உதயநிதிக்கு கண்ணியத்தை சொல்லிக்கொடுங்க!.. சட்டசபையில் ரமேஷ் ராக்ஸ்!...
2021 சட்டமன்றத் தேர்தலில் திமுக வெற்றி பெற்று ஆட்சியில் இருந்தது. அதே நேரம் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் விஜய் தலைமையிலான தமிழக வெற்றிக் கழகம் 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்று ஆட்சியைப் பிடித்து விட்டது. 74 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்ற திமுக எதிர்க்கட்சி வரிசையில் அமர்ந்திருக்கிறது. அக்கட்சியின் தலைவர் மற்றும் முன்னாள் முதல்வர் ஸ்டாலின் கொளத்தூர் தொகுதியில் தோற்றுப் போனதால் அவரின் மகன் உதயநிதி எதிர்க்கட்சித் தலைவராக அமர்ந்திருக்கிறார்.
தவெக ஆட்சிக்கு வந்ததிலிருந்து தவெக ஆட்சியையும், தவெக அமைச்சர்கள் மற்றும் முதல்வர் விஜய் பற்றியும் எதிர்கட்சி தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் மிகவும் அவதூறாகவும், நக்கலாகவும் பேசி வருகிறார். சில நாட்களுக்கு முன்பு விஜய்யை நடிகை திரிஷாவுடன் இணைந்து அவர் அசிங்கமாக பேசியதாக அவர் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டது. மேலும், போலீசார் அவரை கைது செய்து தஞ்சாவூர் வரை வேனில் அழைத்து சென்றனர்.
ஒருபக்கம் சட்டசபையில் முதல்வர் வரும்போது எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சி எம்எல்ஏக்கள் எழுந்து அவருக்கு மரியாதை செலுத்துவது என்பது நடைமுறை. ஆனால் முதல்வர் விஜய் எப்போது சபைக்கு வந்தாலும் உதயநிதி ஸ்டாலின் எழுந்து நிற்பதில்லை. விஜய் எல்லோருக்கும் வணக்கம் சொன்னாலும் உதயநிதி பதிலுக்கு மரியாதை செய்வதும் இல்லை.
இந்நிலையில் இன்று தவெக எம்.எல்.ஏக்களுக்கு கண்ணியம் குறித்து ஓ பன்னீர்செல்வம் சில அறிவுரைகளை கூறினார். அப்போது எழுந்து பேசிய அறநிலையத்துறை அமைச்சர் ரமேஷ் ‘ நாங்கள் முதல்முறையாக சட்டமன்றத்திற்கு வந்திருப்பதால் அவர் சொல்வதைக் கேட்டு நாங்கள் கற்றுக்கொள்ள தயாராக இருக்கிறோம். அதேநேரம் எதிர்க்கட்சித் தலைவருக்கும்(உதயநிதி) அந்த கண்ணியத்தை சொல்லிக் கொடுங்கள்..
8 கோடி மக்களின் முதலமைச்சர் உள்ளே வரும்போது அவர் எழுந்து வணக்கம் சொல்வதில்லை. அமர்ந்து கொண்டுதான் இருக்கிறார். எனவே, அவருக்கும் கண்ணியத்தை சொல்லிக் கொடுங்கள் என கூறினார். இதனால் திமுக எம்.எல்.ஏக்கள் இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து கூச்சலிட்டனர். அதன்பின் இதற்கு பதில் அளித்த அமைச்சர் திமுக எம்எல்ஏ கே.என் நேரு ‘முதல்வர் வரும்போது எழுந்து நிற்பது என்பது ஒரு நடைமுறைதான். அது கட்டாயம் அல்ல.. கடந்த ஆட்சியில் தளபதி ஸ்டாலின் முதல்வராக இருக்கும்போது அப்போதையை எதிர்கட்சி தலைவர் எழுந்து நின்று வணக்கம் சொன்னது இல்லை. அது அவரவர் நடைமுறை’ என பதிலளித்தார்.
ஒருபக்கம் சட்டசபையில் முதல்வர் வரும்போது எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சி எம்எல்ஏக்கள் எழுந்து அவருக்கு மரியாதை செலுத்துவது என்பது நடைமுறை. ஆனால் முதல்வர் விஜய் எப்போது சபைக்கு வந்தாலும் உதயநிதி ஸ்டாலின் எழுந்து நிற்பதில்லை. விஜய் எல்லோருக்கும் வணக்கம் சொன்னாலும் உதயநிதி பதிலுக்கு மரியாதை செய்வதும் இல்லை.
இந்நிலையில் இன்று தவெக எம்.எல்.ஏக்களுக்கு கண்ணியம் குறித்து ஓ பன்னீர்செல்வம் சில அறிவுரைகளை கூறினார். அப்போது எழுந்து பேசிய அறநிலையத்துறை அமைச்சர் ரமேஷ் ‘ நாங்கள் முதல்முறையாக சட்டமன்றத்திற்கு வந்திருப்பதால் அவர் சொல்வதைக் கேட்டு நாங்கள் கற்றுக்கொள்ள தயாராக இருக்கிறோம். அதேநேரம் எதிர்க்கட்சித் தலைவருக்கும்(உதயநிதி) அந்த கண்ணியத்தை சொல்லிக் கொடுங்கள்..