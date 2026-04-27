மே 4ம் தேதி 8 மணி முதல் வாக்கு எண்ணிக்கை!.. அர்ச்சனா பட்நாயக் தகவல்!..
தமிழகத்தில் 2026ம் வருடத்துக்கான சட்டமன்றத் தேர்தல் கடந்த ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி 234 தொகுதிகளிலும் 7053 வாக்குச்சாவடிகளிலும் நடைபெற்றது. காலை 7 மணி முதல் மாலை 6 மணி வரை நீடித்த இந்த வாக்குப்பதிவில் பொதுமக்கள் மிகவும் ஆர்வமுடன் வாக்களித்தனர். இதில் மாலை 6 மணிக்குள் வாக்குச் சாவடிகளுக்கு வந்தவர்களுக்கு டோக்கன் கொடுக்கப்பட்டு இரவு 8 மணி வரை கூட அவர்கள் வாக்களிக்க தேர்தல் ஆணையம் அனுமதி கொடுத்தது.
தமிழகத்தில் ஏற்கனவே 75 லட்சம் பேர் SIR மூலம் நீக்கப்பட்ட பின் 5.45 கோடி வாக்காளர்கள் இந்த தேர்தலில் வாக்களிக்கலாம் என தேர்தல் அணை அறிவித்திருந்தது. ஆனால் 4.75 கோடி வாக்காளர்கள் அதாவது 85.15 சதவீத வாக்குகள் பதிவானது. இந்த தேர்தலில் பல இளைஞர்களும் வாக்களித்தனர். கடந்த பல தேர்தல்களை ஒப்பிடும்போது இந்தமுறை தமிழகத்தில் அதிக வாக்குகள் பதிவாகியிருந்தது.
இந்நிலையில், தேர்தல் ஆணையம் சார்பாக தமிழக தலைமை தேர்தல் அதிகாரி அர்ச்சனா பட நாயக் ஒரு அறிக்கையை வெளியிட்டிருக்கிறார். அதில் வருகிற ஏப்ரல் 4ம் டெஹெதி தேதி 62 வாக்கு எண்ணும் மையங்களில் வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெறுகிறது.
காலை 7 மணிக்கு சரியாக வாக்கு எண்ணிக்கை துவங்கும். முதலில் தபால் வாக்குகள் எண்ணப்படும். 30 நிமிடங்களுக்கு பின் அதாவது காலை 8:30 மணிக்கு பின் மின்னணு வாக்கு எந்திரத்தில் பதிவான வாக்குகளை எண்ணும் பணி துவங்கப்படும்’
என அவர் கூறியிருக்கிறார்.