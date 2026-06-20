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முதல்வரான பின் முதல் விருது விழா!.. லிஸ்ட்டை ரெடி பண்ண சொன்ன விஜய்!...
தமிழக முதலமைச்சர் விஜய் நடிகராக இருந்தபோது அவரின் விஜய் மக்கள் இயக்கம் பல சமூக சேவைகளிலும் ஈடுபட்டு வந்தது. அரசியலுக்கு வர முடிவெடுத்ததும் கடந்த மூன்று வருடங்களாக விஜய் 10 மற்றும் 12-ம் வகுப்புகளில் அதிக மதிப்பெண்கள் எடுக்கும் மாணவ மாணவியர்களுக்கு பரிசோடு விருது கொடுக்கும் திட்டத்தையும் துவங்கினார்.
கடந்த மூன்று வருடங்களாக இந்த விழா நடைபெற்று வந்தது. தற்போது விஜய் தமிழக முதலமைச்சராகியுள்ளார். அவரின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்று காங்கிரஸ், விசிக, முஸ்லிம் லீக், இந்திய கம்யூனிஸ்ட் போன்ற கட்சிகளுடன் சேர்ந்து கூட்டணி ஆட்சியை அமைத்திருக்கிறது..
இந்நிலையில்தான் நான்காவது ஆண்டாக தவெக கல்வி விருதுகள் வழங்கும் விழா விரைவில் நடைபெறவிருக்கிறது. மாணவர்களுக்கு முதல்வர் விஜய் விருதுகளை வழங்கவிருக்கிறார். இதையடுத்து 10 11 12-ம் வகுப்பு முதல் மூன்று இடங்களை பிடித்த மாணவர்களுக்கு விருது வழங்கப்படவிருக்கிறது. எனவே மாணவர்களின் தகவல்களை சேகரிக்க தவெக மாவட்ட நிர்வாகிகளுக்கு உத்தரவிடப்பட்டிருக்கிறது.
கடந்த மூன்று வருடங்களாக இந்த விழா நடைபெற்று வந்தது. தற்போது விஜய் தமிழக முதலமைச்சராகியுள்ளார். அவரின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்று காங்கிரஸ், விசிக, முஸ்லிம் லீக், இந்திய கம்யூனிஸ்ட் போன்ற கட்சிகளுடன் சேர்ந்து கூட்டணி ஆட்சியை அமைத்திருக்கிறது..
இந்நிலையில்தான் நான்காவது ஆண்டாக தவெக கல்வி விருதுகள் வழங்கும் விழா விரைவில் நடைபெறவிருக்கிறது. மாணவர்களுக்கு முதல்வர் விஜய் விருதுகளை வழங்கவிருக்கிறார். இதையடுத்து 10 11 12-ம் வகுப்பு முதல் மூன்று இடங்களை பிடித்த மாணவர்களுக்கு விருது வழங்கப்படவிருக்கிறது. எனவே மாணவர்களின் தகவல்களை சேகரிக்க தவெக மாவட்ட நிர்வாகிகளுக்கு உத்தரவிடப்பட்டிருக்கிறது.
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