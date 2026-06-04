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மின்சார வாரிய தலைமையகத்தில் 10 ஹார்டு டிஸ்க்குகள் மாயம்.. ரகசிய தகவல்கள் திருட்டு?
தமிழ்நாடு மின்சார வாரிய தலைமையகத்தில் அதிர்ச்சியூட்டும் வகையில், டெண்டர் ஆவணங்கள் அடங்கிய 10 ஹார்டு டிஸ்க்குகள் மாயமாகியுள்ளதாக செய்தி வெளியாகியுள்ளது. மின்வாரியத்தின் மிக முக்கியமான மற்றும் ரகசிய தகவல்களான நிலக்கரி கொள்முதல் தொடர்பான விபரங்கள் இந்த ஹார்டு டிஸ்க்குகளில் சேமிக்கப்பட்டிருந்ததாக கூறப்படுகிறது.
கடந்த 16 மற்றும் 17 ஆகிய தேதிகளில் இந்த திருட்டு சம்பவம் நடந்துள்ளதாக மின்வாரிய தரப்பிலிருந்து அதிகாரப்பூர்வமாக புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. கோடிக்கணக்கான ரூபாய் மதிப்புள்ள நிலக்கரி கொள்முதல் மற்றும் ஒப்பந்தப் புள்ளிகள் தொடர்பான முக்கிய தரவுகள் திருடப்பட்டிருப்பது மின்சார வாரிய வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இந்த மர்ம திருட்டு சம்பவம் குறித்து பெறப்பட்ட புகாரின் அடிப்படையில், சிந்தாதிரிப்பேட்டை காவல்துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்து தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
தலைமையகத்தின் பாதுகாப்பு வளையத்தை மீறி, ரகசிய தகவல்கள் அடங்கிய ஹார்டு டிஸ்க்குகளை திருடி சென்ற நபர்கள் யார், இதன் பின்னணியில் இருக்கும் கூட்டுச்சதி என்ன என்பது குறித்து சிசிடிவி காட்சிகளின் உதவியுடன் போலீசார் முதற்கட்ட விசாரணையை முடுக்கிவிட்டுள்ளனர்.
Edited by Siva
கருணாநிதி பிறந்த நாளில் கொடிக்கம்பம்.. மின்சாரம் தாக்கி ஒருவர் பலி.. இருவர் காயம்..
காஞ்சிபுரத்தில் மறைந்த முன்னாள் முதலமைச்சர் கருணாநிதியின் பிறந்தநாளையொட்டி, சாலை ஓரத்தில் திமுக கொடிக்கம்பம் நட முயற்சித்த போது, எதிர்பாராதவிதமாக உயர் அழுத்த மின்சார கம்பி மீது கொடிக்கம்பம் உரசியதில் மின்சாரம் தாக்கி நபர் ஒருவர் பரிதாபமாக உயிரிழந்துள்ளார். மேலும், இந்த விபத்தில் இருவர் பலத்த காயமடைந்து மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர். இந்தச் சோக சம்பவம் பொதுமக்களிடையே பெரும் அதிர்ச்சியையும் கொந்தளிப்பையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.
மின்சார வாரிய தலைமையகத்தில் 10 ஹார்டு டிஸ்க்குகள் மாயம்.. ரகசிய தகவல்கள் திருட்டு?
தமிழ்நாடு மின்சார வாரிய தலைமையகத்தில் அதிர்ச்சியூட்டும் வகையில், டெண்டர் ஆவணங்கள் அடங்கிய 10 ஹார்டு டிஸ்க்குகள் மாயமாகியுள்ளதாக செய்தி வெளியாகியுள்ளது. மின்வாரியத்தின் மிக முக்கியமான மற்றும் ரகசிய தகவல்களான நிலக்கரி கொள்முதல் தொடர்பான விபரங்கள் இந்த ஹார்டு டிஸ்க்குகளில் சேமிக்கப்பட்டிருந்ததாக கூறப்படுகிறது.
பாட்டிலுக்கு 10 ரூபாய், 20 ரூபாய் அதிகமாக வாங்கிய 23 பணியாளர்கள் சஸ்பெண்ட்.. அதிரடி நடவடிக்கை...!
தமிழகத்தில் டாஸ்மாக் மதுபான கடைகளில் அரசு நிர்ணயித்த விலையை விட கூடுதலாக பணம் வசூலிப்பதாக பொதுமக்கள் தரப்பிலிருந்து தொடர்ந்து பல்வேறு புகார்கள் எழுந்த வண்ணம் இருந்தன. சில்லறை கடைகளில் பணிபுரியும் ஊழியர்கள் சிலர், மது பாட்டில்களுக்கு அரசு நிர்ணயித்துள்ள அதிகபட்ச சில்லறை விலையான எம்.ஆர்.பி தொகையுடன் சேர்த்து கூடுதலாக 20 ரூபாய் வரை வசூலிப்பதாக குற்றச்சாட்டுகள் அடுக்கப்பட்டன.
சூலூர் சிறுமி கொலை செய்யப்பட்ட வழக்கு.. கைதான இருவரும் கை, கால்களில் மாவுக்கட்டு, நடக்க முடியாததால் ஸ்ட்ரெச்சரில் அழைத்து வந்த போலீசார்
கோவை மாவட்டம் சூலூரில் ஒன்பது வயது சிறுமி பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்டு, கொடூரமான முறையில் கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் தமிழகம் முழுவதும் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியது. இந்த வழக்கில் தொடர்புடையதாக கைது செய்யப்பட்ட முக்கியக் குற்றவாளிகளான கார்த்தி மற்றும் மோகன்ராஜ் ஆகியோர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டனர். வழக்கை விசாரித்த நீதிமன்றம், குற்றவாளிகள் இருவரையும் ஐந்து நாட்கள் போலீஸ் காவலில் எடுத்து விசாரிக்க காவல்துறைக்கு உத்தரவிட்டுள்ளது.
அம்மா உணவகத்தில் இட்லி சாப்பிட்ட ர்நாடக இசை வீணை கலைஞர் வீணா காயத்ரி.. இதுதாண்டா மாற்றம்...!
புகழ்பெற்ற கர்நாடக இசை வீணை கலைஞர் வீணா காயத்ரி, சென்னை மந்தைவெளியில் உள்ள "அம்மா உணவகத்திற்கு" நேரில் சென்று உணவு அருந்தி, தனது நீண்ட நாள் ஆசையை நிறைவேற்றி கொண்டுள்ளார். அங்கு வழங்கப்பட்ட உணவின் தரம் மற்றும் தூய்மையை பாராட்டிய அவர், ஏழை எளிய மக்களின் பசியை போக்கும் இந்த உன்னத திட்டம் தொடர்ந்து தொய்வின்றி செயல்பட வேண்டும் என்றும் வாழ்த்தியுள்ளார்.