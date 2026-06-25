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Last Modified: Thursday, 25 June 2026 (17:23 IST)

ஸ்பைடர் பட பாணியில் சம்பவம்!. 8 பேரை போட்டு தள்ளிய மளிகை கடைக்காரர்!...

murder
Publish: Thu, 25 Jun 2026 (17:23 IST) Updated: Thu, 25 Jun 2026 (17:24 IST)
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சத்தீஸ்கர் மாநிலம் பலோடா பஜார் என்கிற மாவட்டத்தில் உள்ள ஒரு கிராமத்தில் தொடர்ந்து 8 பேர் மர்மமான முறையில் உயிரிழந்தனர். தொடர்ந்து அவர்கள் உடல்நிலை பாதிக்கப்பட்டு உயிரிழந்தது போலீசாருக்கு சந்தேகத்தை ஏற்படுத்தியது. அதன் பின் அவர்கள் நடத்திய தீவிர விசாரணையில் திடுக்கிடும் தகவல் தெரியவந்தது.

அவர்கள் எல்லோரையும் அதே பகுதியில் உள்ள மளிகை கடை நடத்தி வரும் ராம் சகாய் ஜெய்ஸ்வால்(47) என்பவர்தான் கொலை செய்தது தெரிய வந்திருக்கிறது..

இறந்து போன அந்த எட்டு பேரையும் மாலையில் மது அருந்தலாம் என அழைத்துச் சென்று அவர்களின் மதுவில் எலி மருந்தை கலந்து ராம் சகாய் கொடுத்திருக்கிறார். அதோடு தன் மீது சந்தேகம் வரக்கூடாது என்பதற்காக அவர்கள் நோய்வாய்ப்பட்ட பின் அவர்களை மருத்துவமனைக்கும் அழைத்து சென்றிருக்கிறார்.

அதோடு இறுதிச்சடங்களும் கலந்து கொண்டு துக்கம் அனுசரித்திருக்கிறார். இதனால் அவர் மீது யாரும் சந்தேகம் வரவில்லை. ஆனாலும், அவருடன் கடைசியாக மது அருந்தியவர்கள் கொடுத்த தகவலின் அடிப்படையில் போலீசாரிடம் அவர் மாட்டிக்கொண்டார். தன்னைக் கேலி செய்தவர்கள், கடன் வாங்கியவர்கள் ஆகியோரைத்தான் இப்படி கொலை செய்திருக்கிறார் ராம் சகாய் ஜெய்ஸ்வால்.. ஸ்பைடர் பபட பாணியில் நடந்த இந்தத் தொடர் கொலை சம்பவம் அந்த பகுதி மக்களுக்கு அதிர்ச்சியை கொடுத்திருக்கிறது.

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