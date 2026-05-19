தவெகவின் அடுத்த இலக்கு டெல்லி: மாநிலங்களவையில் தடம் பதிக்க தயாராகும் முதலமைச்சர் விஜய்!
தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலில் 108 தொகுதிகளை கைப்பற்றி, முதலமைச்சர் சி. ஜோசப் விஜய் தலைமையில் புதிய வரலாற்று ஆட்சியை அமைத்துள்ள 'தமிழக வெற்றி கழகம்' தற்பொழுது தனது அடுத்த அரசியல் பாய்ச்சலுக்கு தயாராகி வருகிறது. சென்னை கோட்டையை தொடர்ந்து, டெல்லி நாடாளுமன்றத்தின் மாநிலங்களவையிலும்தவெக முதன்முறையாக கால் பதிக்கவுள்ளது.
அதிமுகவின் சி.வி. சண்முகம் தனது நாடாளுமன்ற பதவியை ராஜிநாமா செய்துள்ளதால் காலியாகும் அந்த ஒரு இடத்திற்கு, சட்டமன்றத்தில் பெரும்பான்மை பலம் கொண்ட தவெகவின் வேட்பாளரே தேர்வு செய்யப்படுவது உறுதியாகியுள்ளது. டெல்லியில் தமிழகத்தின் உரிமைகளுக்காகவும், கட்சியின் கொள்கைகளுக்காகவும் கம்பீரமாக ஒலிக்கும் ஒரு வலுவான ஆளுமையை தேர்ந்தெடுக்க முதலமைச்சர் விஜய் தீவிர ஆலோசனையில் ஈடுபட்டுள்ளார்.
இந்த டெல்லி பிரதிநிதித்துவத்திற்கான தவெகவின் பட்டியலில், அதிமுகவிலிருந்து விலகி இணைந்த மூத்த அரசியல்வாதி கு.ப. கிருஷ்ணன் மற்றும் அமைச்சரவை பதவியேற்பு விழாவில் பங்கேற்று பரபரப்பை ஏற்படுத்திய முன்னாள் ஐ.ஏ.எஸ் அதிகாரி சகாயம் ஆகியோரின் பெயர்கள் பலமாக அடிபடுகின்றன.
கூட்டணியில் உள்ள காங்கிரஸ் கட்சியும் இந்த இடத்தை கேட்க வாய்ப்புள்ளதாக கூறப்பட்டாலும், தவெகவை சேர்ந்த ஒருவரையே டெல்லிக்கு அனுப்ப விஜய் விரும்புவதாக தெரிகிறது. அதே நேரத்தில், காலியாக உள்ள திருச்சி கிழக்கு சட்டமன்ற தொகுதி இடைத்தேர்தல் வேட்பாளர் குறித்தும் ஆலோசனைகள் சூடுபிடித்துள்ளன.
பொதுக்குழுவை உடனே கூட்டுங்கள்: எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு சி.வி. சண்முகம் தரப்பு சவால்!
சமீபத்திய தேர்தலில் அதிமுக சந்தித்த தோல்வி குறித்து வெளிப்படையான விவாதத்தை நடத்த வேண்டும் என்றும், இதற்காக உடனடியாக பொதுக்குழுவை கூட்ட வேண்டும் என்றும் சி.வி. சண்முகம் தரப்பு எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு தொடர்ந்து அழுத்தம் கொடுத்து வருகிறது. கட்சியின் சட்ட விதிகளின்படி, ஐந்தில் ஒரு பங்கு உறுப்பினர்கள் கடிதம் வழங்கினால் பொதுக்குழுவைக்கூட்ட வேண்டியது கட்டாயம் என வலியுறுத்தும் சி.வி. சண்முகம், எடப்பாடி பழனிசாமியின் மெத்தனப்போக்கை சாடியுள்ளார்.
டெல்லி மதுபான கொள்கை வழக்கில் தங்களுக்கு எதிராக செயல்பட்டதாக கூறி, நீதிபதி ஸ்வர்ண காந்தா சர்மாவை அந்த வழக்கிலிருந்து விலகுமாறு ஆம் ஆத்மி கட்சி தலைவர்கள் கோரிக்கை விடுத்திருந்தனர். மேலும், சமூக ஊடகங்களில் அவருக்கு எதிராக திட்டமிடப்பட்ட அவதூறு பிரச்சாரங்களும் மேற்கொள்ளப்பட்டன. இந்த குற்றச்சாட்டுகள் அனைத்தும் தன் மீதான அவதூறு என்று குறிப்பிட்ட நீதிபதி சர்மா, ஆம் ஆத்மி தலைவர்களுக்கு எதிராகத் தானாக முன்வந்து நீதிமன்ற அவமதிப்பு நடவடிக்கையை தொடங்கினார்.