ஒரு எலுமிச்சம்பழம் ரூ.15.. வரலாறு காணாத விலை உயர்வால் பொதுமக்கள் அதிருப்தி...
தமிழகத்தில் நிலவும் கடும் வெயில் மற்றும் எல்நினோ தாக்கத்தின் காரணமாக எலுமிச்சை விலை தாறுமாறாக உயர்ந்துள்ளது.
ஈரோடு மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் விளைச்சல் குறைந்ததாலும், குளிர் பானங்களுக்கான தேவை அதிகரித்ததாலும் கடந்த மாதத்தில் கிலோ ரூ.150 முதல் ரூ.160 வரை விற்ற எலுமிச்சை தற்போது ரூ.300 வரை விற்கப்படுகிறது.
இதனால் சில்லறை விற்பனையில் ஒரு எலுமிச்சை பழம் ரூ.15 வரை விற்கப்படுவதால் பொதுமக்கள் அவதிக்குள்ளாகியுள்ளனர். மேலும், ஆயுத பூஜை உள்ளிட்ட பண்டிகைகள் நெருங்குவதால் இந்த வாரம் விலை குறைய வாய்ப்பில்லை என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
ஈரோடு சந்தைக்கு எலுமிச்சம் பழம், அருகில் உள்ள பகுதிகளில் இருந்து அதிக அளவு விற்பனைக்கு வந்து கொண்டிருந்த நிலையில் தற்போது அதன் வரத்து சற்று குறைந்துள்ளதாலும், எலுமிச்சம் பழத் தேவை அதிகமாக உள்ளதாலும் விலை உயா்ந்துள்ளது என வியாபாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர். ஆயுத பூஜை முடிந்த பின்னர் வெயில் குறைந்தால் தேவை குறைந்து விலை குறையும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.