இத மட்டும் விஜய் செஞ்சிட்டா சேகர்பாபு 10 லட்சம் கொடுப்பார்!.. திண்டுக்கல் லியோனி நக்கல்!..
தமிழகத்தில் தற்போது தவெக ஆட்சி மலந்திருக்கிறது. தவெக தலைவர் விஜய் தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சராக மாறியிருக்கிறார். கடந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் திமுக வெற்றி பெற்று அக்கட்சியின் தலைவர் முக ஸ்டாலின் முதலமைச்சராக மாறிய நிலையில் 2026 தேர்தலில் திமுக தோல்வியடைந்து எதிர்க்கட்சியாக மாறியிருக்கிறது.
அதிலும் திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் கொளத்தூர் தொகுதியில் தவெக வேட்பாளரிடம் தோற்றுப் போனது திமுக ஆதரவாகளிடமும் திமுகவினரிடமும் பெரும் அதிர்ச்சியை கொடுத்தது
இந்நிலையில், நேற்று திமுக கூட்டத்தில் பேசிய திண்டுக்கல் ஐ லியோனி ‘தவெகவில் எல்லாம் புதியவர்களாக இருக்கிறார்கள்.. யார் எம்.எல்.ஏ? யார் அமைச்சர்? என்று யாருக்கும் தெரியவில்லை. முதலமைச்சருக்கே யாரெல்லாம் அமைச்சர் என தெரியாது.. விஜய்க்கே அமைச்சர்களின் பெயர் என்னவென தெரியவில்லை.. உங்களுடைய அமைச்சர்கள் பெயரை நீங்கள் வரிசையாக சொன்னால் எங்கள் அண்ணன் சேகர் பாபு உங்களுக்கு 10 லட்சம் கொடுப்பார்’ என கலாய்த்து பேசியிருக்கிறார்.
அதிலும் திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் கொளத்தூர் தொகுதியில் தவெக வேட்பாளரிடம் தோற்றுப் போனது திமுக ஆதரவாகளிடமும் திமுகவினரிடமும் பெரும் அதிர்ச்சியை கொடுத்தது
இந்நிலையில், நேற்று திமுக கூட்டத்தில் பேசிய திண்டுக்கல் ஐ லியோனி ‘தவெகவில் எல்லாம் புதியவர்களாக இருக்கிறார்கள்.. யார் எம்.எல்.ஏ? யார் அமைச்சர்? என்று யாருக்கும் தெரியவில்லை. முதலமைச்சருக்கே யாரெல்லாம் அமைச்சர் என தெரியாது.. விஜய்க்கே அமைச்சர்களின் பெயர் என்னவென தெரியவில்லை.. உங்களுடைய அமைச்சர்கள் பெயரை நீங்கள் வரிசையாக சொன்னால் எங்கள் அண்ணன் சேகர் பாபு உங்களுக்கு 10 லட்சம் கொடுப்பார்’ என கலாய்த்து பேசியிருக்கிறார்.
இலங்கையில் கூட பிரியாணி கடை வச்சிருக்கேன்!.. பாரதிராஜாதான் காரணம்!.. RR பிரியாணி ஓனர் பேட்டி...
அதிமுகவோட வெற்றி பாமக போட்ட பிச்சை!.. சிவி சண்முகம் கோபம்!...
தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் இருந்து வெளியேறுகிறதா த.மா.கா? செயற்குழு கூட்டத்தில் அதிரடி விவாதம்!
தமிழக அரசியல் களத்தில் நாளுக்கு நாள் புதிய கூட்டணி கணக்குகளும் வியூகங்களும் அரங்கேறி வரும் சூழலில், தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் கட்சியின் அவசர மாநில செயற்குழு கூட்டம் தற்போது சென்னையில் மிகவும் விறுவிறுப்பாக தொடங்கியுள்ளது. கட்சியின் தலைவர் ஜி.கே.வாசன் அவர்களின் தலைமையில் நடைபெற்று வரும் இக்கூட்டத்தில், மாநிலம் முழுவதிலும் இருந்து முக்கிய நிர்வாகிகள் மற்றும் மாவட்ட செயலாளர்கள் திரளாக பங்கேற்றுள்ளனர்.
TASMAC-ல் கூடுதல் விலை..அடுத்த நாளே வேலை போய்டும்.. அமைச்சர் விக்னேஷ் அதிரடி வார்னிங்
தமிழகத்தில் உள்ள அரசு மதுபானக் கடைகளான டாஸ்மாக்கில் நிர்ணயிக்கப்பட்ட விலையை விட கூடுதலாக பணம் வசூலிக்கப்படுவதாக பொதுமக்கள் மற்றும் நுகர்வோர் தரப்பிலிருந்து தொடர்ந்து பல்வேறு புகார்கள் வந்தவண்ணம் உள்ளன. இந்த சட்டவிரோத கூடுதல் கட்டண வசூலுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் வகையில், மதுவிலக்கு மற்றும் ஆயத்தீர்வை துறை அமைச்சர் விக்னேஷ் அவர்கள் தற்போது மிகக் கடுமையான மற்றும் அதிரடியான எச்சரிக்கை ஒன்றை விடுத்துள்ளார்.