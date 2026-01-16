வெள்ளி, 16 ஜனவரி 2026
Written By Mahendran
Last Modified: வெள்ளி, 16 ஜனவரி 2026 (22:02 IST)

பாஜகவில் எந்த கொம்பனா இருந்தாலும் வாங்க!.. சவால் விட்ட ஆ.ராசா!...

இந்து மதத்தை நம்பும், போற்றும் எல்லோரும் சனாதத்தை பின்பற்றுபவர்களாகவே கருதப்படுகிறார்கள். எப்போதும் நிலையான மாறாத அடிப்படைக் கொள்கைகளைக் கொண்டதுதான் சனாதனம். எப்போதும் மாறாத அடிப்படை தர்மங்கள், கடமைகள், நெறிகள் மற்றும் ஆன்மீக கொள்கைகளை உள்ளடக்கியதுதான் சனாதனம். இந்து மதத்தை அடிப்படையாக வைத்து அரசியல் செய்யும் பாஜக சனாதனத்தை எப்போதும் தூக்கிப் பிடிக்கிறது. ஆனால் திமுக போன்ற கட்சிகள் சனாதனத்தை எதிர்க்கிறது.

தமிழக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின், துணை முதல்வர் உதயநிதி ஸ்டாலின், கழகத் துணை பொதுச் செயலாளர் ஆ.ராசா போன்றவர்கள் சனாதனத்துக்கு எதிராக எப்பொழுதும் கடுமையாக வால் வீசி வருகிறார்கள். ஒருபக்கம் திமுக கூட்டணியில் உள்ள விடுதலைச் சிறுத்தை திருமாவளவனும் சனாதனத்தை கடுமையாக விமர்சித்து பேசி வருகிறார். சனாதானம் மக்களிடையே பிரிவை உண்டாக்குவதாக அவர்கள் தொடர்ந்து சொல்லி வருகிறார்கள்.

இந்நிலையில் கழகத் துணை பொதுச்செயலாளர் ஆர்.ராசா நிகழ்ச்சி ஒன்றில் பேசியபோது ‘அமித்ஷாவிற்கு சவால் விடுகிறேன். பாஜகவில் எந்த கொம்பனாக இருந்தாலும் வாருங்கள்.. டெல்லியில் பொதுவெளியில் லட்சம் பேர் கூடும் இடத்தில் சனாதனம் குறித்து விவாதிக்க நான் தயார்.. நீங்கள் தயாரா?’ என கேள்வி எழுப்பியிருக்கிறார். ஆ.ராசாவின் இந்த சவாலுக்கு பாஜகவினர் விரைவில் எதிர்வினை ஆற்றுவார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

6 அமைச்சர் பதவி வேண்டும்!.., திமுகவுக்கு நெருக்கடி கொடுக்கிறதா காங்கிரஸ்?...

6 அமைச்சர் பதவி வேண்டும்!.., திமுகவுக்கு நெருக்கடி கொடுக்கிறதா காங்கிரஸ்?...காங்கிரசை பொருத்தவரை கடந்த பல வருடங்களாகவே திமுக கூட்டணியில் நீடித்து வருகிறது.

காரின் கண்ணாடியை உடைத்து கொண்டு பாய்ந்த மான்.. பரிதாபமாக பலியான 4 வயது சிறுமி..!

காரின் கண்ணாடியை உடைத்து கொண்டு பாய்ந்த மான்.. பரிதாபமாக பலியான 4 வயது சிறுமி..!மத்தியப் பிரதேச மாநிலம் குணா மாவட்டத்தில், ஓடும் காரின் மீது மான் மோதியதில் நான்கு வயது சிறுமி பரிதாபமாக உயிரிழந்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இந்த தொகுதியெல்லாம் எங்களுக்கு வேணும்!.. அதிமுகவுக்கு செக் வைக்கும் பாஜக!...

இந்த தொகுதியெல்லாம் எங்களுக்கு வேணும்!.. அதிமுகவுக்கு செக் வைக்கும் பாஜக!...2026 சட்டமன்ற தேர்தல் நெருங்கி வரும் நிலையில் தமிழக அரசியல் களம் சூடுபிடிக்க துவங்கியிருக்கிறது.

புதிய கார் வாங்கிய கேரள மாணவருக்கு ரூ.1.11 லட்சம் அபராதம்.. அப்படி என்ன தான் செய்தார்?

புதிய கார் வாங்கிய கேரள மாணவருக்கு ரூ.1.11 லட்சம் அபராதம்.. அப்படி என்ன தான் செய்தார்?பெங்களூருவில் சட்டவிரோதமாக கார் மாற்றங்களை செய்த கேரள மாணவர் ஒருவருக்கு, அம்மாநில போக்குவரத்துத் துறை ரூ.1.11 லட்சம் அபராதம் விதித்த சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

உடைந்ததா இந்தியா கூட்டணி? திமுக மீது ராகுல் காந்தியின் அதிருப்தி! 2029ல் புதிய கூட்டணி?

உடைந்ததா இந்தியா கூட்டணி? திமுக மீது ராகுல் காந்தியின் அதிருப்தி! 2029ல் புதிய கூட்டணி?திமுக தயாரிப்பில் உருவான 'பராசக்தி' திரைப்படக் குழுவினரை பிரதமர் மோடி டெல்லியில் சந்தித்து வாழ்த்து தெரிவித்தது, இந்தியா கூட்டணியில் பெரும் விரிசலை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

