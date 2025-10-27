திங்கள், 27 அக்டோபர் 2025
Written By Siva
Last Updated : திங்கள், 27 அக்டோபர் 2025 (17:40 IST)

உ.பி. முதல்வர் யோகி குறித்து சர்ச்சைப் பேச்சு: அரசு மருத்துவர் பணியிடை நீக்கம்!

உ.பி. முதல்வர் யோகி குறித்து சர்ச்சைப் பேச்சு: அரசு மருத்துவர் பணியிடை நீக்கம்!
உத்தரப் பிரதேச முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத் மற்றும் அவரது அரசின் “இறுதி ஊர்வலத்தை” நடத்துவது குறித்துப் பேசியதாக கூறப்படும் வீடியோ ஒன்று வெளியானதை தொடர்ந்து, சுல்தான்பூர் மாவட்ட மருத்துவமனையின் தலைமை மருத்துவ கண்காணிப்பாளர் டாக்டர் பாஸ்கர் பிரசாத் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.
 
சமீபத்தில் ஆம் ஆத்மி கட்சியின் போராட்டத்தின்போது, மருத்துவமனையின் மோசமான நிலை குறித்து பேசும்போதே இவர் சர்ச்சைக்குரிய கருத்தை தெரிவித்துள்ளார். இந்த வீடியோ வைரலானதை தொடர்ந்து, பாஜக புகார் அளித்து, மருத்துவர் மீது முதல் தகவல் அறிக்கை பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
 
மருத்துவ மற்றும் சுகாதாரத் துறை அக்டோபர் 26, 2025 அன்று வெளியிட்ட உத்தரவில், டாக்டர் பிரசாத்தின் கருத்துகள் கண்டிக்கத்தக்கவை என்றும், அவை அரசு பணியாளர் நடத்தை விதிகளை மீறுவதாகவும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
 
ஒழுங்குமுறை விசாரணை நிலுவையில் உள்ள நிலையில், இவர் அயோத்தி கோட்ட அலுவலகத்துடன் இணைக்கப்பட்டு, முன் அனுமதியின்றி தலைமையிடத்தை விட்டு வெளியேற தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. விசாரணை முடியும் வரை இவரது சஸ்பெண்ட் நீடிக்கும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
 
 
Edited by Siva

'மோந்தா' புயல் கரையை கடக்கும்போது 110 கி.மீ. வேகத்தில் காற்று வீசும்.. வானிலை எச்சரிக்கை..

'மோந்தா' புயல் கரையை கடக்கும்போது 110 கி.மீ. வேகத்தில் காற்று வீசும்.. வானிலை எச்சரிக்கை..வங்கக்கடலில் உருவான காற்றழுத்த தாழ்வுப்பகுதி, தற்போது 'மோந்தா' புயலாக வலுப்பெற்றுள்ளது. இது வடகிழக்கு பருவமழைக் காலத்தின் முதல் புயல் ஆகும்.

தேர்தல் ஆணையத்தின் ’SIR’ தொடங்க சில நாட்கள்.. திடீரென 47 ஐஏஎஸ் அதிகாரிகளை மாற்றிய மம்தா பானர்ஜி..!

தேர்தல் ஆணையத்தின் ’SIR’ தொடங்க சில நாட்கள்.. திடீரென 47 ஐஏஎஸ் அதிகாரிகளை மாற்றிய மம்தா பானர்ஜி..!இந்தியத் தலைமைத் தேர்தல் ஆணையத்தின் 'சிறப்புத் தீவிர திருத்தப் பணி' நாடு முழுவதும் விரைவில் தொடங்கவுள்ள நிலையில், மேற்கு வங்க அரசு 10 மாவட்ட ஆட்சியர்கள் உட்பட 47 சிவில் சர்வீஸ் அதிகாரிகளை அதிரடியாக இடமாற்றம் செய்துள்ளது.

காட்டுப்பாதையில் அமெரிக்காவுக்கு நுழைய முயன்ற 50 இந்தியர்கள்.. கைவிலங்கிட்டு நாடு கடத்தல்..!

காட்டுப்பாதையில் அமெரிக்காவுக்கு நுழைய முயன்ற 50 இந்தியர்கள்.. கைவிலங்கிட்டு நாடு கடத்தல்..!அமெரிக்காவில் சட்டவிரோதமாக நுழைய முயன்ற ஹரியானாவை சேர்ந்த 50 இந்திய இளைஞர்கள், 14 மாத சிறைவாசத்திற்கு பிறகு கைவிலங்குகளுடன் நாடு கடத்தப்பட்டுள்ளனர்.

வரும் தேர்தலில் திமுக வெற்றி பெற அதிக வாய்ப்பு உள்ளது. முன்னாள் முதல்வர் ஓபிஎஸ்..!

வரும் தேர்தலில் திமுக வெற்றி பெற அதிக வாய்ப்பு உள்ளது. முன்னாள் முதல்வர் ஓபிஎஸ்..!முன்னாள் முதல்வர் ஓ. பன்னீர்செல்வம் வரும் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் ஆளுங்கட்சியான திமுக மீண்டும் ஆட்சி அமைக்க வாய்ப்பு இருப்பதாக மக்கள் கருதுவதாக தெரிவித்துள்ளார்.

சாலையின் நடுவே சாக்கு மூட்டையில் கட்டுக்கட்டாக பணம்.. மதுரையில் பரபரப்பு..!

சாலையின் நடுவே சாக்கு மூட்டையில் கட்டுக்கட்டாக பணம்.. மதுரையில் பரபரப்பு..!மதுரை வக்கீல் புதுத்தெரு சந்திப்பில் சாலையில் கிடந்த ஒரு சாக்கு மூட்டையில் கட்டுக்கட்டாக ரூ. 17.50 லட்சம் ரொக்கம் மீட்கப்பட்டுள்ளது.

