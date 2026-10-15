இன்று முதல் தொடங்கியது வடகிழக்கு பருவமழை.. எத்தனை நாள் நீடிக்கும்? எங்கெங்கு கனமழை?
அக்டோபர் மாதம் வரை சுட்டெரித்து வந்த வெயில் தற்போது ஓய்வெடுத்துள்ள நிலையில், இந்திய வானிலை மையத்தின் அறிக்கையின்படி இன்று முதல் தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி மற்றும் தென்னிந்தியப் பகுதிகளில் வடகிழக்குப் பருவமழை அதிகாரப்பூர்வமாகத் தொடங்கியுள்ளது. இதன் காரணமாக வரவிருக்கும் அக்டோபர் 21-ஆம் தேதி வரை பல பகுதிகளில் கனமழை பெய்வதற்கான வாய்ப்புள்ளதாக எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது.
சென்னை வானிலை மையத்தின் அறிவிப்பின்படி, அக்டோபர் 16-ஆம் தேதியான நாளிதன்று நீலகிரி, கோயம்புத்தூர், தேனி, திண்டுக்கல், தென்காசி மற்றும் மதுரை உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் இடி மின்னல் மற்றும் பலத்த காற்றுடன் கூடிய கன முதல் மிக கனமழை பெய்யக்கூடும். மேலும் பல மாவட்டங்களில் கனமழையும், ஏனைய தமிழகப் பகுதிகளில் மிதமான மழையும் பெய்ய வாய்ப்புள்ளது.
தொடர்ந்து அக்டோபர் 17 முதல் 21 வரை பல்வேறு மாவட்டங்களில் கனமழை நீடிக்கும் என்றும், குறிப்பாக மலைப்பகுதிகள் மற்றும் டெல்டா மாவட்டங்களில் இதன் தாக்கம் அதிகமாக இருக்கும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. பொதுமக்கள் மற்றும் விவசாயிகள் பாதுகாப்பாக இருக்க அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர்.