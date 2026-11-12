  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
  4. itc company increase the price of gold flake premium
Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Thursday, 12 November 2026 (18:38 IST)

கோல்ட் பிளாக் சிகரெட் விலை உயர்வு!.. ITC நிறுவனம் அதிரடி முடிவு...

gold flake
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Thu, 12 Nov 2026 (18:41 IST)
google-news
உலகெங்கிலும் அனைத்து நாடுகளிலும் சிகரெட் பிடிக்கும் பழக்கம் கொண்டவர்கள் கணிசமாக இருக்கிறார்கள். இந்தியாவிலும் குறிப்பிட்டு சதவீதம் பேர் தினமும் சிகரெட்டை புகைக்கிறார்கள். சிகரெட் புகைப்பதால் நுரையீரல் புற்றுநோய் ஏற்படும் என மருத்துவர் பல வருடங்களாகவே எச்சரித்து வருகிறார்கள்.

இன்னும் சொல்லப்போனால் புகைப்பிடிப்பது உடல் நலத்தை பாதிக்கும்.. புற்றுநோயை உருவாக்கும் என சிகரெட் அட்டைப்படத்தில் அச்சடிக்கப்பட்டிருந்தாலும் யாரும் மாறவில்லை
. ஒரு பக்கம் சிகரெட்டின் விலை கடுமையாக உயர்ந்தும் வருகிறது .

ஆனால் எவ்வளவு வேலை உயர்ந்தாலும் சிகரெட் குடிக்கும் பழக்கம் கொண்டவர்கள் அதற்கு செலவு செய்ய தயங்குவதில்லை. அந்த வகையில் Gold Flake Premium சிகரெட் பாக்கெட்டின் விலையை ITC நிறுவனம் மேலும் 10 உயர்த்தியிருக்கிறது.  ஒரு பாக்கெட்டின் விலை ரூ.125-ல் இருந்து ரூ.135ஆக உயர்த்தப்பட்டிருக்கிறது. நடப்பாண்டில் இது 2வது விலை ஏற்றமாகும்.
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
அடுத்த கட்டுரையில்
மோடியை கேள்வி கேட்ட நார்வே பத்திரிகையாளருக்கு விசா மறுப்பு.. கடைசி நிமிடத்தில் பரபரப்பு..

கமலுக்கு ஒரு வாரம்தான் டைம்!.. சண்டியர் தலைப்பை மாத்தணும்.. கிருஷ்ணசாமி கெடு...

கமலுக்கு ஒரு வாரம்தான் டைம்!.. சண்டியர் தலைப்பை மாத்தணும்.. கிருஷ்ணசாமி கெடு...23 வருடங்களுக்கு முன்பு கமல் சண்டியர் என்கிற படத்தை தொடங்கிய போது புதிய தமிழகம் கட்சியின் தலைவர் கிருஷ்ணசாமி எதிர்ப்பு தெரிவித்தார்.

கோல்ட் பிளாக் சிகரெட் விலை உயர்வு!.. ITC நிறுவனம் அதிரடி முடிவு...

கோல்ட் பிளாக் சிகரெட் விலை உயர்வு!.. ITC நிறுவனம் அதிரடி முடிவு...உலகெங்கிலும் அனைத்து நாடுகளிலும் சிகரெட் பிடிக்கும் பழக்கம் கொண்டவர்கள் கணிசமாக இருக்கிறார்கள்.

மோடியை கேள்வி கேட்ட நார்வே பத்திரிகையாளருக்கு விசா மறுப்பு.. கடைசி நிமிடத்தில் பரபரப்பு..

மோடியை கேள்வி கேட்ட நார்வே பத்திரிகையாளருக்கு விசா மறுப்பு.. கடைசி நிமிடத்தில் பரபரப்பு..நார்வே நாட்டை சேர்ந்த பத்திரிகையாளர் ஹெல் லியங் , இந்தியாவில் நடைபெறவுள்ள 'பாரத் உச்சிமாநாடு' நிகழ்வில் கலந்துகொள்ளவிருந்த நிலையில், கடைசி நேரத்தில் தனது இந்திய விசா ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளதாக குற்றம் சாட்டியுள்ளார். முன்னதாக, இந்த ஆண்டின் தொடக்கத்தில் நார்வே நாட்டிற்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி சென்றிருந்தபோது, அவரிடம் சில கேள்விகளை எழுப்பி இவர் ஊடகங்களின் கவனத்தை ஈர்த்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

அமிதாப் பச்சனின் வீட்டுக்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல்... காலிஸ்தான் நேஷனல் ஆர்மி' பெயரில் வந்ததால் பரபரப்பு...

அமிதாப் பச்சனின் வீட்டுக்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல்... காலிஸ்தான் நேஷனல் ஆர்மி' பெயரில் வந்ததால் பரபரப்பு...மும்பை நகரில் உள்ள பிரபல நடிகர் அமிதாப் பச்சனின் ஜுஹு இல்லம், சத்ரபதி சிவாஜி மகாராஜ் பன்னாட்டு விமான நிலையம், மேயர் அலுவலகம் மற்றும் பல முக்கிய இடங்களை குறிவைத்து மீண்டும் ஒரு வெடிகுண்டு மிரட்டல் விடுக்கப்பட்டுள்ளது. '

சொந்த வீடு கனவை நினைவாக்க!.. வீட்டு வசதி திட்டத்தின் கீழ் விஜய் அறிவிப்பு...

சொந்த வீடு கனவை நினைவாக்க!.. வீட்டு வசதி திட்டத்தின் கீழ் விஜய் அறிவிப்பு...புதிய வீட்டு வசதி திட்டத்தின் கீழ் முதலமைச்சர் விஜய் சில அறிவிப்புகளை வெளியிட்டுள்ளார்