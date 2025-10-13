திங்கள், 13 அக்டோபர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By Siva
Last Updated : திங்கள், 13 அக்டோபர் 2025 (14:25 IST)

செவிலியர்களின் பாலியல் துன்புறுத்தல் புகார்: எய்ம்ஸ் டாக்டர் சஸ்பெண்ட்..!

செவிலியர்களின் பாலியல் துன்புறுத்தல் புகார்: எய்ம்ஸ் டாக்டர் சஸ்பெண்ட்..!
டெல்லி எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையின் இதயம், நெஞ்சுக்கூடு மற்றும் ரத்த நாள அறுவை சிகிச்சை துறையின் தலைவர் டாக்டர் ஏ.கே. பிசோய், பெண் செவிலியர் ஒருவர் அளித்த பாலியல் துன்புறுத்தல் மற்றும் பணியிட அச்சுறுத்தல் புகாரை தொடர்ந்து, உடனடியாக  சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டுள்ளார்.
 
செவிலியர் சங்கம் கொடுத்த தொடர் புகார்கள், பிரதமர் அலுவலகம் வரை சென்றதை அடுத்து, இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. டாக்டர் பிசோய், செவிலியர்களை நோக்கி "ஆபாசமான மற்றும் இழிவான வார்த்தைகளை பயன்படுத்தினார்" என்றும், புகார் கொடுத்தவர்களை பழிவாங்க மிரட்டியதாகவும் சங்கம் குற்றம் சாட்டியுள்ளது.
 
எய்ம்ஸ் இயக்குநர் டாக்டர் எம். ஸ்ரீனிவாஸ் பிறப்பித்த உத்தரவின்படி, சி.டி.வி.எஸ். துறைத் தலைவர் பொறுப்புப் பேராசிரியர் டாக்டர் வி. தேவகவுருவிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த விவகாரம் தற்போது நிறுவனத்தின் உள் புகார்கள் குழுவிடம் விசாரணைக்காக அனுப்பப்பட உள்ளது.
 
விசாரணை முடியும் வரை டாக்டர் பிசோய் நிறுவனத்தில் நீடிப்பார். இதற்கு முன்பும் 2009 மற்றும் 2012 ஆம் ஆண்டுகளில் முறைகேடு மற்றும் மருத்துவ அலட்சியம் தொடர்பாக இவர் மீது ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. செவிலியர்கள் சங்கம் நியாயமான மற்றும் வெளிப்படையான விசாரணையை எதிர்பார்ப்பதாக தெரிவித்துள்ளது.
 
 
Edited by Siva

சிபிஐ விசாரித்தாலும் அருணா ஜெகதீசன் விசாரணையும் தொடரும்: வழக்கறிஞர் வில்சன் பேட்டி..!

சிபிஐ விசாரித்தாலும் அருணா ஜெகதீசன் விசாரணையும் தொடரும்: வழக்கறிஞர் வில்சன் பேட்டி..!கரூர் கூட்ட நெரிசல் வழக்கை சிபிஐ விசாரிக்க உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்ட பின்னரும், தமிழக அரசு நியமித்த அருணா ஜெகதீசன் விசாரணை ஆணையம் தொடர்ந்து செயல்படும் என்று திமுக எம்.பி.யும் மூத்த வழக்கறிஞருமான வில்சன் தெரிவித்துள்ளார்.

நேபாள சிறையில் இருந்து 13,000 கைதிகள் தப்பியோட்டம்.. அதில் 540 கைதிகள் இந்தியர்கள்.. அதிர்ச்சி தகவல்..!

நேபாள சிறையில் இருந்து 13,000 கைதிகள் தப்பியோட்டம்.. அதில் 540 கைதிகள் இந்தியர்கள்.. அதிர்ச்சி தகவல்..!அண்டை நாடான நேபாளத்தில் சமீபத்தில் ஊழல் மற்றும் சமூக ஊடக தடைக்கு எதிராக இளைஞர்கள் நடத்திய போராட்டம் வன்முறையாக மாறியது. இந்த போராட்டத்தின் விளைவாக பிரதமர் கே.பி. சர்மா ஒலி ராஜினாமா செய்து, நாட்டின் ஆட்சி கலைக்கப்பட்டது.

தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து இருமல் மருந்து நிறுவனங்களிலும் ஆய்வு: அரசின் அதிரடி உத்தரவு..!

தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து இருமல் மருந்து நிறுவனங்களிலும் ஆய்வு: அரசின் அதிரடி உத்தரவு..!குழந்தைகள் உயிரிழப்பிற்கு காரணமான கலப்பட இருமல் மருந்து விவகாரத்தையடுத்து, தமிழ்நாட்டில் உள்ள அனைத்து இருமல் மருந்து உற்பத்தி நிறுவனங்களிலும் விரிவான ஆய்வுகளை மேற்கொள்ள தமிழக அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.

நின்று கொண்டிருந்த வாகனங்கள் மீது திடீரென விழுந்த விமானம்.. அமெரிக்காவில் பயங்கர விபத்து..!

நின்று கொண்டிருந்த வாகனங்கள் மீது திடீரென விழுந்த விமானம்.. அமெரிக்காவில் பயங்கர விபத்து..!அமெரிக்காவின் டெக்சாஸ் மாகாணத்தில் உள்ள ஹிக்ஸ் விமான நிலையத்திற்கு அருகே, சாலையில் நிறுத்தப்பட்டிருந்த வாகனங்கள் மீது சிறிய ரக விமானம் ஒன்று விழுந்து விபத்துக்குள்ளானது. இந்த விபத்து காரணமாக ஏற்பட்ட பயங்கர தீ விபத்தில் இரண்டு பேர் உயிரிழந்தனர்.

ஜல்லிக்கட்டு வழக்கில் தீர்ப்பு வழங்கியவர்? தவெக வழக்கில் வரும் அஜய் ரஸ்தோகி யார்?

ஜல்லிக்கட்டு வழக்கில் தீர்ப்பு வழங்கியவர்? தவெக வழக்கில் வரும் அஜய் ரஸ்தோகி யார்?கரூர் கூட்டநெரிசல் பலி விவகாரத்தை விசாரிக்க அமைக்கப்பட்டுள்ள எஸ்ஐடி குழுவின் தலைவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ள அஜய் ரஸ்தோகி தற்போது ட்ரெண்டாகியுள்ளார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com