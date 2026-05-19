  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
  4. vanitha vijayakumar talk about roja about cook with komali issue
Written By பாலகிருஷ்ணன்
Last Modified: Tuesday, 19 May 2026 (14:10 IST)

அந்த சீட்டில் அமர எனக்குத்தான் தகுதி இருக்கு! - குக் வித் கோமாளி நடுவர் ரோஜாவை விளாசிய வனிதா விஜயகுமார்

குக் வித் கோமாளி சீசன் 7
Publish: Tue, 19 May 2026 (14:10 IST) Updated: Tue, 19 May 2026 (14:23 IST)
google-news
சின்னத்திரையின் மிகப்பெரிய ரியாலிட்டி ஷோவான  குக் வித் கோமாளி  சீசன் 7, தற்போது விறுவிறுப்பான கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. கடந்த ஏப்ரல் 4-ம் தேதி தொடங்கிய இந்த சீசன், தற்போது 7 வாரங்களை நிறைவு செய்துள்ளது. இந்த முறை 'ஜோடிகள்' (கணவன் - மனைவி) என்ற புதிய கான்செப்ட்டுடன் களம் இறங்கியுள்ள இந்த ஷோவில், இதுவரை 2 ஜோடிகள் வெளியேற்றப்பட்டுள்ளனர். மீதமுள்ள 7 ஜோடிகளுக்கு இடையே கடும் போட்டி நிலவி வருகிறது.

இருப்பினும், இந்த சீசனில் நடுவராகப் பொறுப்பேற்றுள்ள நடிகை ரோஜா குறித்து சமூக வலைதளங்களிலும் திரை வட்டாரத்திலும் விவாதங்கள் எழுந்த வண்ணம் உள்ளன. இந்நிலையில், நடிகையும் முன்னாள் குக் வித் கோமாளி வெற்றியாளருமான வனிதா விஜயகுமார் இது குறித்து அதிரடியான கருத்துக்களைத் தெரிவித்துள்ளார்.
 
 
அவர் கூறியபோது கூறியபோது,
 
ரோஜா என்னுடைய நெருங்கிய தோழிதான், அதில் மாற்றுக்கருத்து இல்லை. ஆனால், குக் வித் கோமாளி போன்ற ஒரு சமையல் சார்ந்த போட்டியில் நடுவர் இருக்கையில் அமர அவருக்கு என்ன தகுதி இருக்கிறது என்கிற கேள்வி எனக்குள் இருக்கிறது. இந்த நிகழ்ச்சியைப் பொறுத்தவரை செஃப் தாமுவுக்குப் பிறகு அந்த நடுவர் இருக்கையில் அமர முழுத் தகுதியுள்ள நபர் நான்தான். சமையல் கலை பற்றிய புரிதலும், போட்டியாளர்களை மதிப்பிடும் அனுபவமும் எனக்கு இருக்கிறது  என பேசியுள்ளார்.
About Writer
பாலகிருஷ்ணன்

அந்த சீட்டில் அமர எனக்குத்தான் தகுதி இருக்கு! - குக் வித் கோமாளி நடுவர் ரோஜாவை விளாசிய வனிதா விஜயகுமார்

அந்த சீட்டில் அமர எனக்குத்தான் தகுதி இருக்கு! - குக் வித் கோமாளி நடுவர் ரோஜாவை விளாசிய வனிதா விஜயகுமார்சின்னத்திரையின் மிகப்பெரிய ரியாலிட்டி ஷோவான குக் வித் கோமாளி சீசன் 7, தற்போது விறுவிறுப்பான கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. கடந்த ஏப்ரல் 4-ம்

சூர்யாவின் கருப்பு : 4-வது நாளில் குறைந்த வசூல்

சூர்யாவின் கருப்பு : 4-வது நாளில் குறைந்த வசூல்ஆர்.ஜே.பாலாஜி இயக்கத்தில் சூர்யா - த்ரிஷா கூட்டணியில் உருவாகியுள்ள கருப்பு திரைப்படம், விமர்சன ரீதியாகப் பெரும் வரவேற்பைப் பெற்று வரும் நிலையிலும், வார நாட்களின் தொடக்கத்தில் (4-ம் நாள்) அதன் வசூல் சரிவைக் கண்டுள்ளது.

Karuppu: சாமி வந்து ஆடும் ரசிகர்கள்!.. ப்ளீஸ் இத பண்ணுங்க!.. சூர்யா கோரிக்கை!..

Karuppu: சாமி வந்து ஆடும் ரசிகர்கள்!.. ப்ளீஸ் இத பண்ணுங்க!.. சூர்யா கோரிக்கை!..சூர்யாவுக்கு பல வருடங்களுக்கு பின் ஒரு சூப்பர் ஹிட் படமாக கருப்பு படம் அமைந்திருக்கிறது.

முதல்வர் விஜய்க்கு வெங்கட்பிரபு கொடுத்த சூப்பர் கிஃப்ட்!.. அப்பவே கணிச்சி சொன்னாரே!...

முதல்வர் விஜய்க்கு வெங்கட்பிரபு கொடுத்த சூப்பர் கிஃப்ட்!.. அப்பவே கணிச்சி சொன்னாரே!...30 வருடங்களுக்கு மேல் நடிகராக வலம் வந்து ஏராளமான ரசிகர்களை பெற்றவர் விஜய். அதன்பின் அரசியலுக்கு வர ஆசைப்பட்டு தனது ரசிகர் மன்றங்களை விஜய் மக்கள் இயக்கமாக மாற்றினார்.

விஜய்க்கு நேரில் சென்று வாழ்த்து சொன்ன பிரசாந்த்!.. கோட் டீம் ரீ யூனியன்!...

விஜய்க்கு நேரில் சென்று வாழ்த்து சொன்ன பிரசாந்த்!.. கோட் டீம் ரீ யூனியன்!...நடிகராக இருந்து அரசியலுக்கு வந்து தற்போது முதலமைச்சராக மாறியிருப்பவர் விஜய். அரசியல் கட்சி தொடங்கி 27 மாதங்களில் அவருக்கு முதலமைச்சர் பதவி கிடைத்திருப்பதை எல்லோரும் ஆச்சரியமாக பார்க்கிறார்கள்.