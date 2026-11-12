  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
  4. Norwegian Journalist Helle Lyng Claims Indian Visa Cancelled Ahead of Hyderabad Summit
Written By SIVA SIVA

மோடியை கேள்வி கேட்ட நார்வே பத்திரிகையாளருக்கு விசா மறுப்பு.. கடைசி நிமிடத்தில் பரபரப்பு..

நோர்வே
Written By: SIVA
Updated: Thu, 12 Nov 2026 (18:19 IST)
google-news
நார்வே நாட்டை சேர்ந்த பத்திரிகையாளர் ஹெல் லியங் , இந்தியாவில் நடைபெறவுள்ள 'பாரத் உச்சிமாநாடு' நிகழ்வில் கலந்துகொள்ளவிருந்த நிலையில், கடைசி நேரத்தில் தனது இந்திய விசா ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளதாக குற்றம் சாட்டியுள்ளார். முன்னதாக, இந்த ஆண்டின் தொடக்கத்தில் நார்வே நாட்டிற்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி சென்றிருந்தபோது, அவரிடம் சில கேள்விகளை எழுப்பி இவர் ஊடகங்களின் கவனத்தை ஈர்த்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
 
ஹைதராபாத்தில் நடைபெறும் மாநாட்டில் ஊடக சுதந்திரம் குறித்து பேச அழைக்கப்பட்டிருந்த லியங், விமான நிலையத்திற்கு செல்லவிருந்த சில நிமிடங்களுக்கு முன்பு இந்திய தூதரகத்திலிருந்து தனக்கு வந்த தொலைபேசி அழைப்பு மூலம் விசா ரத்து செய்யப்பட்டதை அறிந்ததாக தெரிவித்துள்ளார். 
 
உள்துறை அமைச்சகத்தின் உத்தரவின் பேரிலேயே இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக குறிப்பிட்டுள்ள அவர், பிரதமர் மோடி மற்றும் அரசு குறித்த தனது முந்தைய விமர்சனங்களே இதற்கு காரணமாக இருக்கலாம் என சந்தேகம் வெளியிட்டுள்ளார். 
 
இருப்பினும், இந்திய தரப்பிலிருந்து இதுகுறித்து இதுவரை எந்தவொரு அதிகாரப்பூர்வ விளக்கமும் அளிக்கப்படவில்லை.
 
About Writer
SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
அடுத்த கட்டுரையில்
அமிதாப் பச்சனின் வீட்டுக்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல்... காலிஸ்தான் நேஷனல் ஆர்மி' பெயரில் வந்ததால் பரபரப்பு...

கமலுக்கு ஒரு வாரம்தான் டைம்!.. சண்டியர் தலைப்பை மாத்தணும்.. கிருஷ்ணசாமி கெடு...

கமலுக்கு ஒரு வாரம்தான் டைம்!.. சண்டியர் தலைப்பை மாத்தணும்.. கிருஷ்ணசாமி கெடு...23 வருடங்களுக்கு முன்பு கமல் சண்டியர் என்கிற படத்தை தொடங்கிய போது புதிய தமிழகம் கட்சியின் தலைவர் கிருஷ்ணசாமி எதிர்ப்பு தெரிவித்தார்.

கோல்ட் பிளாக் சிகரெட் விலை உயர்வு!.. ITC நிறுவனம் அதிரடி முடிவு...

கோல்ட் பிளாக் சிகரெட் விலை உயர்வு!.. ITC நிறுவனம் அதிரடி முடிவு...உலகெங்கிலும் அனைத்து நாடுகளிலும் சிகரெட் பிடிக்கும் பழக்கம் கொண்டவர்கள் கணிசமாக இருக்கிறார்கள்.

மோடியை கேள்வி கேட்ட நார்வே பத்திரிகையாளருக்கு விசா மறுப்பு.. கடைசி நிமிடத்தில் பரபரப்பு..

மோடியை கேள்வி கேட்ட நார்வே பத்திரிகையாளருக்கு விசா மறுப்பு.. கடைசி நிமிடத்தில் பரபரப்பு..நார்வே நாட்டை சேர்ந்த பத்திரிகையாளர் ஹெல் லியங் , இந்தியாவில் நடைபெறவுள்ள 'பாரத் உச்சிமாநாடு' நிகழ்வில் கலந்துகொள்ளவிருந்த நிலையில், கடைசி நேரத்தில் தனது இந்திய விசா ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளதாக குற்றம் சாட்டியுள்ளார். முன்னதாக, இந்த ஆண்டின் தொடக்கத்தில் நார்வே நாட்டிற்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி சென்றிருந்தபோது, அவரிடம் சில கேள்விகளை எழுப்பி இவர் ஊடகங்களின் கவனத்தை ஈர்த்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

அமிதாப் பச்சனின் வீட்டுக்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல்... காலிஸ்தான் நேஷனல் ஆர்மி' பெயரில் வந்ததால் பரபரப்பு...

அமிதாப் பச்சனின் வீட்டுக்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல்... காலிஸ்தான் நேஷனல் ஆர்மி' பெயரில் வந்ததால் பரபரப்பு...மும்பை நகரில் உள்ள பிரபல நடிகர் அமிதாப் பச்சனின் ஜுஹு இல்லம், சத்ரபதி சிவாஜி மகாராஜ் பன்னாட்டு விமான நிலையம், மேயர் அலுவலகம் மற்றும் பல முக்கிய இடங்களை குறிவைத்து மீண்டும் ஒரு வெடிகுண்டு மிரட்டல் விடுக்கப்பட்டுள்ளது. '

சொந்த வீடு கனவை நினைவாக்க!.. வீட்டு வசதி திட்டத்தின் கீழ் விஜய் அறிவிப்பு...

சொந்த வீடு கனவை நினைவாக்க!.. வீட்டு வசதி திட்டத்தின் கீழ் விஜய் அறிவிப்பு...புதிய வீட்டு வசதி திட்டத்தின் கீழ் முதலமைச்சர் விஜய் சில அறிவிப்புகளை வெளியிட்டுள்ளார்