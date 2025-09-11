வெள்ளி, 12 செப்டம்பர் 2025
Written By Prasanth K
Last Modified: வியாழன், 11 செப்டம்பர் 2025 (10:39 IST)

உலக பில்லியனர்கள் பட்டியல்! எலான் மஸ்க்கை பின்னுக்கு தள்ளிய லேரி எலிசன்! - யார் இவர்?

Grok AI Musk

உலக பில்லியனர்கள் பட்டியலில் முதல் இடத்தில் இருந்த எலான் மஸ்க்கை பின்னுக்கு தள்ளியுள்ளார் லேரி எலிசன்.

 

உலகளவில் அதிக சொத்து மதிப்பு கொண்ட பில்லியனர் தொழிலதிபர்களின் பட்டியல் அவ்வப்போது வெளியிடப்படுகிறது. இதில் கடந்த சில ஆண்டுகளாக முன்னணியில் இருந்த பிரபல தொழிலதிபர் எலான் மஸ்க் தற்போது இரண்டாம் இடத்திற்கு கீழிறங்கியுள்ளார்.

 

ஆரக்கிள் நிறுவனத்தின் இணை நிறுவனர் லேரி எலிசன் முதல் இடத்தை அடைந்துள்ளார். எலான் மஸ்க்கின் சொத்து மதிப்பு 385 பில்லியன் டாலர்கள். லேரி எலிசனின் சொத்து மதிப்பு 393 பில்லியன் டாலர்கள். சமீபமாக ஆரக்கிள் தொழில்நுட்ப நிறுவனத்தின் பங்குகள் 43 சதவீதம் வரை உயர்வை கண்டுள்ளதால் இந்த பட்டியல் மாற்றம் நடந்துள்ளது,.

 

மேலும் இந்த ஆண்டில் ட்ரம்ப் - எலான் மஸ்க் இடையே எழுந்த மோதல் காரணமாக விதிக்கப்பட்ட வரி மற்றும் டாட்ஜ் நிர்வாகியாக மஸ்க் செயல்பட்டதால் ஏற்பட்ட சொந்த நிறுவன இழப்புகள் ஆகியவை மஸ்க்கை இரண்டாம் இடத்திற்கு தள்ளியுள்ளதாக பேசிக் கொள்ளப்படுகிறது.

 

Edit by Prasanth.K

விஜய் வேட்டையாட வரும் சிங்கம் அல்ல, வேடிக்கை காட்ட வரும் சிங்கம்: சீமான் கேலி

விஜய் வேட்டையாட வரும் சிங்கம் அல்ல, வேடிக்கை காட்ட வரும் சிங்கம்: சீமான் கேலிராமநாதபுரம் மாவட்டம், பரமக்குடியில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த நாம் தமிழர் கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான், நடிகர் விஜய் தனது பரப்புரையில் சிங்கம் என பேசியது குறித்து கருத்தை கேலியாக குறிப்பிட்டது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதுகுறித்து அவர் மேலும் கூறியதாவது:

டெட் தேர்வு விவகாரம்: உச்சநீதிமன்றத்தில் சீராய்வு மனு தாக்கல் செய்யப்படும்: அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ்

டெட் தேர்வு விவகாரம்: உச்சநீதிமன்றத்தில் சீராய்வு மனு தாக்கல் செய்யப்படும்: அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ்டெட் எனப்படும் ஆசிரியர் தகுதித்தேர்வு கட்டாயம் என்ற உச்ச நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பை எதிர்த்து, தமிழக அரசு சார்பில் உச்ச நீதிமன்றத்தில் சீராய்வு மனு தாக்கல் செய்யப்பட உள்ளது. இந்த தகவலை பள்ளிக் கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் தெரிவித்துள்ளார்.

வாக்காளர் அட்டை விவகாரம்: சோனியா காந்திக்கு எதிரான மனு தள்ளுபடி..!

வாக்காளர் அட்டை விவகாரம்: சோனியா காந்திக்கு எதிரான மனு தள்ளுபடி..!இந்திய குடியுரிமை பெறுவதற்கு முன்பு வாக்காளர் அடையாள அட்டை பெற்றதாக, காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவர் சோனியா காந்திக்கு எதிராக டெல்லி நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனு அதிரடியாகத் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த விவகாரம், சமீப காலமாக அரசியல் வட்டாரங்களில் பெரும் விவாதப் பொருளாக இருந்தது.

இன்றிரவு 17 மாவட்டங்களில் இடியுடன் கூடிய மழை.. வானிலை எச்சரிக்கை

இன்றிரவு 17 மாவட்டங்களில் இடியுடன் கூடிய மழை.. வானிலை எச்சரிக்கைஇந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் சற்றுமுன் வெளியிட்ட அறிக்கையில் இன்று இரவு 7 மணி வரை, 17 மாவட்டங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய மழை பெய்யும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது

பொறுப்பு டி.ஜி.பி. நியமனம்: உயர் நீதிமன்றம் பிறப்பித்த அதிரடி உத்தரவு..!

பொறுப்பு டி.ஜி.பி. நியமனம்: உயர் நீதிமன்றம் பிறப்பித்த அதிரடி உத்தரவு..!தமிழ்நாடு காவல்துறைக்கு பொறுப்பு டி.ஜி.பி.யை நியமித்ததை எதிர்த்து தொடரப்பட்ட மனுவை சென்னை உயர் நீதிமன்றம் இன்று தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டது.

