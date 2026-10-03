8 பெண் அமைச்சர்களா?!. அவரே கன்பியூஸ் ஆயிட்டாரு!.. அண்ணாமலைக்கு என்னாச்சி?..
2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் தவெக 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்று ஆட்சி அமைத்திருக்கிறது. தவெக ஆட்சி அமைய திமுக கூட்டணியில் இருந்த காங்கிரஸ், விசிக, கம்யூனிஸ், முஸ்லீம் லீக் போன்ற கட்சிகள் ஆதரவு கொடுத்தன. இதில், கம்யூனிஸ்ட் தவிர மற்ற கட்சிகள் அமைச்சரவையில் இடம் பெற்றன.
தற்போது மதுராந்தகம், தாராபுரம் தொகுதியில் நடைபெறவுள்ள இடைத்தேர்தலில் எப்படியாவது வெற்றிபெற வேண்டுமென தவெக தீவிர பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டிருக்கிறது. முதல்வர் ஜோசப் விஜய் இரண்டு தொகுதிகளிலும் நடைபெற்ற பொதுக்கூட்டத்தில் பேசிய நிலையில் தற்போது ரோட் ஷோவும் செய்து வருகிறார்.
இந்நிலையில், செய்தியாளர்களிடம் பேசிய தமிழக பாஜக முன்னாள் தலைவர் மற்ற்றும் வீ த லீடர்ஸ் இயக்கத்தின் தலைவர் அண்ணாமலை ‘இந்த அரசை உண்மையிலேயே பாராட்டணும். மொத்தமுள்ள 35 அமைச்சர்களில் 8 பேர் பெண்கள். கட்சி தாண்டி சித்தாந்தம் தாண்டி பாராட்ட வேண்டிய விஷயம் இது. நம்முடைய காலத்தில் மொத்த அமைச்சர்களில் பாதி பெண்களாக மாற வேண்டும்’ என பேசினார்.
ஆனால், தவெகவில் கீர்த்தனா, ஜெகதீஸ்வரி, விஜயலட்சுமி, கமலி ஆகிய 4 பெண் அமைச்சர்கள் மட்டுமே இருக்கிறர்கள். பட்டியலினத்தை சேர்ந்த அமைச்சர்கள்தான் 8 பேர் இருக்கிறார்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
இந்நிலையில், செய்தியாளர்களிடம் பேசிய தமிழக பாஜக முன்னாள் தலைவர் மற்ற்றும் வீ த லீடர்ஸ் இயக்கத்தின் தலைவர் அண்ணாமலை ‘இந்த அரசை உண்மையிலேயே பாராட்டணும். மொத்தமுள்ள 35 அமைச்சர்களில் 8 பேர் பெண்கள். கட்சி தாண்டி சித்தாந்தம் தாண்டி பாராட்ட வேண்டிய விஷயம் இது. நம்முடைய காலத்தில் மொத்த அமைச்சர்களில் பாதி பெண்களாக மாற வேண்டும்’ என பேசினார்.
ஆனால், தவெகவில் கீர்த்தனா, ஜெகதீஸ்வரி, விஜயலட்சுமி, கமலி ஆகிய 4 பெண் அமைச்சர்கள் மட்டுமே இருக்கிறர்கள். பட்டியலினத்தை சேர்ந்த அமைச்சர்கள்தான் 8 பேர் இருக்கிறார்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.