில் பயணிகள் அவதி..

போர் எதிரொலி!.. 33 விமான சேவைகள் ரத்து!.. சென்னை விமான நிலையத்தில் பயணிகள் அவதி..அணுஆயுதம் தொடர்பான பேச்சுவார்த்தை தோல்வி அடைந்ததால் ஈரான் மீது அமெரிக்கா மற்றும் இஸ்ரேல் நாடுகள் போரை துவங்கியுள்ளன.

விஜய்யின் தஞ்சை கூட்டத்திற்கு அனுமதி? தவெகவின் தேர்தல் அறிக்கை வெளியிடப்படுமா?

விஜய்யின் தஞ்சை கூட்டத்திற்கு அனுமதி? தவெகவின் தேர்தல் அறிக்கை வெளியிடப்படுமா?தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய், வரும் மார்ச் 4-ஆம் தேதி தஞ்சாவூர் மாவட்டம் செங்கிப்பட்டி அருகே கட்சி நிர்வாகிகளை சந்திக்க திட்டமிட்டுள்ளார். இதற்காக தஞ்சை-திருச்சி தேசிய நெடுஞ்சாலையில் உள்ள அய்யாசாமிபட்டி பகுதியில் சுமார் 9 ஏக்கர் பரப்பளவிலான தனியார் நிலம் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த சந்திப்பில் தஞ்சை மாவட்டத்தை சேர்ந்த எட்டு சட்டமன்ற தொகுதிகளின் நிர்வாகிகள் மற்றும் தொண்டர்கள் கலந்துகொள்ள உள்ளனர்.

48 முக்கிய ஈரானிய தலைவர்களை கொன்றுவிட்டோம்.. டிரம்ப் கொக்கரிப்பு..!

48 முக்கிய ஈரானிய தலைவர்களை கொன்றுவிட்டோம்.. டிரம்ப் கொக்கரிப்பு..!மத்திய கிழக்கில் போர் மேகங்கள் உச்சக்கட்டத்தை எட்டியுள்ள நிலையில், அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் அதிரடியான அறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com