கொளத்தூரில் ஸ்டாலின் தோற்றுவிடுவார் என்று ஒரு பெண்மணி என்னிடம் சொன்னார்... திருமாவளவன் திடுக் தகவல்...
தமிழக அரசியலில் பெரும் அதிர்லையை ஏற்படுத்தியுள்ள விவகாரமாக, கொளத்தூர் தொகுதியில் கடந்த சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கு முன்பாகவே மு.க.ஸ்டாலின் வெற்றி பெறுவது கடினம் என ஒரு பெண்மணி தமக்குத் தொலைபேசி மூலம் எச்சரித்ததாக விசிக தலைவர் திருமாவளவன் பகிரங்கமாகத் தெரிவித்துள்ளார்.
இந்தத் தகவலை ஆரம்பத்தில் அவர் பெரிதாக எடுத்துக்கொள்ளவில்லை என்றாலும், பின்னர் முன்னாள் அமைச்சர் சேகர்பாபுவிடமும், நேரடியாக முதலமைச்சரிடமும் தெரிவித்து உஷார்படுத்தியுள்ளார்.
தேர்தல் நெருங்குவதற்குள் கொளத்தூர் தொகுதியில் சதி நடப்பதாகவும், SIR மற்றும் BLE முறைகளைப் பயன்படுத்தி சுமார் ஒரு லட்சம் வாக்காளர்கள் பட்டியலிலிருந்து அதிரடியாக நீக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் அவர் அதிர்ச்சித் தகவலை வெளியிட்டுள்ளார்.
மேற்கு வங்கத்தை விடவும் தமிழகத்தில்தான் ஓட்டு நீக்கம் அதிகம் நடந்துள்ளதாகக் குற்றம் சாட்டியுள்ள அவர், இது ஜனநாயகத்தை அச்சுறுத்தும் செயல் என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளார். இதுகுறித்து சேகர்பாபுவிடம் கேட்டபோது, "எல்லாமே கரெக்டா இன்டாக்ட்டாதான் போயிட்டு இருக்கு" என்று அவர் பதிலளித்ததாகவும் திருமாவளவன் விளக்கமளித்துள்ளார்.
ஸ்டாலின் போட்டியிட்ட தொகுதியிலேயே வாக்காளர் நீக்கம் தொடர்பாக எழுந்துள்ள இந்தப் புகார் தமிழக அரசியலில் பெரும் பூகம்பத்தையும் விவாதத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.