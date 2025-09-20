தமிழகத்தின் 8 மாவட்டங்களில் இன்று கனமழைக்கு வாய்ப்பு: சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல்
இன்று (செப்டம்பர் 20, சனிக்கிழமை) தமிழகத்தில் எட்டு மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. தென்இந்தியப் பகுதிகளில் நிலவும் வளிமண்டல கீழடுக்கு சுழற்சியே இதற்குக் காரணம் எனக் கூறப்படுகிறது.
கனமழைக்கான வாய்ப்புள்ள மாவட்டங்கள்:
நீலகிரி
ஈரோடு
தேனி
திருப்பத்தூர்
கிருஷ்ணகிரி
தருமபுரி
செங்கல்பட்டு
விழுப்புரம்
இந்த மாவட்டங்களில் இன்று கனமழை எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மேலும், செப்டம்பர் 23 ஆம் தேதி வரை தமிழகம், புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் இடி மின்னலுடன் கூடிய மிதமான மழைக்கு வாய்ப்புள்ளது. இந்தக் காலகட்டத்தில், மணிக்கு 40 கி.மீ வேகத்தில் தரைக்காற்று வீசக்கூடும் என்றும் வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரித்துள்ளது.
