வியாழன், 27 நவம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By Siva
Last Updated : வியாழன், 27 நவம்பர் 2025 (12:03 IST)

முஸ்லீம் எம்பி இருந்தால் தானே அவர்களுக்கு அமைச்சர் பதவி கொடுக்க முடியும்: பாஜக எம்பி சர்ச்சை கருத்து..!

முஸ்லீம் எம்பி இருந்தால் தானே அவர்களுக்கு அமைச்சர் பதவி கொடுக்க முடியும்: பாஜக எம்பி சர்ச்சை கருத்து..!
கேரள பாஜக மாநிலத் தலைவரும் முன்னாள் மத்திய அமைச்சருமான ராஜீவ் சந்திரசேகர், கோழிக்கோட்டில் ஒரு செய்தியாளர் சந்திப்பில் பேசும்போது, முஸ்லிம்கள் பாஜகவுக்கு வாக்களிக்காததால்தான் மத்திய அமைச்சரவையில் அவர்களுக்கு பிரதிநிதித்துவம் இல்லை என்று கூறியது அரசியல் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
"முஸ்லிம்கள் எங்களுக்கு ஆதரவளிக்கவில்லை என்றால், மத்திய அமைச்சரவையில் அமைச்சர்கள் இல்லாமல் போவதற்கு நாங்கள் என்ன செய்ய முடியும்? சமுதாயத்தை சேர்ந்த எம்.பி.க்கள் இல்லாததால் அமைச்சர்கள் இல்லை," என்று அவர் தெரிவித்தார்.
 
மேலும், முஸ்லிம்கள் தொடர்ந்து காங்கிரஸுக்கு வாக்களிப்பதால் ஏதேனும் பலன் உண்டா என்றும் அவர் கேள்வி எழுப்பினார். முஸ்லிம் எம்.பி.க்கள் இல்லாமல் அமைச்சர்களை நியமிக்க முடியாது என்ற தனது நிலைப்பாட்டை அவர் உறுதியாக தெரிவித்தார்.
 
Edited by Siva

முதல் மாடி பால்கனியில் இருந்து தவறி விழுந்த 3 வயது சிறுவன்.. நண்பர்களை கூப்பிடும்போது ஏற்பட்ட விபரீதம்..!

முதல் மாடி பால்கனியில் இருந்து தவறி விழுந்த 3 வயது சிறுவன்.. நண்பர்களை கூப்பிடும்போது ஏற்பட்ட விபரீதம்..!மகாராஷ்டிர மாநிலம் நாசிக்கில் உள்ள சஹ்தேவ் நகர் பகுதியில், மூன்று வயது சிறுவன் ஒருவன் கட்டிடத்தின் முதல் மாடியில் இருந்து தவறி விழுந்ததில் பலத்த காயமடைந்தான். கங்காபூர் சாலையில் நடந்த இந்த சம்பவம் சி.சி.டி.வி.யில் பதிவாகியுள்ளது.

பனையூரில் செங்கோட்டையனை வரவேற்ற ஆதவ்.. முதல் நாளே மன்னிப்பு கேட்டது ஏன்?

பனையூரில் செங்கோட்டையனை வரவேற்ற ஆதவ்.. முதல் நாளே மன்னிப்பு கேட்டது ஏன்?அ.தி.மு.க.விலிருந்து நீக்கப்பட்ட மூத்த தலைவர் கே.ஏ. செங்கோட்டையன், இன்று காலை தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் முன்னிலையில் அதிகாரப்பூர்வமாக அக்கட்சியில் இணைந்தார். நேற்று தனது எம்.எல்.ஏ. பதவியை ராஜிநாமா செய்த அவர், மாலை விஜய்யை சந்தித்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தினார். இந்த சந்திப்பை தொடர்ந்து, இன்று காலை 9.10 மணியளவில் விஜய் பனையூர் அலுவலகம் வந்தடைந்தார்.

தவெகவில் இணைந்தார் செங்கோட்டையன்.. ஒரே நபருக்கு இத்தனை பதவிகளா? அள்ளி கொடுத்த விஜய்..!

தவெகவில் இணைந்தார் செங்கோட்டையன்.. ஒரே நபருக்கு இத்தனை பதவிகளா? அள்ளி கொடுத்த விஜய்..!அ.தி.மு.க.வின் மூத்த தலைவரும், முன்னாள் அமைச்சருமான கே.ஏ. செங்கோட்டையன், இன்று தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தலைவர் விஜய்யின் முன்னிலையில் கட்சியில் இணைந்தார். தமிழக அரசியலில் சுமார் அரை நூற்றாண்டு அனுபவம் கொண்ட செங்கோட்டையனின் இந்த நகர்வு பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தவெகவில் செங்கோட்டையன்!.. எடப்பாடி பழனிச்சாமி ரியாக்‌ஷன் இவ்ளோதானா?!....

தவெகவில் செங்கோட்டையன்!.. எடப்பாடி பழனிச்சாமி ரியாக்‌ஷன் இவ்ளோதானா?!....எடப்பாடி பழனிச்சாமி ரியாக்‌ஷன் இவ்ளோதானா

முன்னாள் வங்கதேச பிரதமர் ஷேக் ஹசீனாவை நாடு கடத்தும் கோரிக்கை: மத்திய அரசு பரிசீலனை

முன்னாள் வங்கதேச பிரதமர் ஷேக் ஹசீனாவை நாடு கடத்தும் கோரிக்கை: மத்திய அரசு பரிசீலனைவங்கதேசத்தில் மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்டு, இந்தியாவில் தஞ்சமடைந்துள்ள அந்நாட்டின் முன்னாள் பிரதமர் ஷேக் ஹசீனாவை நாடு கடத்த கோரி வங்கதேசம் விடுத்துள்ள கோரிக்கையை மத்திய அரசு ஆய்வு செய்து வருவதாக வெளியுறவு அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com