வியாழன், 11 டிசம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Mahendran
Last Modified: வியாழன், 11 டிசம்பர் 2025 (15:56 IST)

காஞ்சிபுரம் டி.எஸ்.பி.யை சிறையிலடைக்க உத்தரவிட்ட நீதிபதி சஸ்பெண்ட்! பரபரப்பு தகவல்..!

காஞ்சிபுரம் டி.எஸ்.பி.யை சிறையிலடைக்க உத்தரவிட்ட நீதிபதி சஸ்பெண்ட்! பரபரப்பு தகவல்..!
வன்கொடுமை தடுப்பு சட்ட வழக்கில் குற்றவாளிகளை கைது செய்ய தவறியதற்காக, காஞ்சிபுரம் டி.எஸ்.பி. சங்கர் கணேஷை சிறையிலடைக்க உத்தரவிட்ட காஞ்சிபுரம் மாவட்ட முதன்மை அமர்வு நீதிமன்ற நீதிபதி செம்மல் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.
 
மாவட்ட நீதிபதியின் உத்தரவுக்கு எதிராக டி.எஸ்.பி. தரப்பினர் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தனர். வழக்கை விசாரித்த உயர் நீதிமன்றம், டி.எஸ்.பி.யை உடனடியாக விடுவிக்க உத்தரவிட்டதுடன், மாவட்ட நீதிபதியின் உத்தரவையும் இரத்து செய்தது. நீதிபதி அதே இடத்தில் பணிபுரிவது உகந்ததல்ல என கூறிய நீதிமன்றம், அவர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க உத்தரவிட்டது.
 
இதனை தொடர்ந்து, நீதிபதி செம்மல் முதலில் அரியலூர் மாவட்ட லோக் அதாலத் தலைவராக பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டார். இந்நிலையில், இந்த விவகாரம் குறித்து உயர் நீதிமன்றத்தின் ஒழுங்கு நடவடிக்கைக் குழு விசாரணை நடத்தியது. 
 
விசாரணையின் முடிவை தொடர்ந்து, நீதிபதி செம்மலை சஸ்பெண்ட் செய்து உயர் நீதிமன்றப் பதிவாளர் உத்தரவிட்டுள்ளார்.
 
Edited by Mahendran
 

அப்பாவை மதிக்காதவர் விஜய்!.. காணாம போயிடுவார்... பிடி செல்வகுமார் பேட்டி...

அப்பாவை மதிக்காதவர் விஜய்!.. காணாம போயிடுவார்... பிடி செல்வகுமார் பேட்டி...விஜய்க்கு மேனேஜராகவும் அவரின் பல படங்களுக்கு பி.ஆர்.ஓ-வாகவும் வேலை செய்தவர் பிடி செல்வகுமார்.

புதிய கட்சி தொடங்கிய ஆதவ் அர்ஜூனாவின் மைத்துனர்.. இலட்சிய ஜனநாயகக் கட்சி என்று பெயர் வைப்பு..!

புதிய கட்சி தொடங்கிய ஆதவ் அர்ஜூனாவின் மைத்துனர்.. இலட்சிய ஜனநாயகக் கட்சி என்று பெயர் வைப்பு..!நடிகர்-அரசியல்வாதி விஜய் புதுச்சேரியில் பிரம்மாண்ட பொதுக்கூட்டம் நடத்தியதை தொடர்ந்து, லாட்டரி அதிபர் சாண்டியாகோ மார்ட்டினின் மகனான சார்லஸ் மார்ட்டின் தனது சொந்த அரசியல் கட்சியை தொடங்கியுள்ளார். இவர் விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் பொதுச் செயலாளரான ஆதவ் அர்ஜுனாவின் மைத்துனர் ஆவார்.

நான் எப்படி இறந்தேன்? வாக்காளர் பட்டியலில் இருந்து நீக்கப்பட்ட நாம் தமிழர் வேட்பாளர் கேள்வி..!

நான் எப்படி இறந்தேன்? வாக்காளர் பட்டியலில் இருந்து நீக்கப்பட்ட நாம் தமிழர் வேட்பாளர் கேள்வி..!தமிழகத்தில் நடைபெறும் சிறப்பு சுருக்க திருத்தம் நடவடிக்கைகள் சமீபத்தில் நடந்த நிலையில், நாம் தமிழர் கட்சியின் வேட்பாளர் இந்துஜா மற்றும் அவரது கணவர் ரமேஷ் ஆகியோரின் பெயர்கள் வாக்காளர் பட்டியலில் இறந்தவர்கள் பிரிவில் இடம்பெற்றிருந்தது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கூலி வேலை செய்த இரு இளைஞர்கள்.. திடீரென அடித்த அதிர்ஷ்டம்.. இன்று லட்சாதிபதிகள்..!

கூலி வேலை செய்த இரு இளைஞர்கள்.. திடீரென அடித்த அதிர்ஷ்டம்.. இன்று லட்சாதிபதிகள்..!மத்தியப் பிரதேசத்தின் பன்னா மாவட்டத்தில், சதீஷ் காதிக் மற்றும் சஜித் முகமது என்ற இரண்டு நண்பர்கள், சுமார் ரூ.50 லட்சம் மதிப்புகொண்ட 15.34 கேரட் உயர்தர வைரத்தை கண்டெடுத்துள்ளனர். இதனால் இவர்களது வாழ்க்கைத்தரம் திடீரென மாறியுள்ளது.

மக்களவைக்குள் இ-சிகரெட் பயன்படுத்திய எம்பி.. கடும் எச்சரிக்கை விடுத்த சபாநாயகர்..!

மக்களவைக்குள் இ-சிகரெட் பயன்படுத்திய எம்பி.. கடும் எச்சரிக்கை விடுத்த சபாநாயகர்..!நாடாளுமன்ற மக்களவைக்குள் ஒரு எம்பி இ-சிகரெட் பயன்படுத்தியதாக இன்று பா.ஜ.க. எம்.பி. அனுராக் தாக்கூர் பரபரப்பான குற்றச்சாட்டை முன்வைத்துள்ளார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com