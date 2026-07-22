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விஜயின் எலும்பை உடைப்பேன்!.. திமுக எம்.எல்.ஏ ஜாமீன் மனு தள்ளுபடி!..
சமீபத்தில் விளாத்திகுளம் தொகுதி எம்.எல்.ஏ மார்க்கண்டேயன் கோவில்பட்டியில் நடைபெற்ற ஒரு திமுக கூட்டத்தில் பேசிய போது முதல்வர் விஜய் குறித்து மிகவும் அவதூறாக பேசியதாக புகார் எழுந்தது.
குறிப்பாக முதல்வர் விஜயின் எலும்பை உடைப்பேன் என கொலை மிரட்டல் கொடுத்ததாக அவர் மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டு அதன் அடிப்படையில் அவர் கைது செய்யப்பட்டார். காவல் நிலையத்தில் வைத்து அவரிடம் 11 மணி நேரம் விசாரணையும் நடத்தப்பட்டது..
இன்று அவர் தூத்துக்குடி நீதிமன்றத்தில் அவர் ஆஜர்படுத்தப்பட்டார். அப்போது அவரை காவலில் எடுத்து விசாரிக்க போலீசார் அனுமதி கேட்டு மனு தாக்கல் செய்தனர். ஒரு பக்கம் தனக்கு முன் ஜாமீன் கோரி மார்க்கண்டேகனும் மனு தாக்கல் செய்திருந்தார்.
ஆனால் இரண்டு மனுக்களையுமே நீதிபதி ரத்து செய்துவிட்டார். மேலும் மார்க்கண்டேயனை வருகிற ஆகஸ்ட் 3ஆம் தேதி வரை 15 நாட்கள் நீதிமன்ற காவலில் வைக்கவும் நீதிபதி உத்தரவிட்டார். இதையடுத்து மார்க்கண்டேயன் மீண்டும் பாளையம்கோட்டை மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டார்..
குறிப்பாக முதல்வர் விஜயின் எலும்பை உடைப்பேன் என கொலை மிரட்டல் கொடுத்ததாக அவர் மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டு அதன் அடிப்படையில் அவர் கைது செய்யப்பட்டார். காவல் நிலையத்தில் வைத்து அவரிடம் 11 மணி நேரம் விசாரணையும் நடத்தப்பட்டது..
இன்று அவர் தூத்துக்குடி நீதிமன்றத்தில் அவர் ஆஜர்படுத்தப்பட்டார். அப்போது அவரை காவலில் எடுத்து விசாரிக்க போலீசார் அனுமதி கேட்டு மனு தாக்கல் செய்தனர். ஒரு பக்கம் தனக்கு முன் ஜாமீன் கோரி மார்க்கண்டேகனும் மனு தாக்கல் செய்திருந்தார்.
ஆனால் இரண்டு மனுக்களையுமே நீதிபதி ரத்து செய்துவிட்டார். மேலும் மார்க்கண்டேயனை வருகிற ஆகஸ்ட் 3ஆம் தேதி வரை 15 நாட்கள் நீதிமன்ற காவலில் வைக்கவும் நீதிபதி உத்தரவிட்டார். இதையடுத்து மார்க்கண்டேயன் மீண்டும் பாளையம்கோட்டை மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டார்..