விஜய் இன்னும் தூக்கத்திலிருந்து எந்திருக்கல!... உதயநிதி நக்கல்...
பெண் மாவட்ட கலெக்டருக்கு ஆபாச மெசேஜ் அனுப்பிய விவகாரம் தொடர்பாக கள்ளக்குறிச்சி எம்.எல்.ஏ அருள் விக்னேஷ் மீது 6 பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டு விசாரணை சூடு பிடித்திருக்கிறது. ஒருபக்கம்ம் அருள் விக்னேஷ் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனக்கூறி எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் நேற்று டிஜிபி அலுவலகத்தில் மனு கொடுத்தார்.
அதன்பின் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் ‘ஜூலை மாதமே பெண் கலெக்டர் புகாரளித்தும் தலைமைச் செயலர் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்காமல் கலெக்டரிடம் பேரம் பேசியிருக்கிறார்.. அவர் முதல்வரிடம் கூறி முதல்வர் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை என்றால் அது மிகவும் தவறு.. கட்சி தலைவரை போலவே சிஷ்யர்களும் இருக்கிறார்கள் என்கிற ரீதியில் பேசியிருந்தார்.
இதையடுத்து ஆதாரம் இல்லாமல் அவர் பேசியதாக கூறி அவர் பேசிய வீடியோக்களை நீக்க வேண்டும் என தவெக சார்பில் நீதிமன்றத்தில் சொல்லப்பட்டது. இந்நிலையில், இன்று காலை உதயநிதி தமிழக ஆளுநர் அர்லேக்கரை சந்தித்து மனு அளித்தார்.
அதன்பின் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய உதயநிதி ‘தவறு செய்த அருள் விக்னேஷ் மீது நடவடிக்கை எடுப்பார்கள் என்று பார்த்தால் நான் பேசிய வீடியோவை நீக்க முயற்சி செய்து வருகிறார்கள். இதிலிருந்து முதல்வர் விஜய் இன்னும் தூக்கத்திலிருந்து எழவில்லை என்பது எனக்கு தெரிகிறது.. முதல்வர் விஜய் பாதிக்கப்பட்டவர் பக்கம் நிற்காமல் தவறு செய்தவரை காப்பாற்றும் முயற்சியில் ஈடுபட்டிருக்கிறார். கடந்த மூன்று மாதங்களாகவே எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை. தற்போது பாலியல் குற்றம் செய்பவர்கள் 80 சதவீதம் பேர் தவெகவை சேர்ந்தவர்களாக இருக்கிறார்கள்’
என்று அவர் பேசியிருக்கிறார்.
அதன்பின் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் ‘ஜூலை மாதமே பெண் கலெக்டர் புகாரளித்தும் தலைமைச் செயலர் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்காமல் கலெக்டரிடம் பேரம் பேசியிருக்கிறார்.. அவர் முதல்வரிடம் கூறி முதல்வர் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை என்றால் அது மிகவும் தவறு.. கட்சி தலைவரை போலவே சிஷ்யர்களும் இருக்கிறார்கள் என்கிற ரீதியில் பேசியிருந்தார்.
இதையடுத்து ஆதாரம் இல்லாமல் அவர் பேசியதாக கூறி அவர் பேசிய வீடியோக்களை நீக்க வேண்டும் என தவெக சார்பில் நீதிமன்றத்தில் சொல்லப்பட்டது. இந்நிலையில், இன்று காலை உதயநிதி தமிழக ஆளுநர் அர்லேக்கரை சந்தித்து மனு அளித்தார்.
என்று அவர் பேசியிருக்கிறார்.