மன்மோகன் சிங் மீதான குற்றச்சாட்டுக்கு ஆதாரம் இல்லை.. மரணத்திற்கு பின் வழக்கில் இருந்து விடுவிப்பு...
முன்னாள் பிரதமர் மன்மோகன் சிங் மீதான நிலக்கரி சுரங்க ஒதுக்கீடு முறைகேடு வழக்கில், அவர் குற்றமற்றவர் என தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
கடந்த காங்கிரஸ் ஆட்சி காலத்தில் மன்மோகன் சிங் பிரதமராக பதவியில் இருந்தபோது, இரண்டு நிலக்கரி சுரங்கங்களை ஒதுக்கியதில் முறைகேடுகள் நடந்ததாக குற்றம் சாட்டப்பட்டது. ஆரம்பத்தில் சிபிஐ தனது விசாரணையில், மன்மோகன் சிங் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யத் தகுந்த ஆதாரங்கள் இல்லை என்று தெரிவித்தது. எனினும், பிற்காலத்தில் தொடரப்பட்ட வழக்குகளில் அவரும் மற்ற சிலரும் சேர்க்கப்பட்டனர்.
தற்போது இந்த வழக்கின் இறுதி தீர்ப்பு வெளியாகியுள்ளது. அதில், நிலக்கரிச் சுரங்க ஒதுக்கீட்டில் மன்மோகன் சிங் மீது சுமத்தப்பட்ட குற்றச்சாட்டுக்களை நிரூபிக்க எந்தவிதமான உறுதியான ஆதாரங்களும் இல்லை என்று நீதிமன்றம் தெளிவுபடுத்தியுள்ளது. இதன் மூலம் அவர் மீதான குற்றச்சாட்டுகள் முற்றிலுமாக தள்ளுபடி செய்யப்பட்டுள்ளன.
நேர்மையான மனிதராக அறியப்பட்ட மன்மோகன் சிங்கின் மீதான இந்த தீர்ப்பு காங்கிரஸ் கட்சியினர் மற்றும் அவரது ஆதரவாளர்கள் மத்தியில் மிகுந்த நிம்மதியையும் மகிழ்ச்சியையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது. பல ஆண்டுகளாக நீடித்து வந்த இந்த சட்டப் போராட்டத்தில் அவர் நிரபராதி என்று நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது தேச அளவில் கவனம் பெற்றுள்ளது.
Edited by Siva