சென்னையில் பெண்கள் நடத்திய போலி கால்சென்டர்கள்: 42 சிம்கார்டுகள் பறிமுதல்..!
புதுச்சேரியை சேர்ந்த பலரிடம் ரூ.2.5 கோடிக்கும் மேலாக மோசடி செய்த இரண்டு பெண்கள், சென்னையில் போலி கால்சென்டர்கள் நடத்தியதற்காக புதுச்சேரி சைபர் கிரைம் போலீசாரால் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
சசிகலா பொன்செல்வி மற்றும் முனிரதா ஆகியோர் தனிநபர்கள் மற்றும் தனியார் வங்கிகளின் பெயர்களில் போலி கால்சென்டர்களை இயக்கி, குறைந்த வட்டியில் கடன் தருவதாக வாடிக்கையாளர்களை ஏமாற்றியுள்ளனர். அவர்களிடம் 'செயலாக்கக் கட்டணம்', 'ஜிஎஸ்டி', 'ஆவண சரிபார்ப்புக் கட்டணம்' போன்ற பெயர்களில் பல தவணைகளாக பணம் பெற்று, சுமார் ரூ.2.3 கோடி வரை மோசடி செய்துள்ளதாக தெரியவந்துள்ளது.
திருக்கனூரை சேர்ந்த ஷங்கர் என்பவர் அளித்த புகாரின் அடிப்படையில், புதுச்சேரி சைபர் கிரைம் போலீஸார் விசாரணை மேற்கொண்டனர். விசாரணையில், சென்னை செங்குன்றம் மற்றும் புழல் பகுதிகளில் இயங்கி வந்த போலி கால்சென்டர்கள் கண்டறியப்பட்டன.
இதையடுத்து, இந்த இரண்டு பெண்களையும் கைது செய்த போலீஸார், அவர்களிடம் இருந்து 42 சிம் கார்டுகள் மற்றும் 17 செல்போன்களை பறிமுதல் செய்தனர். இந்த மோசடி குறித்து தமிழக காவல்துறைக்கும் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
