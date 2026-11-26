அய்யய்யோ வந்துட்டாரே.. கலாய்ப்பாரே!.. விஜய் டிவி ராமர் ஸ்டைலில் விழாவில் நக்கலடித்த விஜய்...
தமிழகத்தில் தற்போது தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் ஆட்சி நடைபெற்று வருகிறது. அக்கட்சியின் தலைவர் ஜோசப் விஜய் முதலமைச்சராக மாறியிருக்கிறார். விஜய் முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்று 6 மாதங்கள் ஆகிவிட்டது. இதையடுத்து திமுக, அதிமுக உள்ளிட்ட எதிர்கட்சிகள் தவெகவை கடுமையாக விமர்சனம் செய்ய தொடங்கிவிட்டன.
குறிப்பாக கள்ளக்குறிச்சி எம்.எல்.ஏ விவாகரத்தை திமுக கையில் எடுத்து பரபரப்பாக அரசியல் செய்து வருகிறது. இந்நிலையில்தான் இன்று சென்னையில் நடந்த கல்வி விருது வழங்கும் விழாவில் முதல்வர் விஜய் கலந்து கொண்டார்..
இந்த விழாவில் அவர் பேசிய போது ‘கல்வித்துறையில் ஊழல் என்பதை எப்படி ஏற்க முடியும்? ஒவ்வொருவருக்கும் அடிப்படை கல்விதான்? படிக்கும் நூலகங்களில் கூட ஊழல் செய்திருக்கிறார்கள்.. அது என்ன அறிவுலமா இல்லை ஊழல் உலகமா? என கேள்வி எழுப்பினார்..
மேலும் ‘என்னுடைய டேபிளில் மூன்று ஃபைல்கள் இருப்பதாகத்தான் கூறினேன்.. எதிர்க்கட்சியில் இருந்து உடனே ‘தொறந்துதான் பாருங்களேன்’ என்று கூறினார்கள். யாரு சொல்றதுன்னு தெரியுமா? ‘ஐயோ வந்துட்டாரு கலாய்ப்பாரு’ என ஒருவர் இருக்கிறார் என்று விஜய் டிவி ராமர் ஸ்டைலில் நக்கலடித்தார். முதல்வர் விஜய் மறைமுகமாக சொன்னது எதிர்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலினைத்தான் என பார்க்கப்படுகிறது.
இந்த விழாவில் அவர் பேசிய போது ‘கல்வித்துறையில் ஊழல் என்பதை எப்படி ஏற்க முடியும்? ஒவ்வொருவருக்கும் அடிப்படை கல்விதான்? படிக்கும் நூலகங்களில் கூட ஊழல் செய்திருக்கிறார்கள்.. அது என்ன அறிவுலமா இல்லை ஊழல் உலகமா? என கேள்வி எழுப்பினார்..
மேலும் ‘என்னுடைய டேபிளில் மூன்று ஃபைல்கள் இருப்பதாகத்தான் கூறினேன்.. எதிர்க்கட்சியில் இருந்து உடனே ‘தொறந்துதான் பாருங்களேன்’ என்று கூறினார்கள். யாரு சொல்றதுன்னு தெரியுமா? ‘ஐயோ வந்துட்டாரு கலாய்ப்பாரு’ என ஒருவர் இருக்கிறார் என்று விஜய் டிவி ராமர் ஸ்டைலில் நக்கலடித்தார். முதல்வர் விஜய் மறைமுகமாக சொன்னது எதிர்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலினைத்தான் என பார்க்கப்படுகிறது.