  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. agri-krishnamurthy-invites-cv-shanmugam-for-talks-with-eps
Written By சு. பாலகிருஷ்ணன் சு. பாலகிருஷ்ணன்
Last Updated : Thursday, 15 October 2026 (13:06 IST)

சி.வி.சண்முகம் எப்போது வேண்டுமானாலும் பேச வரலாம்– அக்ரி கிருஷ்ணமூர்த்தி அழைப்பு!

சி.வி.சண்முகம்
Written By: சு. பாலகிருஷ்ணன்
Updated: Thu, 15 Oct 2026 (13:06 IST)
google-news
அதிமுகவில் பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கும் முன்னாள் அமைச்சர் சி.வி.சண்முகத்திற்கும் இடையே கடந்த சில மாதங்களாக நீடித்து வரும் கருத்து வேறுபாடுகளுக்கு மத்தியில், இரு தரப்பையும் மீண்டும் இணைக்கும் வகையில் அக்ரி கிருஷ்ணமூர்த்தி பேசியுள்ளார்.
 
2026 சட்டமன்றத் தேர்தலுக்குப் பிறகு அதிமுகவில் எடப்பாடி பழனிசாமியின் தலைமை குறித்து சி.வி.சண்முகம் வெளிப்படையாக விமர்சனங்களை முன்வைக்கத் தொடங்கினார். தேர்தலுக்குப் பிறகு திமுக ஆதரவுடன் ஆட்சி அமைப்பது தொடர்பான யோசனையை எடப்பாடி முன்வைத்ததாக சி.வி.சண்முகம் குற்றம்சாட்டியிருந்தார். அதிமுகவின் அடிப்படைக் கொள்கைக்கு இது எதிரானது என்றும் அவர் தெரிவித்திருந்தார். மேலும், தேர்தலுக்கு முன்பு தவெகவுடன் கூட்டணி அமைப்பதற்கான வாய்ப்பு இருந்ததாகவும், அதனை பயன்படுத்திக் கொள்ளவில்லை என்றும் அவர் விமர்சித்தார். 
 
இதைத்தொடர்ந்து இரு தரப்புக்கும் இடையேயான மோதல் தீவிரமடைந்தது. கடந்த நான்கு ஆண்டுகளில் எடப்பாடி பழனிசாமி பலரை கட்சியிலிருந்து நீக்கியதையே செய்ததாக சி.வி.சண்முகம் கடுமையாக விமர்சித்தார். எடப்பாடி பழனிசாமி பொதுச்செயலாளராக பொறுப்பேற்ற பிறகு அதிமுக தேர்தல்களில் தொடர் பின்னடைவை சந்தித்ததாகவும் அவர் கேள்வி எழுப்பினார். 
 
இதற்கு எடப்பாடி தரப்பிலிருந்தும் கடுமையான பதில்கள் வந்தன. குறிப்பாக அக்ரி கிருஷ்ணமூர்த்தி, எடப்பாடி பழனிசாமியின் தலைமையை ஆதரித்து சி.வி.சண்முகத்தின் குற்றச்சாட்டுகளுக்கு தொடர்ந்து பதிலளித்து வந்தார். ஒரு கட்டத்தில் சி.வி.சண்முகம் தரப்பினரின் செயல்பாடுகள் குறித்து அவர் எச்சரிக்கையும் விடுத்திருந்தார். [Oneindia Tamil]
 
இதற்கிடையே கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் எடப்பாடி பழனிசாமியை சி.வி.சண்முகம் நேரில் சந்திக்காதது குறித்து கேள்வி எழுந்தபோது, எஸ்.பி.வேலுமணி, தங்களுக்குள் பிரச்சனை இல்லை என்றும் கருத்து வேறுபாடுகள் சரிசெய்யப்பட்டதாகவும் தெரிவித்திருந்தார். அதே காலகட்டத்தில் சட்டப்பேரவையில் எடப்பாடிக்கு ஆதரவாக சி.வி.சண்முகம் பேசியதும் இரு தரப்பும் நெருங்கி வருகிறார்களா என்ற எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியது. 
 
ஆனால் சமீபத்திய இடைத்தேர்தல் தோல்விக்குப் பிறகு அதிமுகவுக்குள் மீண்டும் சலசலப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. தோல்வி குறித்து கட்சித் தலைமை சுயபரிசோதனை செய்ய வேண்டும், அனைவரின் கருத்துகளையும் கேட்டு கூட்டாக முடிவெடுக்க வேண்டும் என்று சி.வி.சண்முகம் வலியுறுத்தியுள்ளார். எடப்பாடி பழனிசாமியுடன் கருத்து வேறுபாடு இருப்பது அனைவருக்கும் தெரிந்த விஷயம்தான் என்றும் அவர் வெளிப்படையாக தெரிவித்தார்.
 
இந்த நிலையில்தான் சி.வி.சண்முகம் எப்போது வேண்டுமானாலும் பேச வரலாம். அனைவரையும் அரவணைத்துச் செல்ல எடப்பாடி பழனிசாமி தயாராக இருக்கிறார். கட்சியின் நலனுக்காக எந்த தியாகத்தையும் செய்யவும் அவர் தயாராக இருக்கிறார்  என்று அக்ரி கிருஷ்ணமூர்த்தி அழைப்பு விடுத்துள்ளார். இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் இதனை தெரிவித்தார்.
About Writer
சு. பாலகிருஷ்ணன்
18 ஆண்டுகள் தமிழ் முன்னணி  நாளிதழ்களின் டிஜிட்டல் செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர்.  அரசியல், பொழுதுபோக்கு செய்திகள் எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளவர்.  .... Read More
அடுத்த கட்டுரையில்
தனியார்மயமானது ஐ.டி.பி.ஐ வங்கி.. சுமார் ரூ.53000 கோடிக்கு வாங்கிய கனடா நிறுவனம்...

