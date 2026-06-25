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ஸ்பைடர் பட பாணியில் சம்பவம்!. 8 பேரை போட்டு தள்ளிய மளிகை கடைக்காரர்!...
சத்தீஸ்கர் மாநிலம் பலோடா பஜார் என்கிற மாவட்டத்தில் உள்ள ஒரு கிராமத்தில் தொடர்ந்து 8 பேர் மர்மமான முறையில் உயிரிழந்தனர். தொடர்ந்து அவர்கள் உடல்நிலை பாதிக்கப்பட்டு உயிரிழந்தது போலீசாருக்கு சந்தேகத்தை ஏற்படுத்தியது. அதன் பின் அவர்கள் நடத்திய தீவிர விசாரணையில் திடுக்கிடும் தகவல் தெரியவந்தது.
அவர்கள் எல்லோரையும் அதே பகுதியில் உள்ள மளிகை கடை நடத்தி வரும் ராம் சகாய் ஜெய்ஸ்வால்(47) என்பவர்தான் கொலை செய்தது தெரிய வந்திருக்கிறது..
இறந்து போன அந்த எட்டு பேரையும் மாலையில் மது அருந்தலாம் என அழைத்துச் சென்று அவர்களின் மதுவில் எலி மருந்தை கலந்து ராம் சகாய் கொடுத்திருக்கிறார். அதோடு தன் மீது சந்தேகம் வரக்கூடாது என்பதற்காக அவர்கள் நோய்வாய்ப்பட்ட பின் அவர்களை மருத்துவமனைக்கும் அழைத்து சென்றிருக்கிறார்.
அதோடு இறுதிச்சடங்களும் கலந்து கொண்டு துக்கம் அனுசரித்திருக்கிறார். இதனால் அவர் மீது யாரும் சந்தேகம் வரவில்லை. ஆனாலும், அவருடன் கடைசியாக மது அருந்தியவர்கள் கொடுத்த தகவலின் அடிப்படையில் போலீசாரிடம் அவர் மாட்டிக்கொண்டார். தன்னைக் கேலி செய்தவர்கள், கடன் வாங்கியவர்கள் ஆகியோரைத்தான் இப்படி கொலை செய்திருக்கிறார் ராம் சகாய் ஜெய்ஸ்வால்.. ஸ்பைடர் பபட பாணியில் நடந்த இந்தத் தொடர் கொலை சம்பவம் அந்த பகுதி மக்களுக்கு அதிர்ச்சியை கொடுத்திருக்கிறது.
அவர்கள் எல்லோரையும் அதே பகுதியில் உள்ள மளிகை கடை நடத்தி வரும் ராம் சகாய் ஜெய்ஸ்வால்(47) என்பவர்தான் கொலை செய்தது தெரிய வந்திருக்கிறது..
இறந்து போன அந்த எட்டு பேரையும் மாலையில் மது அருந்தலாம் என அழைத்துச் சென்று அவர்களின் மதுவில் எலி மருந்தை கலந்து ராம் சகாய் கொடுத்திருக்கிறார். அதோடு தன் மீது சந்தேகம் வரக்கூடாது என்பதற்காக அவர்கள் நோய்வாய்ப்பட்ட பின் அவர்களை மருத்துவமனைக்கும் அழைத்து சென்றிருக்கிறார்.
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வெனிசுலாவில் நிலநடுக்கம் வருவதற்கு சில நொடிகளுக்கு முன்பே கணித்த கூகுள்.. எச்சரிக்கை மெசேஜ் அனுப்பிய ஆச்சரியம்...!
வெனிசுலாவில் இன்று அடுத்தடுத்து ஏற்பட்ட சக்திவாய்ந்த நிலநடுக்கங்களின் போது, அது தாக்குவதற்கு சில நொடிகள் முன்பாகவே கூகுள் நிறுவனம் தனது ஆண்ட்ராய்டு பயனர்களுக்கு எச்சரிக்கை அறிவிப்புகளை அனுப்பி ஆச்சரியப்படுத்தியுள்ளது. 7.1 மற்றும் 7.5 ரிக்டர் அளவில் பதிவான இந்த நிலநடுக்கத்தை மக்கள் உணர்வதற்கு முன்பே, கூகுள் அதை எப்படி கணித்தது என்ற ரகசியம் தற்போது வெளியாகியுள்ளது.
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பள்ளிகளுக்குள் வெளியாட்களுக்கு அனுமதி இல்லை.. தலைமை ஆசிரியர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்: மேயர் பிரியா
சென்னை மாநகராட்சியின் கீழ் இயங்கி வரும் பள்ளி வளாகங்களுக்குள் மக்கள் பிரதிநிதிகளான கவுன்சிலர்கள் மற்றும் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் தவிர, வேறு எந்த வெளியாட்களும் உள்ளே செல்லக் கூடாது என்று சென்னை மாநகராட்சி மேயர் பிரியா அதிரடி உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளார். பள்ளிகளின் பாதுகாப்பு மற்றும் மாணவர்களின் கல்விச் சூழலைக் கருத்தில் கொண்டு இந்த கடுமையான விதிமுறை கொண்டுவரப்பட்டுள்ளது.