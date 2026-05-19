திமுக தோல்விக்கு இந்த பேச்சு தான் காரணம்.. அனிதா ராதாகிருஷ்ணனுக்கு காங்கிரஸ் கண்டனம்..!
தமிழக அரசியல் களம் தற்போது கூட்டணி கட்சிகளுக்கு இடையேயான கருத்து மோதல்களால் சூடுபிடிக்க தொடங்கியுள்ளது. அண்மையில் திமுக மூத்த தலைவரும் முன்னாள் அமைச்சருமான அனிதா ராதாகிருஷ்ணன், காங்கிரஸ் கட்சி குறித்தும் அதன் முக்கியத் தலைவர் ராகுல் காந்தி குறித்தும் கடுமையான விமர்சனங்களை முன்வைத்திருந்தார். இதற்கு பதிலடி கொடுக்கும் வகையில் தூத்துக்குடி வடக்கு மாவட்ட காங்கிரஸ் தலைவர் பெருமாள் சாமி தற்பொழுது மிகவும் காரசாரமான அறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார்.
அனிதா ராதாகிருஷ்ணனின் பேச்சுக்கு கண்டனம் தெரிவித்துள்ள பெருமாள் சாமி, "டெல்லியில வந்து காங்கிரஸ் கூட்டணிக்காக கெஞ்சுனது யாரு? ராகுல் காந்தி பத்தி பேச உங்களுக்கு என்ன அருகதை இருக்கு?" என்று மிக காட்டமாகத் தனது கேள்வியை எழுப்பியுள்ளார்.
மேலும், கடந்த காலத் தேர்தல் வரலாறுகளை சுட்டிக்காட்டிய அவர், கூட்டணிக் கட்சிகளை இதுபோன்று மதிக்காமல் பேசிப் பேசித்தான் திமுக பலமுறை தேர்தல்களில் தோல்வியை சந்தித்துள்ளது என்றும் மிக துணிச்சலாக குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.
இந்த திடீர் வார்த்தை போர் திமுக மற்றும் காங்கிரஸ் கூட்டணி வட்டாரங்களில் பெரும் சலசலப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. அடிமட்ட தொண்டர்கள் மற்றும் உள்ளூர் தலைவர்கள் மத்தியில் நிலவி வரும் இத்தகைய அதிருப்தி போக்குகள், வரும் தேர்தல்களில் இரு கட்சிகளுக்கும் இடையேயான தொகுதிப் பங்கீடு மற்றும் களப் பணிகளில் விரிசலை ஏற்படுத்துமோ என்ற விவாதத்தை அரசியல் விமர்சகர்கள் மத்தியில் கிளப்பியுள்ளது.
Edited by Siva
சமீபத்திய தேர்தலில் அதிமுக சந்தித்த தோல்வி குறித்து வெளிப்படையான விவாதத்தை நடத்த வேண்டும் என்றும், இதற்காக உடனடியாக பொதுக்குழுவை கூட்ட வேண்டும் என்றும் சி.வி. சண்முகம் தரப்பு எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு தொடர்ந்து அழுத்தம் கொடுத்து வருகிறது. கட்சியின் சட்ட விதிகளின்படி, ஐந்தில் ஒரு பங்கு உறுப்பினர்கள் கடிதம் வழங்கினால் பொதுக்குழுவைக்கூட்ட வேண்டியது கட்டாயம் என வலியுறுத்தும் சி.வி. சண்முகம், எடப்பாடி பழனிசாமியின் மெத்தனப்போக்கை சாடியுள்ளார்.
டெல்லி மதுபான கொள்கை வழக்கில் தங்களுக்கு எதிராக செயல்பட்டதாக கூறி, நீதிபதி ஸ்வர்ண காந்தா சர்மாவை அந்த வழக்கிலிருந்து விலகுமாறு ஆம் ஆத்மி கட்சி தலைவர்கள் கோரிக்கை விடுத்திருந்தனர். மேலும், சமூக ஊடகங்களில் அவருக்கு எதிராக திட்டமிடப்பட்ட அவதூறு பிரச்சாரங்களும் மேற்கொள்ளப்பட்டன. இந்த குற்றச்சாட்டுகள் அனைத்தும் தன் மீதான அவதூறு என்று குறிப்பிட்ட நீதிபதி சர்மா, ஆம் ஆத்மி தலைவர்களுக்கு எதிராகத் தானாக முன்வந்து நீதிமன்ற அவமதிப்பு நடவடிக்கையை தொடங்கினார்.