ஒரு கட்சியும் கூட்டணிக்கு வரலயே!.. அமித்ஷா சொன்ன மெகா கூட்டணிக்கு ஆப்பு!.....
மத்தியில் மூன்றாவது முறையாக ஆட்சி அமைத்து இருக்கிறது பாஜக. ஒவ்வொரு மாநிலத்திலும் ஆட்சி அமைப்பதில் ராஜதந்திரியாக செயல்பட்டு வருபவர் உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா. தேர்தல் திட்டங்கள், கூட்டணி கணக்குகள், யார் முதல்வர் என எல்லாவற்றையுமெ  இவர்தான் வடிவமைக்கிறார்.

தமிழகத்தைப் பொறுத்தவரை ஜெயலலிதாவின் மறைவுக்கு பின் அதிமுகவை பாஜக கட்டுப்படுத்த துவங்கியது. அதேநேரம் பாஜகவோடு இருந்தால் வாக்கு வாங்க முடியாது, குறிப்பக சிறுபான்மையினரின் வாக்குகளை இழப்போம் என்பதை புரிந்து கொண்ட எடப்பாடி பழனிச்சாமி சில வருடங்கள் அந்த கூட்டணியில் இருந்தார். ஆனால் விஜய் அதிமுக கூட்டணிக்கு வரவில்லை என்பது உறுதியானதும் பாஜகவுடன் கூட்டணி அமைத்து விட்டார் எடப்பாடி பழனிச்சாமி.
 
 
பீகார், ஒரிசா போன்ற பல மாநிலங்களிலும் அமித்ஷவின் வியூகம் வொர்க் அவுட் ஆகும் நிலையில் தமிழகத்தில் மட்டும் இதுவரை எடுபடவில்லை. அதிமுக-பாஜக கூட்டணி அமைந்தபோது மெகா கூட்டணி அமைப்போம் என்றார் அமித்ஷா. ஆனால், பல மாதங்களாகியும் இன்னும் இந்த கூட்டணிக்கு தமிழகத்தின் எந்த அரசியல் கட்சியும் வரவில்லை. தற்போதுவரை அதிமுக, பாஜக இரண்டு கட்சிகள் மட்டுமே கூட்டணியில் இருக்கிறது.
 
பாமக, தேமுதிக போன்ற கட்சிகள் அமைதியாக இருக்கின்றன. ஒருபக்கம் எல்லா கட்சியிலும் பல குழப்பங்களும் நிலவுகிறது. பாமகவில் அப்பா மகனுக்கு இடையே பிரச்சனை, தேமுதிகவில் விஜயகாந்த் இல்லாதது பெரிய குறை, அதிமுகவில் செங்கோட்டையன் பிரிந்து சென்றது, ஒருபக்கம் டிடிவி தினகரன் விஜய்க்கு ஆதரவாக பேச தொடங்கி இருப்பது என இது எல்லாமே NDA கூட்டணிக்கு தலைவலியாக மாறியிருக்கிறது.
 
திமுகவை கடுமையாக எதிர்க்கும் சீமான் தனித்து போட்டி என அறிவித்துவிட்டார். விஜயோ நான்தான் முதல்வர் வேட்பாளர் என சொல்லி NDA கூட்டணிக்கு ஆப்பு வைத்துவிட்டார். ஒருபக்கம், தவெக தலைமையில் மூன்றாவது அணியை உருவாக்கும் முயற்சியில் செங்கோட்டையன் ஈடுபட்டிருக்கிறார். இதில், ஓபிஎஸ், டிடிவி தினகரன் இணைந்தாலும் ஆச்சர்யப்படுவதிற்கில்லை.
 
