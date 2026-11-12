மோடியை கேள்வி கேட்ட நார்வே பத்திரிகையாளருக்கு விசா மறுப்பு.. கடைசி நிமிடத்தில் பரபரப்பு..
நார்வே நாட்டை சேர்ந்த பத்திரிகையாளர் ஹெல் லியங் , இந்தியாவில் நடைபெறவுள்ள 'பாரத் உச்சிமாநாடு' நிகழ்வில் கலந்துகொள்ளவிருந்த நிலையில், கடைசி நேரத்தில் தனது இந்திய விசா ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளதாக குற்றம் சாட்டியுள்ளார். முன்னதாக, இந்த ஆண்டின் தொடக்கத்தில் நார்வே நாட்டிற்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி சென்றிருந்தபோது, அவரிடம் சில கேள்விகளை எழுப்பி இவர் ஊடகங்களின் கவனத்தை ஈர்த்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
ஹைதராபாத்தில் நடைபெறும் மாநாட்டில் ஊடக சுதந்திரம் குறித்து பேச அழைக்கப்பட்டிருந்த லியங், விமான நிலையத்திற்கு செல்லவிருந்த சில நிமிடங்களுக்கு முன்பு இந்திய தூதரகத்திலிருந்து தனக்கு வந்த தொலைபேசி அழைப்பு மூலம் விசா ரத்து செய்யப்பட்டதை அறிந்ததாக தெரிவித்துள்ளார்.
உள்துறை அமைச்சகத்தின் உத்தரவின் பேரிலேயே இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக குறிப்பிட்டுள்ள அவர், பிரதமர் மோடி மற்றும் அரசு குறித்த தனது முந்தைய விமர்சனங்களே இதற்கு காரணமாக இருக்கலாம் என சந்தேகம் வெளியிட்டுள்ளார்.
இருப்பினும், இந்திய தரப்பிலிருந்து இதுகுறித்து இதுவரை எந்தவொரு அதிகாரப்பூர்வ விளக்கமும் அளிக்கப்படவில்லை.