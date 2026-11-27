11ஆம் வகுப்பு படித்தவர் டெல்லி மருத்துவமனையில் டாக்டர்.. போலி மருத்துவ பட்ட சான்றிதழ் கும்பல் கைது...
ராஜஸ்தான் மற்றும் உத்தர பிரதேசம் உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் போலி மருத்துவப் பட்ட சான்றிதழ்களை தயாரித்து விற்பனை செய்து வந்த மிகப்பெரிய மோசடி கும்பலை ராஜஸ்தான் சிறப்பு அதிரடிப் படை காவல்துறையினர் கைது செய்துள்ளனர்.
நான்கு மாநிலங்களில் பரவியிருந்த இந்த வலையமைப்பின் முக்கிய குற்றவாளிகளான சத்யஜித் பாணிகிரஹி, மனிஷ் மாஞ்சி மற்றும் குர்ரம் தௌபிக் ஆகியோருடன், 11-ஆம் வகுப்பு மட்டுமே படித்துவிட்டு போலி எம்பிபிஎஸ் மற்றும் எம்.டி பட்டங்கள் மூலம் டெல்லி மருத்துவமனைகளில் மருத்துவராக பணியாற்றி வந்த ராம்கிஷோர் மஹாவர் என்பவரும் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.
சமூக வலைதளங்கள் மூலமாக வாடிக்கையாளர்களை தொடர்பு கொண்டு, சுமார் 5.5 லட்சம் ரூபாய் வரை பெற்றுக்கொண்டு போலி எம்பிபிஎஸ், எம்.டி மற்றும் டிப்ளமோ சான்றிதழ்களை இக்கும்பல் தயாரித்துள்ளது. இவற்றை உண்மையானவை என நம்ப வைப்பதற்காக பல்கலைக்கழக இணையதளங்களிலேயே சட்டவிரோதமாக பதிவேற்றம் செய்து, மருத்துவ கவுன்சில் பதிவையும் பெற்றுக் கொடுத்துள்ளனர்.
இதேபோல, உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்திலும் போலி பி.ஏ.எம்.எஸ் மதிப்பெண் பட்டியல் மற்றும் சான்றிதழ்களை பயன்படுத்தி மருத்துவ கவுன்சிலில் பதிவு செய்து சிகிச்சை அளித்து வந்த 41 போலி ஆயுர்வேத மருத்துவர்கள் கண்டறியப்பட்டுள்ளனர். பொதுமக்களின் உயிருடன் விளையாடும் இத்தகைய போலி மருத்துவர்கள் மற்றும் சான்றிதழ் மோசடிக் கும்பல்கள் மீது காவல்துறையினர் தீவிர நடவடிக்கை எடுத்து வருகின்றனர்.