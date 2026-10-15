கரப்பான்பூச்சி போராட்டத்தில் கலந்து கொண்ட பிரபல நடிகர்.. நாட்டை விட்டு வெளியேற கோர்ட் உத்தரவு...
மும்பையில் தலைமை தேர்தல் ஆணையரை எதிர்த்து 'காக்ரோச் ஜனதா கட்சி' சார்பில் நடைபெற்ற போராட்டத்தில் பாலிவுட் நடிகர் இம்ரான் கானும் தனது காதலியுடன் கலந்துகொண்டார். இப்போராட்டத்தின் போது ஏற்பட்ட தள்ளுமுள்ளில் இம்ரான்கானுக்கு காயம் ஏற்பட்டது. அமெரிக்க குடியுரிமை மற்றும் வெளிநாட்டு இந்தியர் அடையாள அட்டை வைத்துள்ள இம்ரான் கான், முழுமையான இந்திய குடிமகன் அல்ல.
இதையடுத்து, வெளிநாட்டவர் விசா விதிகளை மீறி அரசியல் போராட்டத்தில் பங்கேற்றதாக பாஜக தலைவர் கிரீத் சோமையா அளித்த புகாரின்பேரில் மும்பை போலீஸார் நடவடிக்கை எடுத்துள்ளனர். குடியேற்றம் மற்றும் வெளிநாட்டவர் சட்டம், 2025-ன் கீழ் இம்ரான் கானுக்கு நோட்டீஸ் அனுப்பப்பட்டுள்ளது. அதில், வரும் 28-ஆம் தேதிக்குள் இந்தியாவை விட்டு வெளியேறும்படி உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.
தான் ஒரு சாதாரண குடிமகனாகவே போராட்டத்தில் பங்கேற்றதாக இம்ரான் கான் விளக்கம் அளித்துள்ளார். இருப்பினும், வெளிநாட்டு நாட்டவர் விசா மற்றும் சட்ட விதிகளை மீறியதற்காக அவர் மீது இமிகிரேசன் சட்டத்தின் கீழ் அதிரடி நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.