திங்கள், 22 செப்டம்பர் 2025
திங்கள், 22 செப்டம்பர் 2025 (07:56 IST)

இன்று முதல் சென்னையில் பொதுப்போக்குவரத்துக்கு ஒரே செயலி: 'Chennai One' பயன்கள் என்னென்ன?
சென்னையில் பொதுப்போக்குவரத்து சேவைகளை ஒருங்கிணைக்கும் வகையில், 'Chennai One' என்ற புதிய செயலி இன்று முதல் பயன்பாட்டுக்கு வருகிறது. இந்த செயலியை தமிழக முதல்வர் தொடங்கி வைத்துள்ளார்.
 
இந்த செயலி மூலம், மக்கள் அரசுப் பேருந்துகள், மெட்ரோ ரயில், புறநகர் ரயில் மற்றும் ஆட்டோக்களுக்கு ஒரே QR குறியீட்டைப் பயன்படுத்தி பயணிக்க முடியும். இது பயணிகளுக்கு மிகவும் வசதியாக இருக்கும்.
 
மேலும், இந்த செயலி தமிழ், ஆங்கிலம் உட்பட 4 மொழிகளில் செயல்படும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால், அனைத்து தரப்பு மக்களும் எளிதாக இதை பயன்படுத்தலாம்.
 
'Chennai One' செயலியின் வருகை, சென்னையின் பொது போக்குவரத்து அமைப்பில் ஒரு பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
திமுகவுக்கும் தவெகவுக்கும் இடையே தான் போட்டி என விஜய் சொன்னது உண்மைதான்: ராஜேந்திர பாலாஜி..முன்னாள் அமைச்சர் ராஜேந்திர பாலாஜி, சிவகாசியில் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசும்போது, நடிகர் விஜய்யின் அரசியல் பிரவேசம் குறித்து கருத்து தெரிவித்தார். அவர், "விஜய்யின் கூட்டங்கள் வாக்குகளாக மாறாது. நடிகர் விஜய் திரட்டிய கூட்டத்தை விட, ரஜினிகாந்த் மற்றும் அஜித்தை பார்க்க இன்னும் அதிகமான கூட்டம் வரும்," என்று கூறினார்.

இன்றிரவு 18 மாவட்டங்களில் கொட்டப்போகுது கனமழை.. வானிலை எச்சரிக்கை..!தமிழகத்தில் அடுத்த சில மணிநேரங்களில் 18 மாவட்டங்களில் இடி, மின்னலுடன் கூடிய மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

நான் தான் இந்தியா - பாகிஸ்தான் போரை நிறுத்தினேன்.. எனக்கு நோபல் பரிசு தாருங்கள்: டிரம்ப்அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப், தான் இந்தியா - பாகிஸ்தான் போர் உள்பட உலக அளவில் ஏழு போர்களை நிறுத்தி அமைதியை நிலைநாட்டியதாக மீண்டும் கூறியுள்ளார். இதற்காக தனக்கு அமைதிக்கான நோபல் பரிசு வழங்கப்பட வேண்டும் என்றும் அவர் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

அமித்ஷாவை சந்திக்கிறார் டாக்டர் ராமதாஸ்.. 30 தொகுதிகள் கேட்க திட்டம் என தகவல்..!பாமகவில் நிறுவனர் ராமதாஸ் மற்றும் அவரது மகன் அன்புமணி ராமதாஸ் இடையே ஏற்பட்ட உட்கட்சி பூசல் காரணமாக, கட்சி இரண்டாகப் பிரிந்துள்ளது. இரு தரப்பினரும் தங்களுக்குத்தான் தேர்தல் ஆணையத்தின் அங்கீகாரம் உள்ளது என உரிமை கொண்டாடி வருகின்றனர்.

குஜராத்தில் அடுத்தடுத்து 2 நிலநடுக்கங்கள்.. இதே பகுதியில் 2001ல் நிலநடுக்கத்தால் 20 ஆயிரம் பேர் பலி..!இந்தியாவின் குஜராத் மாநிலத்தில் உள்ள கட்ச் மாவட்டத்தில் இன்று (செப்டம்பர் 21, 2025) அடுத்தடுத்து இரண்டு லேசான நிலநடுக்கங்கள் ஏற்பட்டன. முதல் நிலநடுக்கம் காலை 6:41 மணிக்கு ரிக்டர் அளவில் 2.6 ஆகப் பதிவானது. அதைத் தொடர்ந்து, இரண்டாவது நிலநடுக்கம் மதியம் 12:41 மணிக்கு 3.1 ஆகப் பதிவானது.

