ராஜ்ய சபாவுக்கு செல்லும் முதல் தவெக எம்பி யார்? போட்டியில் 5 பிரமுகர்கள்..!
தமிழகத்தில் காலியாக உள்ள ஒரு இடம் உட்பட, நாட்டின் பல்வேறு மாநிலங்களில் உள்ள 25 மாநிலங்களவை இடங்களுக்கான தேர்தல் அறிவிப்பு எந்த நேரத்திலும் வெளியாகலாம் என்ற பரபரப்பு அரசியல் வட்டாரத்தில் தொற்றியுள்ளது.
தமிழகத்தைப் பொறுத்தவரை, அதிமுக சார்பில் எம்பியாக இருந்த சி.வி.சண்முகம் அண்மையில் நடந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் மயிலம் தொகுதியில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றதால், தனது நாடாளுமன்ற பதவியை ராஜினாமா செய்தார். இவரது பதவிக்காலம் 2028 வரை உள்ளதால், இந்த ஒரு இடத்திற்கான இடைத்தேர்தல் மற்ற மாநில தேர்தல்களுடன் இணைத்து நடத்தப்படவுள்ளது.
தமிழகத்தில் காலியாகும் அந்த ஒரு இடத்திற்கு தற்போதைய ஆளுங்கட்சியான தமிழக வெற்றிக் கழகம் சார்பில் வேட்பாளர் களம் இறங்குவது உறுதியாகியுள்ளது. தவெக தரப்பில் ஓய்வுபெற்ற ஐபிஎஸ் அதிகாரி ரவி, அரசியல் வியூகவாதி ஜான் ஆரோக்கியசாமி, முதலமைச்சரின் தனிச்செயலாளர் ஜெகதீஷ், விஷ்ணு ரெட்டி மற்றும் முன்னாள் அமைச்சர் கு.ப.கிருஷ்ணன் ஆகியோரின் பெயர்கள் உத்தேசப் பட்டியலில் அடிபடுகின்றன. எனினும், முதலமைச்சர் விஜய் டெல்லி நாடாளுமன்றத்திற்கு அனுப்பப்போகும் அந்தப் புதிய முகம் யார் என்ற இறுதி சஸ்பென்ஸ் இன்னும் நீடிக்கிறது.
கடனில் வாங்கப்பட்ட மொபைல் போன்களுக்கான தவணை தொகையை செலுத்த தவறினால், அந்த போனை முழுமையாக முடக்க கூடாது என்று இந்திய ரிசர்வ் வங்கி தனது புதிய வரைவு வழிகாட்டுதலில் தெரிவித்துள்ளது. கடன் தொகையை மீட்டெடுப்பதற்காக வங்கிகளோ அல்லது நிதி நிறுவனங்களோ மொபைல் போனை முழுமையாக லாக் செய்வதோ அல்லது முடக்குவதோ முற்றிலும் தடை செய்யப்பட்டுள்ளது.
மேற்கு வங்க சட்டப்பேரவை தேர்தலில் ஏற்பட்ட பின்னடைவுக்கு பிறகு, திரிணாமூல் காங்கிரஸ் தலைவர் மம்தா பானர்ஜி பாஜகவுக்கு எதிராக கடும் விமர்சனங்களை முன்வைத்துள்ளார். தனது கட்சி எம்.எல்.ஏக்களுடன் நடைபெற்ற கூட்டத்தில் பேசிய மம்தா, "பாஜக தலைமையிலான மத்திய அரசு விரைவில் அதிகாரத்திலிருந்து அகற்றப்படும்" என்று எச்சரித்துள்ளார்.
திரைப்படங்களில் வருவது போன்ற ஒரு ஆச்சரியமான தொழில்நுட்பத்தை ஜப்பான் கண்டறிந்துள்ளது. காற்றில் உள்ள கார்பன்-டை-ஆக்சைடு மற்றும் நீரிலிருந்து ஹைட்ரஜனை பிரித்தெடுத்து, நேரடியாக பெட்ரோல், டீசல் மற்றும் ஜெட் எரிபொருளை தயாரிக்கும் முறையை ஜப்பானின் மிகப்பெரிய சுத்திகரிப்பு நிறுவனமான 'ஈனியோஸ்' உருவாக்கியுள்ளது.