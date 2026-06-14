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செல்லாது!.. நாங்க கையெழுத்து போட மாட்டோம்!.. முரண்டு பிடிக்கும் ஈரான்!..
ஈரான் அணு ஆயுதம் வைத்துக் கொள்ளக் கூடாது எனக்கூறி அமெரிக்காவும், இஸ்ரேலும் கடந்த பிப்ரவரி மாதம் அந்த நாட்டின் மீது போரை துவங்கியது. இஸ்ரேலின் தாக்குதலில் ஈரான் நாட்டின் உச்ச தலைவர் கமேனி மற்றும் அவரின் குடும்பத்தினர் கொல்லப்பட்டனர்.
இதையடுத்து அமெரிக்காவுக்கு உதவும் வளைகுடா நாடுகளின் மீது ஈரான் தாக்குதலை நடத்தியது. மேலும், வளைகுடா நாடுகளிலிருந்து கச்சா எண்ணெய் கொண்டு செல்லப்படும் கப்பல் வழித்தடமான ஹார்மூஸ் நீரிணையை ஈரான் மூடிவிட்டது. இதனால் இந்தியாவிலுள்ள பல நாடுகளுக்கும் எரிபொருள் செல்லாததால் கேஸ் சிலிண்டர், பெட்ரோல், டீசல் ஆகியவற்றின் விலையும் தாறுமாறாக உயர்ந்திருக்கிறது..
ஒருபக்கம், ஈரானுடன் போர் நிறுத்த ஒப்பந்தத்தை ஏற்படுத்த அமெரிக்கா கடந்த சில நாட்களாகவே முயற்சி செய்து வருகிறது. இன்று காலை செய்தியாளிடம் பேசிய அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் ‘ அமெரிக்காவுக்கும் ஈரானுக்கும் இடையே இன்று அமைதி ஒப்பந்தம் கையயெழுத்தாகும். ஹார்மூஸ் நீரிணை உடனடியாக திறக்கப்படும். ஈரான் அணு ஆயுதம் வைத்துக் கொள்ளக் கூடாது என்பதில் அமெரிக்கா உறுதியாக இருக்கிறது. ஒப்பந்தம் கையெழுத்தான பின் ஈரானில் உள்ள அணு ஆயுதங்களை அமெரிக்க அழிக்கும்’ என்று கூறியிருந்தார்.
இந்நிலையில், அமெரிக்காவுடன் இன்று அமைதி ஒப்பந்தம் கையெழுத்தாக வாய்ப்பில்லை என ஈரான் தற்போது அறிவித்திருக்கிறது. இன்று இல்லை என்றாலும் அடுத்த சில நாட்களில் இந்த ஒப்பந்தம் இறுதிச் செய்யப்படும் எனவும் ஈரான் தெரிவித்துள்ளது. அதாவது அமெரிக்காவின் முக்கிய நிபந்தனைகளை ஈரான் ஏற்கவில்லை.. எனவே ஒப்பந்தத்தில் மாற்றம் செய்தால் மட்டுமே ஈரான் ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இதையடுத்து அமெரிக்காவுக்கு உதவும் வளைகுடா நாடுகளின் மீது ஈரான் தாக்குதலை நடத்தியது. மேலும், வளைகுடா நாடுகளிலிருந்து கச்சா எண்ணெய் கொண்டு செல்லப்படும் கப்பல் வழித்தடமான ஹார்மூஸ் நீரிணையை ஈரான் மூடிவிட்டது. இதனால் இந்தியாவிலுள்ள பல நாடுகளுக்கும் எரிபொருள் செல்லாததால் கேஸ் சிலிண்டர், பெட்ரோல், டீசல் ஆகியவற்றின் விலையும் தாறுமாறாக உயர்ந்திருக்கிறது..
ஒருபக்கம், ஈரானுடன் போர் நிறுத்த ஒப்பந்தத்தை ஏற்படுத்த அமெரிக்கா கடந்த சில நாட்களாகவே முயற்சி செய்து வருகிறது. இன்று காலை செய்தியாளிடம் பேசிய அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் ‘ அமெரிக்காவுக்கும் ஈரானுக்கும் இடையே இன்று அமைதி ஒப்பந்தம் கையயெழுத்தாகும். ஹார்மூஸ் நீரிணை உடனடியாக திறக்கப்படும். ஈரான் அணு ஆயுதம் வைத்துக் கொள்ளக் கூடாது என்பதில் அமெரிக்கா உறுதியாக இருக்கிறது. ஒப்பந்தம் கையெழுத்தான பின் ஈரானில் உள்ள அணு ஆயுதங்களை அமெரிக்க அழிக்கும்’ என்று கூறியிருந்தார்.
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