அதிமுக-பாஜக கூட்டணிக்கு எந்த கட்சிகள் எல்லாம் வரும் என அமித்ஷா நினைத்தாரோ அந்த எல்லா கட்சியிலும் பிரச்சனை நிலவுகிறது. அவர்கள் யாரும் நாங்கள் அதிமுக - பாஜக கூட்டணியில் இணைகிறோம் என இதுவரை சொல்லவில்லை. அதிமுகவோடு இணைந்து மற்ற கட்சிகளையும் சேர்த்து மெகா கூட்டணி அமைத்து திமுகவை தோற்கடிக்க வேண்டும் என்பதுதான் அமித்ஷாவின் வியூகம். ஆனால் அது நடக்குமா என்பது சந்தேகமாகவே இருக்கிறது.

கார் பேன்சி எண் 'HR88B8888'.. கோடியில் ஏலம்.. ஏலம் எடுத்தவர் பணம் கட்டாததால் பரபரப்பு..!

கார் பேன்சி எண் 'HR88B8888'.. கோடியில் ஏலம்.. ஏலம் எடுத்தவர் பணம் கட்டாததால் பரபரப்பு..!ஹரியானா மாநிலத்தின் விஐபி கார் நேம்போர்டு 'HR88B8888', கடந்த வாரம் இரண்டு நாள் ஆன்லைன் ஏலத்தில் ₹1.17 கோடிக்கு ஏலம் எடுக்கப்பட்டு, இந்தியாவின் மிக விலையுயர்ந்த எண் தகடு என்ற பெருமையை பெற்றது.

பினராயி விஜயன் வீட்டுக்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல்: காவல்துறை தீவிர சோதனை..!

பினராயி விஜயன் வீட்டுக்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல்: காவல்துறை தீவிர சோதனை..!கேரள முதலமைச்சர் பினராயி விஜயன் அவர்களின் வீடு மற்றும் பாலயம் பகுதியில் உள்ள ஒரு தனியார் வங்கியில் வெடிகுண்டு வைக்கப்பட்டிருப்பதாக மின்னஞ்சல் மூலம் இன்று மிரட்டல் வந்தது.

ஆணவ படுகொலை செய்யப்பட்ட காதலர்.. இறந்த உடலை திருமணம் செய்து ரத்தத்தால் திலகமிட்ட காதலி..!

ஆணவ படுகொலை செய்யப்பட்ட காதலர்.. இறந்த உடலை திருமணம் செய்து ரத்தத்தால் திலகமிட்ட காதலி..!தாழ்த்தப்பட்ட சாதியை சேர்ந்த தனது காதலர் சக்‌ஷம் டாட்டே தனது குடும்பத்தினரால் சுட்டு கொல்லப்பட்டதை தொடர்ந்து, அவரது காதலி ஆச்சல் மாமில்வார் சக்‌ஷமின் இரத்தத்தை தன் நெற்றியில் குங்குமமாக பூசி, நீதி கோரிய சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

சென்னை ஏரிகளுக்கு நீர்வரத்து அதிகரிப்பு: புழல் ஏரியில் உபரிநீர் திறப்பு!

சென்னை ஏரிகளுக்கு நீர்வரத்து அதிகரிப்பு: புழல் ஏரியில் உபரிநீர் திறப்பு!வங்கக்கடலில் நிலவிய 'டிட்வா' புயல் சின்னம் ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக வலுவிழந்ததால், சென்னை மற்றும் அதை சுற்றியுள்ள வட மாவட்டங்களில் கனமழை தொடர்கிறது. இந்த தொடர் மழை காரணமாக சென்னைக்கு நீர் வழங்கும் பிரதான ஏரிகளான புழல், பூண்டி, செம்பரம்பாக்கம், மற்றும் சோழவரம் ஆகியவற்றிற்கு நீர்வரத்து அபரிமிதமாக அதிகரித்துள்ளது.

நாளை பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை! எந்தெந்த மாவட்டங்களில்?

நாளை பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை! எந்தெந்த மாவட்டங்களில்?சென்னை மற்றும் திருவள்ளூர் மாவட்டங்களில் தொடரும் கனமழை மற்றும் அதிகனமழை எச்சரிக்கையின் காரணமாக, நாளை பள்ளி மற்றும் கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

