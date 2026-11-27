பெரம்பர் தொகுதி வெற்றி தொடர்பான வழக்கு!.. முதல்வர் விஜயின் மனு தள்ளுபடி..
2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் விஜயின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் 234 தொகுதிகளிலும் தனித்து போட்டியிட்டது. தேர்தல் முடிவில் 108 தொகுதிகளில் தவெக வெற்றி பெற்றதாக அறிவிக்கப்பட்டது. அதன்பின் திமுக கூட்டணியில் இருந்த காங்கிரஸ், விசிக உள்ளிட்ட கட்சிகளின் ஆதரவை பெற்று விஜய் ஆட்சி அமைத்தார்.
முதல்வர் ஜோசப் விஜய் சென்னை பெரம்பூர் மற்றும் திருச்சி கிழக்கு ஆகிய இரண்டு தொகுதிகளிலும் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றார். அதில் பெரம்பூர் தொகுதியை வைத்துக்கொண்டு திருச்சி கிழக்கு தொகுதியில் அவர் ராஜினாமா செய்தார்
இந்நிலையில், சொத்து விவரங்களை மறைத்து விஜய் தேர்தலில் போட்டியிட்டுள்ளதால் வெற்றி செல்லாது என அறிவிக்குமாறு சென்னை பெரம்பூர் தொகுதியை சேர்ந்த தினேஷ் என்பவர் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தார். ஆனால், இந்த மனுவை நிராகரிக்குமாறு விஜய் தரப்பில் நீதிமன்றத்தில் மனு கொடுக்கப்பட்டிருந்தது.
இந்த வழக்கில் இன்று தீர்ப்பளித்த நீதிபதிகள் முதலமைச்சர் விஜயின் மனுவை தள்ளுபடி செய்துவிட்டனர். மேலும், விஜயின் வெற்றிக்கு எதிராக தொடரப்பட்ட வழக்கை தொடர்ந்து விசாரிக்கவும் நீதிபதிகள் அனுமதி அளித்தனர்.
இந்நிலையில், சொத்து விவரங்களை மறைத்து விஜய் தேர்தலில் போட்டியிட்டுள்ளதால் வெற்றி செல்லாது என அறிவிக்குமாறு சென்னை பெரம்பூர் தொகுதியை சேர்ந்த தினேஷ் என்பவர் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தார். ஆனால், இந்த மனுவை நிராகரிக்குமாறு விஜய் தரப்பில் நீதிமன்றத்தில் மனு கொடுக்கப்பட்டிருந்தது.
இந்த வழக்கில் இன்று தீர்ப்பளித்த நீதிபதிகள் முதலமைச்சர் விஜயின் மனுவை தள்ளுபடி செய்துவிட்டனர். மேலும், விஜயின் வெற்றிக்கு எதிராக தொடரப்பட்ட வழக்கை தொடர்ந்து விசாரிக்கவும் நீதிபதிகள் அனுமதி அளித்தனர்.