தமிழகத்தில் மேலும் 5 பேருக்கு கொரோனா வைரஸ் ! அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் டுவீட்

#COVID19 TN Stats 25.3.20 :— Dr C Vijayabaskar (@Vijayabaskarofl) March 25, 2020
Screened Passengers- 2,09,276
Under Followup - 15,492
Current Admissions- 211
Samples Tested - 890 (Negative-757, Positive- 23(1 discharged),Under Process- 110)
#TN_Together_AgainstCorona #Vijayabaskar @MoHFW_INDIA
#update: 5 news cases of #COVID19 in TN. 4 Indonesian nationals & their travel guide from Chennai test positive at #Salem Medical College. Quarantined since 22.3.20 @MoHFW_INDIA @CMOTamilNadu #vijayabaskar— Dr C Vijayabaskar (@Vijayabaskarofl) March 25, 2020