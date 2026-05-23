  Reasons for Power Outages: Electricity Department Clarification
Last Updated : Saturday, 23 May 2026 (14:24 IST)

சென்னையில் அடிக்கடி மின் தடை ஏன்? அமைச்சர் நிர்மல்குமார் விளக்கம்..!

சென்னையில் நிலவி வரும் உள்ளூர் அளவிலான மின்தடை பிரச்சினைகளுக்கு மின்சார துறை அமைச்சர் சி.டி.ஆர். நிர்மல்குமார் விரிவான விளக்கங்களை முன்வைத்துள்ளார். 
 
தமிழ்நாட்டில் தங்குதடையின்றி மின்சாரம் வழங்க தேவையான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வந்தாலும், ஒருசில பகுதிகளில் உள்ளூர் அளவிலான மின் தடை ஏற்படுவது பொதுமக்களை சிரமத்திற்குள்ளாக்குகிறது. இதற்கான முக்கிய காரணங்களை மின்சார துறை விளக்கியுள்ளது.
 
உள்ளூர் பகுதிகளில் திடீரென மின் தேவை அதிகரிக்கும் போது, மின்மாற்றிகளில் (Transformers) உள்ள ஃபியூஸ் (Fuse) போவது முதன்மை காரணமாகும். மேலும், மழை, பலத்த காற்று மற்றும் இடி மின்னல் போன்ற மோசமான வானிலை மாற்றங்களால் மின்கம்பிகள் அறுந்து மின் விநியோகம் பாதிக்கப்படுகிறது. பூமிக்கு அடியில் செல்லும் நிலத்தடி மின்கேபிள்களில் ஏற்படும் பழுதுகள் மற்றும் ஜம்பர் கட் எனப்படும் மின் இணைப்புத் துண்டிப்புகளும் மின் தடைக்கு வழிவகுக்கின்றன.
 
துணை மின் நிலையங்களில் ஏற்படும் தொழில்நுட்பக் கோளாறுகள் மற்றும் மின்பழு காரணமாக ஏற்படும் ட்ரிப்பிங் போன்றவையும் மின்சார நிறுத்தத்திற்கு காரணமாகின்றன. வேகமாக வளர்ந்து வரும் நகர்ப்புறப் பகுதிகளில் நுகர்வோரின் எண்ணிக்கை அதிகரிப்பதால், மின் சாதனங்கள் அதிக சுமைக்கு உள்ளாகின்றன. 
 
இது தவிர, மரக்கிளைகள் மின்கம்பிகளில் மோதுவதால் ஏற்படும் வெளிப்புறச் சேதங்கள் மற்றும் முன்கூட்டியே திட்டமிடப்பட்ட மாதாந்திர பராமரிப்புப் பணிகளுக்காகவும் மின் விநியோகம் தற்காலிகமாக நிறுத்தப்படுகிறது.
 
பொதுமக்கள் இந்த உள்ளூர் காரணங்களைப் புரிந்துகொண்டு, தற்காலிக மின் தடைகளின் போது மின் வாரிய ஊழியர்களுக்கு ஒத்துழைப்பு நல்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.
 
