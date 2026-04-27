திங்கள், 27 ஏப்ரல் 2026
Last Modified: திங்கள், 27 ஏப்ரல் 2026 (16:42 IST)

மே 4ம் தேதி 8 மணி முதல் வாக்கு எண்ணிக்கை!.. அர்ச்சனா பட்நாயக் தகவல்!..

மே 4ம் தேதி 8 மணி முதல் வாக்கு எண்ணிக்கை!.. அர்ச்சனா பட்நாயக் தகவல்!..
தமிழகத்தில் 2026ம் வருடத்துக்கான சட்டமன்றத் தேர்தல் கடந்த ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி 234 தொகுதிகளிலும் 7053 வாக்குச்சாவடிகளிலும் நடைபெற்றது. காலை 7 மணி முதல் மாலை 6 மணி வரை நீடித்த இந்த வாக்குப்பதிவில் பொதுமக்கள் மிகவும் ஆர்வமுடன் வாக்களித்தனர். இதில் மாலை 6 மணிக்குள் வாக்குச் சாவடிகளுக்கு வந்தவர்களுக்கு டோக்கன் கொடுக்கப்பட்டு இரவு 8 மணி வரை கூட அவர்கள் வாக்களிக்க தேர்தல் ஆணையம் அனுமதி கொடுத்தது.

தமிழகத்தில் ஏற்கனவே 75 லட்சம் பேர் SIR மூலம் நீக்கப்பட்ட பின் 5.45 கோடி வாக்காளர்கள் இந்த தேர்தலில் வாக்களிக்கலாம் என தேர்தல் அணை அறிவித்திருந்தது. ஆனால் 4.75 கோடி வாக்காளர்கள் அதாவது 85.15 சதவீத வாக்குகள் பதிவானது. இந்த தேர்தலில் பல இளைஞர்களும் வாக்களித்தனர். கடந்த பல தேர்தல்களை ஒப்பிடும்போது இந்தமுறை தமிழகத்தில் அதிக வாக்குகள் பதிவாகியிருந்தது.

இந்நிலையில், தேர்தல் ஆணையம் சார்பாக தமிழக தலைமை தேர்தல் அதிகாரி அர்ச்சனா பட நாயக் ஒரு அறிக்கையை வெளியிட்டிருக்கிறார். அதில் வருகிற ஏப்ரல் 4ம் டெஹெதி தேதி 62 வாக்கு எண்ணும் மையங்களில் வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெறுகிறது.
காலை 7 மணிக்கு சரியாக வாக்கு எண்ணிக்கை துவங்கும். முதலில் தபால் வாக்குகள் எண்ணப்படும். 30 நிமிடங்களுக்கு பின் அதாவது காலை 8:30 மணிக்கு பின் மின்னணு வாக்கு எந்திரத்தில் பதிவான வாக்குகளை எண்ணும் பணி துவங்கப்படும்’
என அவர் கூறியிருக்கிறார்.

மாநிலங்களவையில் ஆம் ஆத்மி கட்சியை சேர்ந்த ஏழு முக்கிய எம்பிக்கள் பாஜகவில் முறைப்படி இணைந்துள்ளதால், நாடாளுமன்ற அரசியலில் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. ராகவ் சதா, ஸ்வாதி மாலிவால், ஹர்பஜன் சிங் உள்ளிட்ட 7 எம்பிக்களின் இணைப்பிற்கு குடியரசு துணைத் தலைவர் சி.பி. ராதாகிருஷ்ணன் ஒப்புதல் அளித்துள்ளார்.

இந்தியாவின் முன்னணி மென்பொருள் நிறுவனமான 'ஜோஹோ' சிஇஓ ஸ்ரீதர் வேம்பு, அமெரிக்காவில் வாழும் இந்தியர்களுக்கு ஒரு உருக்கமான பகிரங்க கடிதத்தை எழுதியுள்ளார். அதில், இந்தியர்கள் தங்கள் தாய்நாட்டிற்கு திரும்புவது குறித்துச் சிந்திக்க வேண்டும் என்று அவர் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

ஒருபக்கம் தொழில் நுட்ப வசதிகள் அதிகரித்துவிட்டாலும் ஒருபக்கம் அதை பயன்படுத்தி ஒரு பல கும்பல்கள் மோசடி செய்து மக்களிடமிருந்து பணம் பறிப்பது அதிகரித்து வருகிறது.

நடிகராக இருந்து அரசியலுக்கு வந்திருப்பவர் விஜய். அவர் துவங்கிய தமிழக வெற்றிக் கழகம் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் 233 தொகுதிகளில் தனித்துப் போட்டியிட்டது.

ரயில்கள் தங்களின் நீண்ட கால பயணத்திற்கு பிறகு என்னவாகும் என்று எப்போதாவது யோசித்ததுண்டா? உலகின் மிகப்பெரிய ரயில்வே நெட்வொர்க்குகளில் ஒன்றான இந்திய ரயில்வேயில், ரயில்கள் ஓய்வு பெற்ற பிறகும் அவற்றின் சேவை முடிந்துவிடுவதில்லை. மனிதர்களை போலவே ரயில்களுக்கும் குறிப்பிட்ட பணிக்காலம் உண்டு. பொதுவாக, பழைய ICF ரக பெட்டிகள் 25 முதல் 30 ஆண்டுகள் வரையிலும், நவீன LHB பெட்டிகள் 35 ஆண்டுகள் வரையிலும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