கொளத்தூரில் ஸ்டாலின் தோற்றுவிடுவார் என்று ஒரு பெண்மணி என்னிடம் சொன்னார்... திருமாவளவன் திடுக் தகவல்...

கொளத்தூரில் ஸ்டாலின் தோற்றுவிடுவார் என்று ஒரு பெண்மணி என்னிடம் சொன்னார்... திருமாவளவன் திடுக் தகவல்...தமிழக அரசியலில் பெரும் அதிர்லையை ஏற்படுத்தியுள்ள விவகாரமாக, கொளத்தூர் தொகுதியில் கடந்த சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கு முன்பாகவே மு.க.ஸ்டாலின் வெற்றி பெறுவது கடினம் என ஒரு பெண்மணி தமக்குத் தொலைபேசி மூலம் எச்சரித்ததாக விசிக தலைவர் திருமாவளவன் பகிரங்கமாகத் தெரிவித்துள்ளார்.

கரப்பான்பூச்சி போராட்டத்தில் கலந்து கொண்ட பிரபல நடிகர்.. நாட்டை விட்டு வெளியேற கோர்ட் உத்தரவு...

கரப்பான்பூச்சி போராட்டத்தில் கலந்து கொண்ட பிரபல நடிகர்.. நாட்டை விட்டு வெளியேற கோர்ட் உத்தரவு...மும்பையில் தலைமை தேர்தல் ஆணையரை எதிர்த்து 'காக்ரோச் ஜனதா கட்சி' சார்பில் நடைபெற்ற போராட்டத்தில் பாலிவுட் நடிகர் இம்ரான் கானும் தனது காதலியுடன் கலந்துகொண்டார். இப்போராட்டத்தின் போது ஏற்பட்ட தள்ளுமுள்ளில் இம்ரான்கானுக்கு காயம் ஏற்பட்டது. அமெரிக்க குடியுரிமை மற்றும் வெளிநாட்டு இந்தியர் அடையாள அட்டை வைத்துள்ள இம்ரான் கான், முழுமையான இந்திய குடிமகன் அல்ல.

இன்று முதல் தொடங்கியது வடகிழக்கு பருவமழை.. எத்தனை நாள் நீடிக்கும்? எங்கெங்கு கனமழை?

இன்று முதல் தொடங்கியது வடகிழக்கு பருவமழை.. எத்தனை நாள் நீடிக்கும்? எங்கெங்கு கனமழை?அக்டோபர் மாதம் வரை சுட்டெரித்து வந்த வெயில் தற்போது ஓய்வெடுத்துள்ள நிலையில், இந்திய வானிலை மையத்தின் அறிக்கையின்படி இன்று முதல் தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி மற்றும் தென்னிந்தியப் பகுதிகளில் வடகிழக்குப் பருவமழை அதிகாரப்பூர்வமாகத் தொடங்கியுள்ளது. இதன் காரணமாக வரவிருக்கும் அக்டோபர் 21-ஆம் தேதி வரை பல பகுதிகளில் கனமழை பெய்வதற்கான வாய்ப்புள்ளதாக எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஒரு எலுமிச்சம்பழம் ரூ.15.. வரலாறு காணாத விலை உயர்வால் பொதுமக்கள் அதிருப்தி...

ஒரு எலுமிச்சம்பழம் ரூ.15.. வரலாறு காணாத விலை உயர்வால் பொதுமக்கள் அதிருப்தி...தமிழகத்தில் நிலவும் கடும் வெயில் மற்றும் எல்நினோ தாக்கத்தின் காரணமாக எலுமிச்சை விலை தாறுமாறாக உயர்ந்துள்ளது.

அம்பத்தூரில் டேட்டா சென்டர்.. அன்னாசி பழத்தை முதல்வர் விஜய் மற்றும் சிங்கப்பூர் துணை பிரதமர் உருட்டியது ஏன்?

அம்பத்தூரில் டேட்டா சென்டர்.. அன்னாசி பழத்தை முதல்வர் விஜய் மற்றும் சிங்கப்பூர் துணை பிரதமர் உருட்டியது ஏன்?சென்னையை அடுத்த அம்பத்தூரில் சிங்கப்பூரை சேர்ந்த கேபிட்டல் லேண்ட் நிறுவனம் சார்பில் அமைக்கப்பட்டுள்ள 46 மெகாவாட் திறன் கொண்ட பிரம்மாண்ட தரவு மையத்தை முதல்வர் ஜோசப் விஜய் மற்றும் சிங்கப்பூர் துணை பிரதமர் கான் கிம் யோங் ஆகியோர் இணைந்து திறந்து வைத்தனர். இந்த திறப்பு விழாவின் போது, இருவரும் இணைந்து அன்னாசி பழங்களை தரையில் உருட்டிவிட்ட நிகழ்வு பலரது கவனத்தையும் ஈர்த்தது.